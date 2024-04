Zájem o soukromé zdravotnictví roste i v Česku. Síť Health+ letos otevře už čtvrtou kliniku

Uložit 0

Veřejné zdravotnictví je dlouholetou chloubou Česka. Naše bezplatná zdravotní péče v porovnání s astronomickými cenami jakéhokoli ošetření ve většině západních zemí může vypadat jako ráj na zemi, české zdravotnictví, financované převážně ze státního zdravotního pojištění, ale trápí klasické neduhy veřejné služby – nadužívání, pokles kvality a neproduktivní zvyšování provozních nákladů. Stále více Čechů se proto začíná zajímat o služby soukromých klinik.

Česko se po boku Portugalska, Austrálie nebo Finska řadí k zemím OECD, které mají 100 procent obyvatel zdravotně pojištěných. Už v Německu je ale podle statistik situace mírně odlišná, z veřejného pojištění je hrazeno pouze 89 procent péče, zbytek hradí soukromé pojišťovny. V USA veřejné pojištění tvoří jen 38 procent a téměř každý desátý obyvatel není pojištěný vůbec. Na chvostu je Mexiko, kde se na pojištění nemůže spolehnout celá třetina obyvatel, zbytek péče hradí soukromé pojišťovny.

Zajímavé je potom porovnání optikou spokojenosti s kvalitou zdravotní péče. Zatímco v Česku je spokojených 77 procent lidí, v Německu s menším podílem státem hrazené péče je to až 85 procent. A i v USA, kde je cenová nedostupnost zdravotnictví pro část obyvatel terčem časté kritiky, dosahuje spokojenost 75 procent – jen o trochu méně než u nás. Co chybí českému zdravotnictví? Nejčastějšími zmiňovanými problémy jsou dlouhé objednací lhůty a absence prozákaznického přístupu v rušném provozu vytížených ordinací.

Kdo nechce v čekárně trávit zbytečné hodiny sezením nebo vyžaduje pečlivější přístup lékaře například k preventivním prohlídkám a včasné diagnostice, ale nevadí mu připlatit si za prémiovou péči, může využít některou z možností soukromého zdravotnictví. Jednou z nich je i síť klinik Health+, která nabízí zdravotní péči pro náročné. Svým klientům slibuje ušetřit čas, zdraví, a v důsledku i peníze. A podle všeho se její nabídka těší rostoucímu zájmu.

„V roce 2023 jsme podle předběžných údajů měli obrat 272 milionů korun při rentabilitě kolem 13 procent. Jde o dvacetiprocentní růst oproti předchozímu roku a tyto výsledky hodnotíme jako natolik dobré, aby nám umožnily další expanzi,“ vysvětluje Oldřich Šubrt, zakladatel společnosti Program H Plus a zkušený zdravotnický matador, který 15 let stál v čele například nemocnice na Homolce.

Čtvrtá klinika Health+ otevírá už letos

Ke dvěma pražským klinikám Health+ v Praze 5 a jedné na Brumlovce nedaleko Pankráce přibyde v květnu čtvrtá. Nová soukromá klinika otevře v prostorách polikliniky Vysočany a síti Health+ se tím výrazně navýší její kapacita. „Naše současná kapacita je osm tisíc klientů. Abychom vyhověli rostoucí poptávce po našich službách, rozhodli jsme se pro expanzi a otevření nové kliniky ve Vysočanech. Počítáme s navýšením kapacity až o dva a půl tisíce klientů a už nyní přijímáme nové,“ dodává Šubrt.

Zaměření jednotlivých poboček se liší. Na Brumlovce je k dispozici kromě osobních lékařů a běžných specializací i nové stomatologické centrum a dentální hygiena, na poliklinice v ulici Radlická potom pediatrie. Připravovaná pobočka ve Vysočanech nabídne vedle péče osobních lékařů a specialistů i jednorázové komplexní prohlídky. Jde o koncept určený spíše mladším klientům, kteří zatím nemají zdravotní problémy, ale chtějí o své zdraví preventivně pečovat. Tomu začíná rozumět i čím dál více zaměstnavatelů, kteří podobnou službu berou jako záruku zdravějších, a tedy výkonnějších zaměstnanců.

„Všechny pobočky se ve svých službách doplňují tak, abychom klientům nabídli opravdu komplexní a kvalitní služby. Mají možnost využít osobních lékařů na několika místech v Praze podle osobní preference a k dispozici jim je široké zázemí všech našich dalších odborníků,“ vyjmenovává Šubrt. Health+ klientům nabízí tři balíčky, které podle zvolené úrovně péče a doprovodných služeb stojí od tří do devíti tisíc korun měsíčně. Dětem jsou potom určené další dva speciální balíčky.

Do rozvoje v různých oblastech se Health+ letos chystá investovat částku kolem 45 milionů korun. Peníze půjdou do menších stavebních projektů, vylepšování IT řešení včetně dalšího zvyšování úrovně zabezpečení interních a klientských dat. Na lékařské pozice v klinikách Health+ podle slov Šubrta nemají o kandidáty nouzi a na některé pozice museli zavést čekací seznamy.

„Pracují u nás lékaři s různou mírou pracovních úvazků, kterým se snažíme zajistit co nejlepší podmínky pro jejich práci a až téměř rodinnou atmosféru. Jsme rádi, že na tuto snahu máme pozitivní zpětnou vazbu. Nesoutěžíme ale se státními zdravotnickými zařízeními, poskytujeme odlišný typ zdravotní péče,“ dodává Šubrt.