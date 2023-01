Zájezdy letos zdraží minimálně. Češi míří na Blízký východ, Američané doporučují Polsko

Pro mnohé se bude rok 2023 nést ve znamení úspor, kdo by si však neodpustil pár dní odpočinku na příjemné dovolené, zvlášť když zájezdy budou jednou z položek, jejichž cena bude letos růst jen nepatrně. Řada Čechů se proto rozhodla naplánovat svou dovolenou již nyní. Do hledáčku se jim dostávají cesty na Blízký východ i do Afriky. Táhne kombinace odpočinku s adrenalinem, ale také poznávání evropských metropolí. Americká CNN doporučuje Polsko či Litvu, Lonely Planet zase Drážďany nebo Manchester.

Vyrazit na dovolenou by v tomto roce nemělo být o moc dražší než loni. Pokud ceny zájezdů porostou, mělo by se jednat o navýšení v řádu maximálně sedmi až deseti procent, řekl ČTK místopředseda české Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Podle mluvčího cestovní kanceláře Fischer Jana Bezděka ovlivňuje cenu zájezdu zejména cena paliv, která ovšem teď není tak vysoká jako loni. Klienti Fischeru mají aktuálně největší zájem údajně o zájezdy v období jarních prázdnin. Nejčastěji volí cesty do destinací, jako jsou Spojené arabské emiráty, Omán, Kapverdské ostrovy nebo Egypt, případně do některých alpských středisek.

Blízký východ zajímá také klienty cestovní kanceláře Bluestyle, která taktéž zdraží jen minimálně. Jak potvrdila mluvčí společnosti Ilona Topolová, v kurzu jsou místa, kde lze kombinovat odpočinek s aktivní dovolenou – například Tunisko, Kypr či některé řecké ostrovy, kde návštěvníci absolvují lodní výlety s potápěním, výlety do akvárií i za památkami. Maximálně o jednotky procent pak zdražuje také Čedok. Podle jeho mluvčí Kateřiny Pavlíkové se oproti loňsku klienti zajímají až třikrát více o poznávací zájezdy například v evropských metropolích.

Několik z nich se dostalo také do letošního výběru třiadvaceti nejzajímavějších dovolenkových destinací, který sestavil kanál CNN Travel. Na cestování zaměřená odnož známé americké televize každý rok vybírá konkrétní místa či celé země, které v daném roce nabízí turistům něco inovativního, neokoukaného, případně jejich návštěva nese určitou symboliku.

Soluň, Řecko

Druhé největší město Řecka je neoficiální metropolí řecké Makedonie. Na seznam se Soluň dostala především díky nedávno zrekonstruované a znovuotevřené tržnici Modiano, ale i malebnému nábřeží a spoustě krásných pláží v okolí města.

Turisté si budou moci letos také poprvé vyzkoušet efektivitu nového místního systému vlakové dopravy bez strojvedoucích. Vlaky budou zastavovat i na stanicích přetvořených na speciální malá muzea, která budou vystavovat archeologické exponáty objevené během budování infrastruktury nové linky. Ta by měla po svém dokončení propojit centrum města s letištěm.

Foto: Depositphotos Soluň láká na bohatou historii i krásné pláže ve svém okolí

Vilnius, Litva

Další vybranou evropskou destinací je Vilnius, do kterého se lze z Prahy i s přestupem dostat za tři hodiny. Během chvíle se tak ocitnete ve městě, ve kterém jste s velkou pravděpodobností nikdy předtím nebyli. Ostatně sám Vilnius ve své kampani přiznává, že mnoho lidí vlastně ani neví, kde přesně se nachází. Což by se mohlo změnit právě v tomto roce, kdy hlavní město Litvy slaví 700. výročí svého založení.

To připadá už na leden a metropole si u této příležitosti připravila bohatý kulturní program plný koncertů, výstav a dalších akcí. Vše se odehraje v kulisách města, které může nabídnout výjimečný mix gotické, renesanční i barokní architektury.

Foto: Depositphotos Vilnius láká na krásnou architekturu i bohatý kulturní program

Polsko

Do výběru CNN se dostalo také Polsko. Zemi se to povedlo mimo jiné i pro její solidaritu s obyvateli napadené sousední Ukrajiny. Polsko přijalo množství uprchlíků a turistický ruch se stále nevzpamatoval z problémů způsobených pandemií. Proto si dle amerických novinářů zaslouží, aby do země turisté přinesli své peníze.

Mezi místa, která doporučují navštívit, byla zařazena města jako Krakov, Gdaňsk, Poznaň či Varšava. CNN také doporučuje návštěvu nedávno otevřeného hotelu Verte spadajícího pod síť Autograph Collection.

Foto: Depositphotos Polsko by turisté měli navštěvovat, aby pomohli jeho ekonomice

Gruyères, Švýcarsko

Nedaleko od našich hranic je k dostání také sýr, některými označovaný za nejlepší na světě. Lze si jej vychutnat v malebném prostředí švýcarských Alp ve městě Gruyères. To nabízí nádherné horské výhledy, kus historie reprezentované hradem ze 13. století, ale i možnost sportovního vyžití v nedalekém lyžařském středisku.

Mnozí sem však míří právě za kulinářským zážitkem v podobě ochutnávky sýra nesoucího stejné jméno jako město, ve kterém vzniká. Návštěvníci tak mohou proniknout nejen do tajů delikátní chuti, ale i výroby a zpracování této pochoutky.

Cestovatelských tipů však CNN přináší daleko víc a nechybí v nich podstatně exotičtější destinace. Příkladem může být Fidži se svými smaragdově modrými vodami a bělostnými plážemi či Laos a jeho neuvěřitelné kulturní i přírodní bohatství. Američtí novináři dále lákají na návštěvu západní Austrálie, Brazílie, Jižní Karolíny, Rwandy, kolumbijské Bogoty, Nepálu a mnoha dalších míst.

Pokud se vám CNN netrefí do vkusu, můžete inspiraci pro své letošní cesty čerpat z celé řady jiných zdrojů. Kvalitně zpracovaný přehled přináší například web známé průvodcovské značky Lonely Planet, která sestavila svůj vlastní žebříček nejzajímavějších letošních destinací. Na své si zde přijde každý, kdo chce vyrazit za gastronomií, odpočinkem, poznávat nové lidi, vzdělávat se nebo mít cestu jako cíl.

Foto: Depositphotos Kuala Lumpur je oblíbené i pro výlety za gastronomií

Za skvělým jídlem se dle Lonely Planet vyplatí vyrazit do italské Umbrie, japonské Fukuoky či Kuala Lumpuru v Malajsii. Kdo miluje cestování jako takové, může si vyzkoušet jízdu vlakem z Istanbulu do Sofie či procestovat nádhernou přírodu Nového Skotska v Kanadě.

Proniknout do kultury místních se dle Lonely Planet vyplatí v Albánii, Guyaně či na Aljašce. Nové znalosti můžete načerpat v některém z muzeí v německých Drážďanech, které byly za druhé světové války téměř vymazány z mapy, případně se vydat za poznáním trochu surové krásy anglického Manchesteru a všech jeho subkultur. A opravdový odpočinek naleznete na Jamajce, Maltě či řeckém Chalkidiki.

S přispěním ČTK