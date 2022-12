Základem firemní kultury je nábor správných lidí. Chceme růst a neutavit zaměstnance, říká Lukáčová

Budovat na zelené louce firmu, která má v dohledné době konkurovat lídrům v oboru, to zní jako tvrdý oříšek. Skupina Mind2Flo ale přesně toho chce dosáhnout, navíc spojením oborů, které nejsou často k vidění pod jednou střechou. Jak v tak různorodém prostředí pracovat s lidmi, aby se firma posouvala dopředu a přitom zaměstnance neutavila, o tom v podcastu Od 9 do 5 mluvila Miroslava Lukáčová, vedoucí HR oddělení skupiny Mind2Flo.

Skupina Mind2Flo vznikla na začátku letošního roku s nápadem spojit prvky mediální, technologické a konzultační firmy a konkurovat velkým zavedeným společnostem.

To je cíl, který je poměrně náročný nejen na finance, ale i na nábor těch správných lidí a vytváření nových pracovních procesů. „Mít za zády investory je super. Ale na druhou stranu kolem sebe potřebujete tým, který tu vaši myšlenku bude realizovat,“ vysvětluje Lukáčová v dalším dílu podcastu Od 9 do 5, který si můžete poslechnout na Spotify, Apple Podcastech, Google Podcastech i na YouTube.

Dále popisuje, jaké bylo nastoupit do firmy jako vedoucí personálního oddělení v momentě, kdy pod sebou měla na sto padesát lidí. „Bylo to jako nastoupit do rozjetého vlaku,“ uvádí Lukáčová, která v oblasti HR působí už šestnáct let.

Růst firmy je podle ní spojený s tvrdou prací a zodpovědností, je ale třeba při tom mít na paměti pohodu zaměstnanců. „Nechceme naše lidi utavit,“ uvádí Lukáčová a vysvětluje, že proto v Mind2Flo po svém příchodu zavedla něco, čemu ve firmě říkají duševní posilovna. „To jsou psychologové a koučové, které mohou zaměstnanci využít. Stejně tak mají přístup ke koučům i naši manažeři,“ doplňuje.

I psychologická péče tak při rychlém růstu přispívá k tomu, že se během začleňování nových týmů neztrácí firemní kultura a směr celé firmy. „Kultura stojí na lidech, ti ji tvoří. Netlačíme teď v tomto smyslu na pilu. Dnes se poznáváme, máme společné hodnoty a tak se kultura vytvoří přirozeně,“ říká Lukáčová a dodává, že klíčem je proto nábor těch správných pracovníků.

Podle Lukáčové jsou v Mind2Flo na začátku budování zdravého korporátu. „Nejsme startup, ale ze startupového myšlení si bereme nadšení, chuť a energii. Z korporátu si zase půjčujeme naši profesionalitu,“ uzavírá.

