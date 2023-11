Zákon o zaměstnaneckých akciích jde do finále. Jak bude vypadat a co na to české firmy?

Uložit 0

Startupy se mohou stát tahounem české ekonomiky. K tomu ale potřebují přilákat špičkové lidi a jedním ze způsobů, jak to můžou udělat, jsou zaměstnanecké akcie známé jako ESOP – Employee Stock Option Plan. Zákon, který by je v Česku povoloval ale stále chybí a právě v těchto dnes se píše. Jak o zaměstnaneckých akciích ministerstvo financí uvažuje? Jak by si je představovaly startupy a jak fungují v zahraničí? Přesně o tom byl event CzechCrunche ESOP: Jak se podělit o úspěch s top obsazením, který si nyní můžete pustit ze záznamu, pokud jste členové CC+.