Zapomeňte na Marvel. Nejlepší komiksový film roku 2022 je Batman aka emo detektiv v neonoirovém hávu

Loňský rok se pro zábavní průmysl stále nesl ve znamení zotavování se z covidové pandemie, na obecné kvalitě produkce se to ale nepodepsalo. Měli jsme totiž možnost vidět mnoho skvělých filmů i seriálů, které si získají místo v dějinách kinematografie a televize. Vybrali jsme deset filmů, které stojí za připomenutí, nebo by neměly uniknout vaší pozornosti.

Vybírali jsme mezi filmy, které je možné u nás snadno zhlédnout na streamovacích platformách z pohodlí domova. Chybí zde proto snímky, které tak jednoduše dostupné nejsou nebo se teprve chystají do kin. Namátkově to zahrnuje třeba Tár, Víly z Inisherinu, Bones and All, Událost, Fabelmanovi nebo druhý Avatar. Některé z nich bude možné v následujících týdnech a měsících zhlédnout v kině, případně na ně upozorníme v našem newsletteru Watch, jakmile budou v Česku dostupné online. Řazení titulů začíná nejméně dobrým a končí tím nejlepším počinem.

Nejlepší filmy roku 2022

10. RRR

Režie: S. S. Rajamouli | 187 min. | Netflix

Reprofoto: T-Series/YouTube Film RRR

Filmy z indické produkce si větší evropské či americké publikum prakticky nikdy nezískávají, RRR by ale nemělo nikomu uniknout. Epický snímek o dvou fikcionalizovaných národních hrdinech, kteří se spojí v boji proti britskému kolonialismu, představuje jeden z největších blockbusterů v historii země a v některých ohledech překonává i současnou západní kinematografii. Jeho více než tříhodinová stopáž je plná nápadité a zběsilé akce, barev či propracovaných muzikálových čísel. Celé je to hrozně přehnané, ale v tom nejlepším slova smyslu.

9. Třináct životů

Režie: Ron Howard | 149 min. | Prime Video

Reprofoto: Prime Video/YouTube Film Třináct životů

Nejlepší film režiséra Rona Howarda – přinejmenším za několik posledních let – pojednává o záchranné misi v Thajsku, kde v zatopené jeskyni uvízl fotbalový tým dvanácti chlapců a jejich trenér. I když je skutečný příběh z roku 2018 dobře známý, Třináct životů divákovi poskytne novou perspektivu, v níž celou akci vnímá z pohledu záchranářů. Howard detailně sleduje psychické rozpoložení hrdinů v souvislosti s vypjatou situací a předkládá strhující a dojemný divácký zážitek.

8. Pinocchio Guillerma del Tora

Režie: Guillermo del Toro | 114 min. | Netflix

Foto: Netflix Film Pinocchio Guillerma del Tora

Pinocchio se na obrazovkách i velkém plátně objevil už nesčetněkrát. Guillermu del Torovi se přesto podařilo představit unikátní pohled a spolu s ním dost možná nejlepší adaptaci klasického příběhu o dřevěném chlapci. Zdůrazněním role otce Geppetta a zasazením děje do prostředí meziválečné Itálie s rostoucími fašistickými tendencemi otevřel témata o ztrátě či povaze lidství. A vyvedl je v krásné loutkové formě.

7. Všechno, všude, najednou

Režie: Dan Kwan, Daniel Scheinert | 139 min. | KVIFF.TV

Reprofoto: A24/YouTube Film Všechno, všude, najednou

Pokud by se měl úspěch filmů určovat podle toho, kolikrát o nich byla řeč na filmových webech nebo mezi cinefily, pak by Všechno, všude, najednou patřilo k největším hitům loňského roku. Chudá majitelka prádelny, která jednoho dne zjistí, že existuje multiverzum, že jím dokáže cestovat a je jeho jedinou šancí na záchranu, zkrátka divákům učarovala. Zběsilý snímek zaujal svojí kreativitou, humorem i velkými existenciálními tématy.

6. The Batman

Režie: Matt Reeves | 176 min. | HBO Max

Foto: Vertical Ent. Záběry z filmu Batman v hlavní roli s Robertem Pattinsonem

Co kdybychom Batmana pojali podobně jako David Fincher svůj temný thriller Sedm? Na to se zeptal Matt Reeves a v odpovědi přišel s nejzajímavějším superhrdinským filmem posledních let. Jeho Temný rytíř je spíš detektiv než superhrdina a místo mimozemšťanů se musí vypořádat se svou vlastní rolí ve společnosti. A s hrozivým plánem Hádankáře, který je v odhalování korupce prorůstající Gotham lepší než policejní komisař Gordon a Batman dohromady.

5. Podezřelá

Režie: Čchan-uk Pak | 138 min. | KVIFF.TV

Foto: Aerofilms Film Podezřelá

Thriller oceňovaného Korejce Čchan-uk Paka sleduje detektiva Hae-joona, který má vyšetřit záhadné okolnosti úmrtí muže. Hae-joon se setkává s vdovou, jež nepůsobí příliš zarmouceně, a navíc k němu začíná vyjadřovat náklonnost – je ale skutečná? Nebo se jen žena snaží detektiva svést, aby ji přestal podezřívat? Celý film se pohybuje na hraně kriminálního vyšetřování a romantického příběhu a my se až do konce snažíme rozklíčovat nejednoznačné záběry či pohnutky hrdinů. Podezřelá si nás tak postupně omotává kolem prstu.

4. Seveřan

Režie: Robert Eggers | 136 min. | iTunes

Foto: CinemArt Film Seveřan

Už jen fakt, že Seveřan, historicky velice přesný vikinský film o celoživotní brutální cestě za pomstou, vznikl u velkého studia a s velkým rozpočtem, je v dnešní době zázrak. Třetí celovečerní počin režiséra Roberta Eggerse je nicméně velice působivý i bez ohledu na tento kontext.

Svůj přímočarý příběh obohacuje o silné mytické aspekty, přirozeně do něj zapojuje různé starodávné tradice a skrývá i pár překvapení. Hlavní devízou je však strhující vizuální stránka plná krásné přírody a děsivého násilí. Alexander Skarsgård v hlavní roli je monstrum. Málokterý film nabídne tak intenzivní diváckou zkušenost jako Seveřan.

3. Top Gun: Maverick

Režie: Joseph Kosinski | 131 min. | iTunes

Foto: CinemArt Tom Cruise ve filmu Top Gun: Maverick

Málokdo čekal, že mnohokrát odložené pokračování už silně zašlého hitu z 80. let bude mít valný úspěch. S o to větším přetížením Top Gun: Maverick přeletěl očekávání kritiků i diváků a všechny nadchnul. Byť jde nakonec znovu o nablýskanou militaristickou propagandu, Maverick také poutavým způsobem polemizuje s odkazem hvězdné kariéry Toma Cruise, jeho nostalgické tóny fungují skvěle a letecké akční scény ještě lépe.

2. Blondýnka

Režie: Andrew Dominik | 167 min. | Netflix

Foto: Netflix Film Blondýnka

Blondýnka je nejspíš jeden z nejkontroverznějších filmů loňského roku. Už díky tomu, jak příběh Normy Jean alias Marilyn Monroe (či snad opačně) dostal do popředí pozornosti, si zde ale zaslouží místo. Dosud nevídaným způsobem polemizuje s tím, jak je ikonická herečka vnímána, a nekompromisně ukazuje střet soukromého a veřejného života. Styl, s jakým režisér Andrew Dominik zfilmoval oceňovanou fikcionalizovanou biografii autorky Joyce Carol Oates, je navíc zcela opojný a hned na úrovni obrazů zajímavě analyzuje odkaz Marilyn.

1. Trojúhelník smutku

Režie: Ruben Östlund | 149 min. | KVIFF.TV

Foto: Aerofilms Film Trojúhelník smutku

Jedna z hlavních scén Trojúhelníku smutku, loňského vítěze festivalu v Cannes i Evropských filmových cen, zahrnuje luxusní výletní loď, rozbouřené moře a velkou porci jídla z mořských plodů – a nedopadne vůbec dobře. Pravda, komedie Rubena Östlunda si z bohatých neutahuje zvlášť sofistikovaným způsobem. Je to ale náramná zábava a zkušený režisér a scenárista mezi výbuchy humoru dokáže zakomponovat i hlubší kritiku světa módy, pohostinství i obřích sociálních rozdílů.

