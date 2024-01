Zatím přišly jen malé chyby, říká Aneta Martinek, šéfka Holek z marketingu a vyznavačka hudby PSH

Do K20 zavítala Aneta Martinek

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuck-up ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této čtvrti, kde sídlíme i my, se často řeší otázky, které jinde v Praze nepadnou.

Tentokrát na Karlínských 20 odpovídá Aneta Martinek, jedna ze tří spoluzakladatelek a šéfka oficiální podoby skupiny #HolkyzMarketingu, která je také autorkou knihy Organizační porno. Jaký spánkový lifehack doporučuje? Kam si ráda v Karlíně zajde na dobré jídlo? A kam doporučuje vyrazit na nejlepší dovolenou?

***

V kolik chodíte spát a kolik toho průměrně naspíte?

Spát chodím v půl jedenácté a vstávám v půl sedmé. Pravidelně si držím osm hodin.

Jakou aplikaci v telefonu otvíráte ihned po probuzení?

Ihned po probuzení neotvírám nic, protože se snažím jako první nekoukat do telefonu. Pak ale zhruba po třiceti minutách od probuzení koukám do aplikace Oura Ring, abych se podívala, jak sedí kvalita spánku podle aplikace s tím, jak se cítím.

Na jakém přístroji během dne pracujete nejčastěji a jaké nástroje v něm používáte nejvíc?

Můj Macbook je můj druhý mozek a nejčastěji jsem v Gmailu, Slacku, Asaně a Togglu.

Jaký outfit nosíte ve většině případů a máte oblíbený model tenisek?

Nejradši mám New Balance tenisky v kombinaci s Levi’s džínami a bílou košilí.

Foto: CzechCrunch Aneta Martinek, spoluzakladatelka a CEO #HolkyzMarketingu

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět ve vašem batohu?

Krém na ruce, Dior rtěnka, dezinfekce, zrcátko a AirPody.

Máte nějaký vychytaný osobní lifehack, o který byste se chtěla podělit?

Suplementy od Flow na spánek. Totální lifesaver.

Jmenujte jednu knihu a jeden film/seriál, které byste doporučila všem.

Hluboká práce od Cala Newporta. A pak samozřejmě moje kniha Organizační porno. (Směje se) Ke koukání mám nejradši Sex ve městě, který prostě formuje společnost.

Jakou hudbu si pustíte pro uklidnění? A která vás naopak nakopne?

Tom Rosenthal na uklidnění a PSH na nakopnutí.

Kam vyrazit na nejlepší dovolenou?

Fuerteventura, zaručeně.

Jakou hi-tech novinku chcete mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáte?

Homepod od Apple.

Nenechávej svoje chování ovlivnit tím, co si o tobě ostatní myslí. Je to jedno.

Jaký vůz parkujete ve své garáži?

Do nedávna Volkswagen Passat, teď Seat Ateca. Ale moje dream auto je BMW i3.

Kam si ráda zajdete na dobré jídlo?

Zaručeně karlínské Jídlovice.

Jak jste si vydělala první peníze?

Uklízení baru po party.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jste dostala zaplaceno?

Uklízení baru po party. (Směje se)

Co byste dnes poradila svému mladšímu já?

Nenechávej svoje chování ovlivnit tím, co si o tobě ostatní myslí. Je to jedno.

Investujete?

Ano, díky svému finančnímu poradci máme docela dobré portfolio a investujeme i pro dceru (3,5 roku). Ale ne kryptoměny.

Nejlepší kariérní rada, jakou jste kdy dostala?

A co nejhoršího se může stát? Jen to nevyjde.

Jaký největší fail vás potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáte s úsměvem?

Byly to spíš takové malé failíky, zatím není nic velkého, co by vyloženě formovalo moje současné chování.

Vaše nejlepší kariérní rozhodnutí?

Založit si firmu, jednoznačně.

Kdo v Česku vás inspiruje?

Moc mě baví Dita Formánková, protože byla jedna z prvních odvážných, kdo se rozhodl dělat něco pro ženy a mění tím společnost. Michal Ptáček, protože nastavuje novou laťku toho, co znamená posouvat média, a taky mě baví dvojice Michelle Losekoot a Eliška Vyhnánková, jakým způsobem dělají svoji práci a jaké projekty tvoří.