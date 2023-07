Zatím se žádný vhodný nástupce nenašel. Legendární Bob Iger bude šéfovat Disney další dva roky

Bob Iger sice začátkem letošního roku oslavil dvaasedmdesáté narozeniny, nicméně sil má pořád na rozdávání. Jeden z nejuznávanějších výkonných ředitelů v branži se sice původně vracel do čela Disney jen na skok, aby uhasil největší požáry, a vedení firmy – tentokrát již úspěšněji – znovu předal, avšak hledání nového nástupce bude patrně delší, než se očekávalo. V roli výkonného ředitele, tedy CEO, setrvá Iger minimálně do konce roku 2026, oznámilo Disney.

„Bob opakovaně prokázal jedinečnou schopnost úspěšně transformovat společnost Disney s cílem dosáhnout budoucího růstu a finančních výnosů, čímž si získal pověst jednoho z nejlepších výkonných ředitelů na světě,“ uvedl předseda The Walt Disney Company Mark G. Parker v tiskové zprávě, v níž firma oznámila, že se stávající kontrakt Boba Igera prodlužuje do 31. prosince 2026.

Jednomyslně o tom rozhodli členové představenstva s tím, že to Disney zajistí kontinuitu vedení během probíhající transformace a poskytuje více času na realizaci přechodného plánu pro nástupnictví. Zpět do vedení se Iger vrátil loni v listopadu. Bylo to překvapivé rozhodnutí, protože zkušený manažer byl naopak několik let předtím na definitivním odchodu.

Na začátku roku 2020 předal pozici CEO svému nástupci v podobě Boba Chapeka, přesunul se do role výkonného předsedy a o dva roky později firmu, která se pod jeho vedením vyšplhala na samý vrchol hollywoodského byznysu, definitivně opustil. Jenže Disney se pod novým šéfem nedařilo podle představ, několik kontroverzních rozhodnutí doplnily neuspokojivé finanční výsledky, a tak byl Bob Iger povolán zpět.

Znovu to bylo s cílem, aby našel nového nástupce. Iger původně říkal, že to bude mise maximálně na dva roky, ale teď je jasné, že se protáhne. „Bob opět nasměroval společnost Disney na správnou strategickou cestu k trvalému vytváření hodnot, a abychom zajistili úspěšné dokončení této transformace a zároveň poskytli dostatek času na to, aby nový generální ředitel mohl být dlouhodobě úspěšný, rozhodlo představenstvo, že je v nejlepším zájmu akcionářů prodloužit jeho působení,“ doplnil předseda Mark G. Parker.

Nová smlouva zároveň Igerovi nabízí možnost získat ve formě ročně bonusů až pětinásobek svého základního platu, dosud to byl jednonásobek, jak uvedly Financial Times. To sice taktéž mohlo rodáka z New Yorku motivovat, aby si kariéru prodloužil, ale hlavní pro něj bude zajistit úspěšnější výsledek hledání svého nástupce. Bob Chapek vydržel jako CEO jen 33 měsíců a právě nástupnictví je teď pro Igera i představenstvo absolutně klíčovým tématem. Neustále přitom zvažují, zda zvolí člověka zevnitř firmy, jako byl Chapek, nebo někoho zvenčí.

Po svém návratu před sedmi měsíci prošel Bob Iger celý byznys firmy, provedl řadu důležitých, byť někdy obtížných rozhodnutí, jak sám říká, aby vyřešil některé stávající strukturální problémy a problémy s efektivitou. I přes složité ekonomické prostředí a změny v celém zábavním průmyslu věří ve světlou dlouhodobou budoucnost Disney.

„Než však bude tato transformační práce dokončena, je třeba toho ještě hodně udělat, a protože chci zajistit, aby společnost Disney měla silnou pozici, až se mého vedení ujme můj nástupce, souhlasil jsem s žádostí správní rady, abych zůstal generálním ředitelem ještě další dva roky,“ uvedl Iger.

První štace v roli CEO trvala v podání Boba Igera od roku 2005 do roku 2020. Během ní Disney v obřích transakcích pohltil společnosti Pixar, Marvel či Lucasfilm. Díky tomu zábavní obr ještě posílil, když získal jedny z nejhodnotnějších franšíz v hollywoodské historii, a rychle rostl. Podrobně se o tom rozepsal také ve své knize Ride of a Lifetime, kterou jsme probrali v našem podcastu Rosteme a v níž se můžete inspirovat životní jízdou jednoho z nejvlivnějších šéfů v mediálním světě.