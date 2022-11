Disney šokuje výměnou ředitele. Končí Bob Chapek a vrací se Bob Iger, který firmu dotáhl na vrchol

Jsou to necelé tři roky, co se psalo, že Bob nahrazuje Boba. Z vedení Disney po patnácti letech tehdy odcházel Robert Iger, který z něj pomohl udělat největší mediální korporaci na světě. Loučil se s tím, že firma je ve velice dobrém stavu, sám se chce věnovat něčemu jinému a jeho jmenovec Robert Chapek ví, co dělá. Teď ale v šokujícím kroku Chapek jako ředitel končí a Iger se vrací na svou někdejší pozici.

Disney má za sebou poměrně náročné tři roky. Nejdříve svět zasáhla pandemie, která zavřela kina i zábavní parky, čímž mediální gigant rázem přišel o většinu svých příjmů. A i když se pak s ustupujícím vlivem zdravotní krize lidé vraceli do projekčních sálů i Disneylandů, objevily se pro změnu zase nepříjemné politické kontroverze nebo vnímaný pokles kvality tvorby největší značky firmy – Marvelu. A streamovací služba Disney+ sice zažívá velice rychlý růst, stále ale prodělává miliardy dolarů.

Náhlý odchod Chapeka přesto nikdo nečekal. Rozeslané tiskové prohlášení podepsané správní radou Disney, které změnu oznámilo, podle informací serveru Variety překvapilo i mnoho zaměstnanců, zprvu ho prý považovali za podvodný e-mail. Vždyť teprve letos v červnu Chapek podepsal smlouvu na další tři roky na pozici ředitele. Nyní ale skutečně odstupuje a zdá se, že kvůli nepřesvědčivé vizi.

„Děkujeme Bobu Chapekovi za jeho dlouholetou práci pro Disney včetně toho, že společnost dokázal provést bezprecedentními překážkami způsobenými pandemií,“ uvedla v oficiálním prohlášení Susan Arnoldová, předsedkyně správní rady firmy. „Představenstvo dospělo k závěru, že v době, kdy Disney vstupuje do čím dál tím složitějšího období transformace celého odvětví, Bob Iger má jedinečné předpoklady k tomu, aby společnost v tomto klíčovém období vedl,“ pokračovala.

Bob Iger svoje odstoupení oznámil počátkem roku 2020, čímž už tehdy překvapil celý zábavní průmysl. Až do konce loňského roku měl pak svému nástupci pomáhat v přechodu. Paralelně s tím se vydal na novou kariéru investora a letos v březnu se oficiálně zapojil do byznysu virtuálního vesmíru, tedy metaverza.

Chapekovo vedení v průběhu pandemie se obecně považuje za dobré (byť firma ve snaze šetřit narušila příjem značné částí svých zaměstnanců), první výraznější krize přišla až počátkem letošního roku. V únoru se v americkém státě Florida schválil nový zákon omezující probírání sexuální orientace a genderové identity ve školkách a na základních školách, jehož znění se stalo terčem kritiky kvůli vágní formulaci. Pro zákon se vžilo označení „Neříkejte gay“.

Disney si v médiích i mezi svými zaměstnanci vysloužilo ostrou kritiku za to, že stovkami tisíc dolarů přispělo konzervativním politikům, kteří pro zákon hlasovali, zatímco se prezentuje jako firma podporující LGBTQ lidi. Po odhalení této skutečnosti navíc trvalo několik týdnů, než se k tomu vedení firmy oficiálně vyjádřilo. Celá situace znatelně poškodila její reputaci.

Možná ještě výraznější problém se ale objevil před necelými dvěma týdny ve formě nejnovějších čtvrtletních výsledků firmy a předpovědí do budoucna. Příjmy v hlavních divizích poměrně výrazně zaostávaly za očekáváními investorů a Disney+ přes vysoký přírůstek předplatitelů oznámilo, že prodělalo další 1,5 miliardy dolarů. Ačkoliv se podobná čísla očekávala, nad celým streamovacím trhem se nyní vznáší velký otazník o jeho dlouhodobé profitabilitě.

Chapekovy tři roky ve vedení mají také další diskutabilní aspekty. Loni jeho firmu zažalovala herečka Scarlett Johanssonová kvůli ušlé výplatě, když její film o marvelovské hrdince Black Widow šel nečekaně do kin a na Disney+ zároveň. Spor se nakonec vyřešil mimosoudně. Letos ředitel z vedení televizní divize nečekaně vyhodil Petera Rice, široce uznávaného manažera označovaného za Chapekovu potenciální konkurenci na pozici CEO. Správní rada Disney nyní důvody odstoupení Chapeka blíže nepopsala, ale evidentně s jeho kroky nebyla zcela spokojená.

Počínaje včerejším dnem se proto do domova myšáka Mickeyho vrací Bob Iger, který ho přivedl na vrchol slávy i komerčního úspěchu. „Se silným pocitem vděku a pokory – a musím přiznat, že i s trochou údivu – vám dnes píšu s tím, že se vracím do The Walt Disney Company jako výkonný ředitel,“ napsal Iger v e-mailu zaměstnancům. Na pozici má působit dva roky, během nichž má pomoci definovat další směřování společnosti. A také najít svého dalšího nástupce.