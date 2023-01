Zavaž si tkaničku a dostaneš balík peněz aneb Jak Puma a Pelé dokonale přelstili Adidas

Na první pohled se nemuselo zdát, že jde o nějakou zvláštní věc. Před úvodní rozehrávkou se zkrátka hráč sklonil k zemi, aby si zavázal tkaničku. Pak přišel výkop a normálně se hrálo. To by ovšem oním hráčem, který na hřiště vběhl s dostatečně neutaženými kopačkami, nesměl být Pelé – a celá věc by nesměla být zaplacená Pumou, která s legendárním fotbalistou během čtvrtfinále mistrovství světa v roce 1970 vymyslela skvělý marketingový tah, z něhož těžil jak Pelé, tak ona. Naopak ten, kdo utřel, byl Adidas, kterého jeho úhlavní konkurence dokonale přelstila.

Fotbalový svět v posledních dnech smutní, protože Pelého, nejlepšího fotbalistu všech dob, navždy ztratil. Věčně usměvavý Brazilec, mimo jiné historicky jediný držitel tři titulů mistra světa, zemřel 29. prosince ve věku 82 let na dlouhodobé komplikace spojené s rakovinou tlustého střeva. A když zemře někdo s tak vysokým renomé, svět se na chvíli zastaví.

Poslední rozloučení s ním se konalo od pondělka na stadionu jeho bývalého klubu FC Santos, kde se na odkrytou rakev přišly podívat statisíce fanoušků, přičemž samotný pohřeb, na který tamní policie chystá i speciální bezpečnostní akci, se uskuteční v rodinném kruhu ještě během dnešního dne.

Smutná událost se nicméně připomíná i radostnějšími ohlédnutími. Sociální sítě se hemží sestřihy z jeho vstřelených gólů, kterých za svou kariéru nasázel rovných 1 284, a také jeho fenomenálními pohyby na hřištích, díky nimž světu ukazoval, jak napřed je mezi ostatními hráči. V záplavě autentických záběrů pak vyčnívá zajímavá situace, která se stala ve vyřazovací části na mistrovství světa v Mexiku v roce 1970.

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let byl Pelé už velkou hvězdou, proto se okolo něj začalo motat více sponzorů. Jeho výkony na dálku sledovali i němečtí bratři Dasslerové, kteří ve čtyřicátých letech podnikali společně, ale po neshodách kvůli náklonnosti k nacismu se rozhádali – Adolf Dassler založil vlastní firmu Adidas, Rudolf Dassler naopak rozjel značku Puma. Giganty v oboru.

Oba bratři si byli vědomi toho, že Pelé je jedním z nejzajímavějších sportovců – a oba ho chtěli podporovat. Věděli, že kdyby nosil kopačky jejich značek, výrazně by jim to pomohlo s prodeji. Zároveň ale také věděli, že kdyby se pustili do nabídkové války, obě firmy by to poslalo do bankrotu. A to nebylo v zájmu ani jednoho z nich. Proto se obě společnosti domluvily, že ho sponzorovat nebude ani jedna z nich.

I přes neutuchající spory podepsaly takzvaný Pelého pakt, kde se zavázaly, že nebudou soupeřit o to, kdo ho bude finančně podporovat. Puma ovšem tento pakt porušila, a to vcelku originálně. Bez mediálního pokrytí mu poslala sadu vlastních kopaček a vyzvala ho k tomu, aby si je před čtvrtfinálovým zápasem proti Peru na šampionátu v Mexiku v roce 1970 uprostřed středového kruhu zavázal.

Nejprve se domluvila s hlavním rozhodčím, který umožnil, aby se Pelé mohl ve středu hřiště sklonit a vteřiny před výkopem si kopačky zavázat, a také zaplatila kameramanovi, aby tento moment na kameře co nejvíce přiblížil. Musela mít jistotu, že tento kratičký okamžik uvidí celý svět, protože tím chtěla ukázat, že Pelé patří mezi její sponzorované sportovce. Marketingový tah vyšel na výbornou.

Za prosté zavázání tkaniček byla Pelému podle novináře Joea Pompliana slíbena odměna ve výši 120 tisíc dolarů, což by dnes s přihlédnutím k inflaci bylo něco okolo 800 tisíc až jednoho milionu dolarů, tedy v rozmezí osmnácti až třiadvaceti milionů korun. Tentýž rok Puma zaznamenala rekordní tržby a ještě více si znepřátelila Adidas, který této strategii mohl jen tiše přihlížet.

A byť byla spolupráce Pelého se značkou Puma tou největší, nebyla jediná. Po ukončení své profesionální kariéry navázal partnerství s výrobcem hodinek Hublot, automobilkou Volkswagen, sítí rychlého občerstvení Subway a aerolinkami Emirates. Mimo jiné byl i vyslancem dobré vůle organizace UNESCO v boji s dětskou chudobou a narkomanií.

