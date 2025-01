Zavřeno, insolvence, exekuce… Brašnářství Tlustý skončilo přesně tak, jak jeho majitel strašil

Uložit 0

Ivan Petrův, majitel druhdy oblíbeného Brašnářství Tlustý, loni v létě pohrozil, že jeho firmě hrozí krach. Požádal proto zákazníky, aby u ní nakoupili a tím jí pomohli. Mnozí jej vyslyšeli, jenže letité problémy společnost nakonec stejně doběhly, takže je nyní v insolvenci a na dveře své prodejny pověsila štítek „Zavřeno“. A vychází najevo řada znepokojivých informací o jejím fungování.

V červenci z toho byla pořádná mela: Petrův nejprve oznámil, že Brašnářství Tlustý je na hraně krachu, načež se zvedla velká vlna solidarity. Jenže o pár dní později už hlásil, že s krizí to možná není tak horké a že jen potřeboval klienty upozornit, že u něj mají utrácet. Už za to sklidil hodně kritiky, následně se na firmu tak trochu zapomnělo.

Jenže Petrův s překvapivými a ne zrovna čestnými kroky nepřestal. Už v září, jak upozornil Deník N, převedl v tichosti byznysové aktivity svého e-shopu pod novou společnost XXL Box. Důvod byl prostý – původní firma Brašnářství Tlustý spadla do exekuce kvůli statisícovým dluhům, a tak se od ní chtěl před zákazníky co nejvíc odpoutat. Kdyby totiž posílali peníze na její účet, exekutoři by na ně dosáhli.

Aby toho nebylo málo, finanční úřad ji v polovině prosince zařadil na seznam nespolehlivých plátců DPH. To znamená, že její obchodní dodavatelé ručí za to, že uhradí daň z přidané hodnoty – a pokud ne, musí ji zaplatit za ni. Jinými slovy je to varovný signál, že s ní nikdo nemá dělat byznys.