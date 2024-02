Zchátralé nádraží Vyšehrad se promění. Budou zde obchody i mikrobyty, vedle vyrostou bytové domy

Uložit 0

Před pár dny se v Praze rozjela rekonstrukce nádraží na Smíchově a proměny by se snad mohlo dočkat i to bývalé na Vyšehradě. Nový majitel chce budovu, u níž snahy o opravu dosud narážely na památkáře, zrekonstruovat v původní podobě, v dolní části by měly vzniknout obchody a služby a v horní byty. Po obou stranách pak vyrostou budovy s malými byty. ČTK to sdělila Hanka Hejsková, mediální zástupkyně firmy Karlin Port Real Estate, která památku koupila. Architekt projektu Ivo Nahálka řekl, že na plánu pracuje téměř dva roky a s památkáři je předjednaný.

„Využití bude víceúčelové, na části plochy představíme propracovaný projekt takzvaných micro-apartments v podobě, jaká zatím v Česku není k vidění. Celkově půjde o náklady okolo 700 milionů korun,“ uvedl zakladatel Karlin Port Real Estate Milorad Miško Miškovič. Byty, které plánuje v budově nádraží a na okolních pozemcích vybudovat, chce vložit do svého investičního fondu Opportunity Real Estate Fund SICAV. Na projektu spolupracuje s investiční skupinou Aristo.

Záměr počítá se zhruba 170 malými byty a ateliéry o ploše mezi 20 a 43 metry čtverečními, většina jednotek nepřesáhne plochu 25 metrů. Podle Nahálky má rekonstrukce nádraží v co nejvyšší míře zachovat jeho původní podobu. Byty v horní části budovy podle něj vzniknou v podkroví a v prostorách, kde dříve byly kanceláře.

Po obou stranách památky podle plánu investorů vyrostou novostavby s byty, které budou s bývalým nádražím propojené prosklenou pasáží na úrovni ulice. Propojenými budovami bude podle architekta možné projít i na druhou stranu směrem k železničním kolejím, kde bude další pasáž. V podzemí budou garáže. Koncept takzvaných mikrobytů počítá s tím, že nabídne obyvatelům domů řadu služeb, mezi nimi i sdílené prostory jako prádelnu, tělocvičnu nebo společenskou místnost.

„Budeme připravovat v krátké době záchranné práce,“ řekl Nahálka s poukazem na špatný stav budovy. Nádraží se před několika lety začala propadat střecha a poté bylo nutné uzavřít kvůli bezpečnosti přilehlý chodník. Nový majitel koupil areál i s původním projektem, se kterým bývalý vlastník neuspěl u památkářů. „Budeme navazovat na původní záměr formou změny stavebního povolení, ale fakticky to bude nový projekt,“ vysvětlil architekt.

Dodal, že jeho ateliér na projektu pracuje už téměř dva roky. „Máme jej předjednaný s památkáři a v tomto směru by neměl být žádný problém,“ uvedl. Miškovič doplnil, že Nahálkův tým se na záchranu historických budov specializuje a v minulosti s ním už spolupracoval na dvou administrativních projektech v Karlíně.

Nový majitel získal v minulých měsících budovu z počátku 20. století od oficiálně neznámého majitele, který ji vlastnil přes firmu registrovanou na Kypru. Památkově chráněný objekt prodaly České dráhy v roce 2007, nádraží tam přestalo fungovat roku 1960. Různí investoři plánovali objekt přestavět, nikdy se jim však nepodařilo prosadit přestavbu u památkářů, a budova tak dlouhodobě chátrá.

Foto: Google Maps Současný stav nádraží

S přispěním ČTK