Ze SpaceX či Netflixu do české energetiky. David Pavlík bude řídit technologie firmy s velkými plány

„Je to složité zadání, zato s potenciálem velkého růstu,“ říká David Pavlík ke své nové roli. Je to velmi chtěný technologický manažer: už má za sebou řízení technologického vývoje řady firem těch nejznámějších jmen ze Silicon Valley i v Česku. Jeho novou štací se stává Nano Energies. Firma, která vyrovnává spotřebu v energetické síti tak, aby ji nebylo ani moc, ani málo. A cílí na trh, který je jen ve střední a východní Evropě velký skoro 37 miliard korun.

Úkolem Davida Pavlíka bude řízení technologií tak, aby firma expandovala na nové trhy a rostla na těch stávajících. I tím ho společnost přesvědčila. „Byznysově tím, že trh je v podstatě na začátku. Tým, který kolem Nano Energies vznikl, má skvěle našlápnuto k tomu, aby vizi moderního řízení energetiky dotáhl k realizaci,“ věří.

Kariéru odstartoval v Microsoftu, pracoval také v Amazonu. V Netflixu byl u spuštění úspěšného seriálu House of Cards (v češtině Dům z karet). A pro stavbu rakety Crew Dragon od SpaceX si ho vybral sám Elon Musk. Tam měl například na starosti vývoj zařízení, které provede autodestrukci rakety v případě, že nepoletí správně a ohrozí život na Zemi. Ze Silicon Valley se vrátil zpátky do Česka v roce 2018 s tím, že má za sebou silný zápřah.

Poté nastoupil Pavlík do letenkového startupu Kiwi.com, po dvou letech ale přešel na soukromý odpočinek s vyjádřením, že se chce věnovat rodině. To mu ale vydrželo jen pár týdnů, po kterých oznámil nástup do ShipMonku, jednoho z nejúspěšnějších českých startupů (který před nedávnem oznámil velkou změnu), kde se stal technologickým šéfem a vedl globální R&D tým. Do Nano Energies má nastoupit v září.

Nano Energies se pohybuje na trhu takzvané flexibility energetické sítě. Nabízí řešení, které vyrovnává výkyvy energií v ní. Je to problém, který s velkým nástupem solárních nebo větrných elektráren musí řešit řada států. Velké změny způsobila i válka na Ukrajině a odklon od plynu, se kterým se dříve v síti významně počítalo. Pro Nano Energies to znamená zajímavou příležitost, o které s námi mluvilo – a už tehdy jeho šéf Stanislav Chvála zmiňoval, že teď se má růst.

„Jsme lídry v agregaci flexibility v našem regionu. Rosteme nejen co do počtu zaměstnanců, ale chystáme se i na expanzi do nových zemí. Pro naši práci je klíčový software a vývoj. Řešíme technologické výzvy, kterými se před námi často ještě nikdo nezabýval,“ říká. Firma zaměstnává téměř sto třicet lidí a působí kromě Česka na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku. Chystá Polsko.

Za poslední rok přilákala více vrcholných manažerů. Loni na podzim do společnosti nastoupil jako šéf analytiky Michal Rychnovský, bývalý top manažer PPF, který je spojený s růstem Home Creditu v Asii. Nebo Matej Šanta, který zakládal a rozjížděl ČEZ ESCO na Slovensku a v Česku. V Nano Energies je finančním ředitelem.