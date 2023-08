To, co běžně lidé vnímají jako odpad, tady prý přeměňují v plastové zlato. A pokud lze soudit podle investic, nebudou daleko od pravdy. České firmě ETW bratrů Loudových se během pěti let podařilo vybudovat firmu, která zaujala americkou společnost, investora Michala Dědka a ještě i investiční skupinu Prime Fund, jež od Dědka koupila část jeho podílu za desítky milionů korun. Další miliony mají jít v následujících letech na vývoj i expanzi.

Přesnou hodnotu transakce se strany rozhodly nekomentovat. Michal Dědek si v ETW nechává část svého původního podílu, dohromady s Prime Fundem pak mají ve firmě rozhodujících 54 procent. Hodnota ETW aktuálně podle vyjádření firmy dosahuje vyšších stovek milionů korun. Ostatně když si naposledy loni v únoru Dědek část podniku přikupoval, za 30 milionů získal tři procenta.

„Jsme rádi, že se nám po téměř dvou letech jednání podařilo dotáhnout prodej části našeho podílu v ETW. Přes nesnadné období pandemie jsme během let navýšili investici až na téměř dva miliony eur. Přestože v ETW stále držíme významný podíl, tuto částku se nám nyní podařilo násobně zhodnotit,“ říká Dědek.

„Ve společnosti ETW vidíme příklad firmy, jejíž produkt bude v jednadvacátém století hrát zásadní roli,“ doplňuje Dědka partner Prime Fundu Jan Svoboda. „Potenciál ETW je obrovský, ale bez zásadních investorských peněz by její šance na větší růst byla velmi obtížná,“ domnívá si.

Foto: ETW Bratři Petr a Tomáš Loudové využívají i silně znečištěné plasty

Firma z Nelahozevsi umí něco, co podle vyjádření Dědka zvládne jen hrstka podniků na celém světě. Společnost se z vyhozených špinavých plastových obalů naučila vyrábět obaly nové. Obvykle se něco takového neděje, z recyklovaných plastů se běžně stává třeba odpadkový koš. A nejvíce znečištěný odpadní polyethylen končí z více než 90 procent ve spalovnách nebo na skládkách.

Bratři Tomáš a Petr Loudovi v roce 2022 uvedli do provozu první linku, která však dokáže dokonale vyčistit různé druhy plastů a jako finální produkt vyrobí vysoce kvalitní a čistý plastový regranulát. Ten se dá poté využít k výrobě strečových fólií, igelitových tašek, nádrží na vodu nebo potrubí. Mezi zákazníky ETW jsou desítky firem z Česka i zahraničí, vedle dalších třeba Zalando, Otma, Hamé Babice nebo Vitana.

„Víme, že naše technologie funguje. Umíme vyrábět regranulát, o který je a bude čím dál větší zájem jak v Česku, tak ve zbytku Evropy,“ myslí si Tomáš Louda. Věří, že proto je právě teď třeba investovat do rozšíření výrobních linek a zvyšování povědomí o produktech, aby firma získala co největší tržní podíl.

„Doposud byli a jsou našimi zákazníky firmy z obalového a petrochemického průmyslu, nicméně v následujících letech se bude zvyšovat podíl zákazníků z ostatních oborů,“ předpokládá a mluví o technologickém náskoku a možnosti být lídrem ve zpracování odpadního polyethylenu.

Podle Svobody může díky penězům ETW během příštích let zajistit postavení několika nových linek. „A na každé z nich pak vytvářet obrat až šest milionů eur ročně,“ plánuje. Ani dvojnásobek by však podle něj aktuální poptávce nestačil, a tak na takové číslo firma cílí.

„V Evropě je potřeba zpracovat až dvacet milionů tun odpadního polyethylenu ročně. Navíc v důsledku evropské legislativy vyžadující povinné přidávání recyklátu do plastových obalů se bude zájem o regranulát dlouhodobě zvyšovat,“ říká.

Dušan Moskaliev a Jan Svoboda z Prime Fund

V ETW si podle obchodního rejstříku po 15 procentech nechávají bratři Tomáš a Petr Loudovi, kteří společnost založili. A 16 procent zůstává prvnímu investorovi, americké společnosti Trumont, která peníze do projektu vložila v roce 2019.

Tu do projektu přivedl americký fotbal – před založením firmy se mu bratři Loudové profesionálně věnovali, a tak se setkali s Griffinem Nealem, bývalým hráčem a majitelem Trumontu, spadajícího do konsorcia R. D. Offutt založeného Nealovým dědečkem. Konsorcium je zároveň největším producentem brambor v USA a největším distributorem zemědělské techniky John Deere na světě. A vedle toho se věnuje investicím do inovativních firem.

Prime Fund, za kterým stojí Jan Svoboda a Dušan Moskaliev, nedávno oznámil, že vložil řádově desítky milionů korun do startupu Foxdeli, když vykoupil podíl druhého investora Lighthouse Ventures. Dědek si jako andělský investor buduje jméno investováním do impactových a udržitelných startupů. Poslal už peníze mimo jiné výrobci potravin ze cvrččího proteinu Sens a Cricket Lab, službě NutritionPro nebo platformě Buildiro.