Zemřel Karel Schwarzenberg. Bývalému ministrovi zahraničí bylo 85 let

Ve věku 85 let zemřel bývalý ministr zahraničí, čestný předseda TOP 09 či někdejší předseda Helsinského výboru pro lidská práva a spolupracovník Václava Havla Karel Schwarzenberg. O jeho úmrtí informoval jako první na svém profilu na síti X jeho přítel a dlouholetý spolupracovník Miroslav Kalousek.

Karel Schwarzenberg byl již delší čas hospitalizovaný a měl trpět problémy se srdcem a ledvinami, poslední zhruba měsíc pobýval ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Na začátku tohoto týdne byl ale letecky převezen do zdravotnického zařízení ve Vídni. Kvůli pobytu v nemocnici chyběl například na předávání státních vyznamenání 28. října, kdy mu prezident Petr Pavel udělil nejvyšší české státní vyznamenání, tedy Řád bílého lva. To za něj převzal jeho syn.

Zemřel v sobotu. Podle informací portálu Echo24 byl poslední dva dny v kritickém stavu a lékaři jej drželi v umělém spánku. „Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ napsal Miroslav Kalousek k oznámení Schwarzenbergovy smrti na X.

Karel Schwarzenberg patřil k nejvýraznějším osobnostem české moderní politiky, narodil se 10. prosince 1937 do orlické větve starobylého šlechtického rodu. Na svět přišel v pražské porodnici v Bubenči jako nejstarší syn Karla Schwarzenberga a jeho manželky Antonie. Po únorovém puči v roce 1948 rodina pozbyla veškerý majetek v Československu a odešla do Rakouska. V exilu studoval v Mnichově lesnictví a ve Vídni a Štýrském Hradci práva. Po smrti strýce Jindřicha, který jej adoptoval, se v roce 1965 stal i dědicem majetku krumlovsko-hlubocké větve.

V 80. letech předsedal Mezinárodnímu helsinskému výboru pro lidská práva a v rodinném sídle v bavorském Scheinfeldu umístil archiv tehdy v Československu zapovězené literatury. Díky své funkci také mohl navštívit komunistické Československo, kde jednal o otázce lidských práv a setkal se s disidenty.

Do vlasti se vrátil na podzim 1989 a na počátku 90. let se stal vedoucím kanceláře prezidenta Václava Havla. Mezi roky 2007 až 2009 a znovu v letech 2010 až 2013 byl ministrem zahraničí, v roce 2013 v první přímé volbě prezidenta postoupil do druhého kola, ve kterém prohrál s Milošem Zemanem. V letech 2004 až 2010 byl Schwarzenberg senátorem a po roce 2010 také poslancem. Ve volbách do Sněmovny v roce 2017 se jako 79letý stal nejstarším zvoleným poslancem v české historii.

V červnu 2009 založil spolu s Miroslavem Kalouskem stranu TOP 09 a téhož roku na podzim byl zvolen jejím předsedou, kterým byl do roku 2015, od té doby byl jejím čestným předsedou. Poslancem byl do roku 2021.

Karel Schwarzenberg, jehož (zrušené) tituly znějí Karel Jan, XII. kníže ze Schwarzenbergu, okněžnělý landskrabě v Klettgau, hrabě ze Schulzu a vévoda v Krumlově, nebyl jen známým politikem, ale také donedávna správcem rozsáhlého rodového majetku.

Před rokem 1918 patřili Schwarzenbergové k nejbohatším v Evropě. Kromě 200.000 hektarů půdy vlastnila rodina mimo jiné více než tucet zámků v Rakousku, Čechách a Německu. V roce 1941 majetek vyvlastnili nacisté, v Rakousku a Německu však byl po druhé světové válce vrácen. V Česku majetek zabrali komunisté a k Schwarzenbergům se částečně vrátil až po roce 1990. Schwarzenbergům byl vrácen v restitucích majetek orlické větve, mimo jiné zámky Orlík, Čimelice, Zvíkov, Sedlec u Kutné Hory a více než 11.000 hektarů půdy. V Rakousku patří k schwarzenberskému majetku například palác ve Vídni, zámek Murau či lesní závody.

Karel Schwarzenberg měl švýcarské a české občanství. V roce 1967 se oženil s lékařkou Terezií, rozenou hraběnkou z Hardeggu. V roce 1988 se rozvedli, ale po dvaceti letech se znovu vzali. Měli tři děti – dceru Annu Karolinu a syny Jana Nepomuka Ondřeje a Karla Filipa, který byl jeho nevlastním.

S využitím ČTK