Zemřela Angela Lansburyová. Byla přední dámou hereckého světa, proslavil ji kult To je vražda, napsala

Pět dní před svými devětasedmdesátými narozeninami ve spánku zemřela Angela Lansburyová. Herečka známá českým divákům především z detektivního seriálu To je vražda, napsala za osm dekád kariéry získala úspěch před kamerou i na divadelních scénách. Ztvárnila dechberoucí plejádu rolí od milých dam přes vypočítavé manipulátorky až po animované disneyovské postavičky. Získala bezpočet ocenění, a dokonce byla vyznamenána královnou Alžbětou. Svět přišel o přední dámu hereckého světa.

Když jste jako menší byli na návštěvě u prarodičů, na ten okamžik jste se nejspíš netěšili. Ale jistě vám v hlavě zůstaly vzpomínky na to, jak babička ovladačem přepnula televizi na kanál, kde běžel dnes již kultovní seriál To je vražda, napsala. Úspěšná spisovatelka a amatérská – tedy pouze z pohledu zaměstnání, rozhodně však ne úspěšností – detektivka Jessica Fletcherová v něm řešila jeden zapeklitý případ za druhým. Neodolatelné charisma, tak nutné pro televizní detektivy, jí propůjčila herečka Angela Lansburyová.

Seriál To je vražda, napsala byl hit. Od roku 1984 se natáčel dlouhých dvanáct let, Lansburyová si za svou roli vysloužila deset nominací na Zlatý glóbus, z nichž čtyři proměnila, tucetkrát byla nominována na cenu Emmy. Na jeho motivy vznikly ještě čtyři filmy, rozsáhlá knižní série, dokonce i počítačové a deskové hry. Ale byť bude Angela Lansburyová ve vzpomínkách spojovaná především s Jessicou Fletcherovou, její úctyhodná kariéra sahá mnohem dál za hranice babičkovské kriminálky.

Paní herečka

Londýnská rodačka s irskou matkou a anglickým otcem prožila svůj filmový debut už v sedmnácti letech po přestěhování do Spojených států a odstartovala tak snovou kariéru. Už její filmová premiéra ve snímku Plynové lampy jí přinesla nominaci na Oscara za nejlepší herečku ve vedlejší roli. Její věk byl přitom pro snímek komplikací. Než během natáčení dovršila plnoletost, musela ji doprovázet sociální pracovnice. A nesměla na kameru kouřit, což byla pro film z poloviny čtyřicátých let také velká komplikace.

Natáčení kuřáckých scén tak muselo počkat do narozeninové oslavy, která proběhla na place. „Přitom jsem sama kouřila už asi od čtrnácti. A navíc přede mnou nesměl štáb klít, ačkoliv režisér uměl být pořádně divoký. Takže mi doslova zacpávali uši,“ prozradila s pobavením v rozhovoru pro americkou stanici NPR z roku 2000. Zlozvyku se v životě o pár desítek let později zbavila, úspěch a uznání pro ni však zůstaly spolehlivými společníky.

K oscarové nominaci za debut v roce 1944 se přidala stejná pocta o rok později, kdy se ukázala v adaptaci románu Oscara Wildea Obraz Doriana Graye. Za svůj výkon také získala první ze dvou Zlatých glóbů, které nevypátrala coby paní Fletcherová. Třetí oscarovou naději jí přinesla v šedesátých letech role, která pro diváky, kteří herečku poznali až později pouze coby milou Jessicu Fletcherovou, musí být až nepředstavitelná.

V politickém thrilleru Mandžuský kandidát ztvárnila manipulátorku, která pro úspěch svého syna jde doslova přes mrtvoly. Jenže ačkoliv získala Zlatý glóbus a potřetí se dostala do oscarového výběru nejlepších hereček ve vedlejší roli, ani jednu nejcennější sošku nezískala. Její hvězda ale i tak stoupala stále výš. Kamery a filmová studia zlaté éry Hollywoodu totiž začala čím dál častěji nahrazovat za prkna, jež znamenají svět.

Její divadelní a především muzikálová kariéra dost možná předčila i obrazovkový úspěch. První z prestižních cen Tony získala za muzikál Mame, který jí mimochodem přinesl obrovskou popularitu i mezi homosexuálním publikem. „Jsem na to hrdá,“ prohlásila o nálepce ikony gay světa Lansburyová. „To ta titulní role tetičky Mame. Byla nádherná a úžasná přesně takovým způsobem, jaký se líbil mladým chlapcům,“ dodala.

Během šedesátých a sedmdesátých let přidala tři další ceny Tony, páté a poslední divadelní ocenění (tedy bez letos udělené ceny za celoživotní dílo) získala ještě v roce 2009 poté, co se po televizní tvorbě vrátila na Broadway. Svůj muzikály vycvičený hlas propůjčila v devadesátých letech i animovaným postavám ve snímku Anastasia a v disneyovce Kráska a zvíře. V roli paní Konvičkové v něm zazpívala dokonce i slavný song, který filmu přihrál Oscara, Zlatý glóbus i Grammy.

Když jsem ani jednou nevyhrála Oscara, bývala jsem z toho strašně zklamaná. Ale nakonec jsem byla ráda.

To už ji ale snad celý svět znal především jako Jessicu Fletcherovou, spisovatelku a vyšetřovatelku ze seriálu To je vražda, napsala. Během dvanácti let jeho natáčení se dokonce se svým druhým manželem Peterem Shawem ujali role producentů. S chotěm mimochodem zůstali svoji čtyřiapadesát let do jeho smrti v roce 2003. Peter se tak nedožil toho, když ji o jedenáct let později britská královna Alžběta II. vyznamenala titulem Dáma britského impéria.

„Dostala jsem se tak do společnosti báječných žen, jako jsou Judi Denchová nebo Maggie Smithová, které upřímně obdivuji,“ nešetřila pokorou a uznáním na adresu hereckých kolegyň Lansburyová. Ale byť za své herectví i zpěv získávala jednu cenu za druhou, Oscar se jí stále vyhýbal. „Bývala jsem z toho strašně zklamaná, ale nakonec jsem byla ráda. Oscar, hlavně pak za vedlejší roli, může kariéře nepěkně uškodit, protože pak nevíte, co dál,“ okomentovala vše s nadhledem sobě vlastním herečka.

Tento nedostatek filmová Akademie napravila v roce 2013, kdy tehdy osmaosmdesátileté Lansburyové udělila Oscara za celoživotní dílo. Ocenila tak osm dekád divadelního, filmového a televizního herectví, ke kterým Angela Lansburyová přidávala vlastní šarm a vřelost. Jessica Fletcherová byla její nejznámější rolí a seriál To je vražda, napsala její jméno proslavil nejvíce, ale svou kariérou napsala příběh, který i sebelepší detektivku strčí do kapsy.