Ženský fotbal zažívá boom. Chceme z něj udělat fenomén i v Česku, zní před derby ze Sparty i Slavie

Téměř dva miliony lidí na čtyřiašedesáti zápasech. To je v průměru kolem třiceti tisíc diváků na jednom utkání a také statistika, za kterou by se nemusel stydět kdejaký fotbalový klub. V Česku tolik lidí na fotbal ani přijít nemůže, protože nemáme tak velký stadion. Tady navíc mluvíme o ženském fotbale a nedávno skončeném světovém šampionátu v Austrálii a na Novém Zélandu, který přitáhl velkou pozornost a překonal řadu rekordů. Zatímco ve světě zažívá ženský fotbal obrovský boom, v Česku kolem něj pořád spíše opatrně našlapujeme. Dva největší tuzemské kluby, Sparta a Slavia, však chtějí ukázat, že také u nás stojí za to jít se podívat na prestižní derby v ženském podání. A nejen na něj.

V mužském provedením jde vždy o nejvíce sledované utkání sezony a jinak tomu není ani v ženské nejvyšší fotbalové soutěži. AC Sparta Praha a SK Slavia Praha jsou odvěcí rivalové a jejich ženské týmy se proti sobě utkají v sobotu 9. září na Letné, kde je doma Sparta. Půjde o první vzájemné utkání nové sezony, obě mužstva jsou přitom zatím neporažena a mají ze tří utkání plný počet bodů. Hrát se tedy bude o čelo tabulky a prestiž, o kterou v derby pražských „S“ jde vždy, ať už se hraje o cokoliv. Právě proto se hraje znovu v Epet Areně, kde běžně hraje své zápasy výhradně mužský A tým Sparty. Minule se hrálo zase v Edenu, kde jinak hraje jen mužský A tým Slavie.

Je jasné, že v sobotu na Spartě nebude vyprodáno tak, jako to mají v posledních týdnech pravidelně mužské výběry obou nejslavnějších klubů v Česku. Největší návštěvu zažilo ženské derby letos v březnu, kdy na Letnou po velké marketingové kampani dorazilo necelých šest tisíc diváků. Kolik jich přijde v sobotu, se teprve uvidí, ale zástupci Sparty i Slavie mají jasno: chtějí ukázat, že fotbal v ženském podání může být divácky i marketingově stejně atraktivní záležitostí, jako když ho hrají muži. Jen je třeba na něj nahlížet jinou optikou. A možná se na něj mají dívat úplně jiní diváci.

V rozhovoru pro CzechCrunch o tom, jak se v Česku buduje ženský fotbal, mluví zástupci Sparty i Slavie. Za domácí tým Pavla Satrapová jako vedoucí úseku žen a business development manažer Sparty Michal Krček. Hosty zastupuje Daniel Konrád, člen představenstva Slavie, který je odpovědný za finanční řízení klubu a ženský fotbal.

Ženský fotbal zažívá ve světě v poslední době velký boom. Jak ho sledujete z Prahy a jakou roli hraje konkrétně na Spartě a Slavii?

Pavla Satrapová (Sparta): Zcela jistě ženský fotbal zažívá boom a zažívat bude. Každým rokem vnímáme, že se posouvá kupředu jak na klubové, tak na reprezentační úrovni. Ten produkt jako takový v našem prostředí ještě není hotový. Sparta je klub, který by měl udávat směr a tempo v českém prostředí. A určitě tomu tak je. Je silný a ženský fotbal výrazně podporuje. Všichni zmiňují především finance, ale Sparta se soustředí také na jiné aspekty – infrastrukturu, moderní vybavení, technologie, erudované realizační týmy a videoanalytická oddělení. Nově vznikla klubová dívčí akademie, která s sebou přináší nové možnosti. Denní maličkosti a drobnosti, které jsou důležité a které nám skládají mozaiku tvořící pak jeden velký obraz.

Daniel Konrád (Slavia): Chceme být lídrem českého ženského fotbalu a posouvat ho na evropskou úroveň. Zároveň i nás ještě více do Evropy, kde už dlouhodobě působíme. Dle klubového žebříčku UEFA za sezonu 2022/2023 jsme dokonce na 11. místě. Hodně se soustředíme na trendy ze zahraničí a velkou inspirací jsou pro nás právě mezinárodní zápasy a porovnání s velkokluby v rámci kvalifikace nebo základních skupin Ligy mistryň. Naší velkou výhodou je dlouhodobá koncepce, zkušený a pečlivě vybudovaný tým a servis i infrastruktura na opravdu dobré úrovni. Například kluby jako Dortmund nebo Nice teprve před pár lety začínaly a při setkání se nás, Slavie, ptaly, jak se co dělá.

Nedávno skončilo ženské mistrovství světa, které lámalo rekordy ve sledovanosti i návštěvnosti. Stále více je vidět ve světě také klubový ženský fotbal. Řada expertů a insiderů říká, že nám v této oblasti v Česku ujíždí vlak. Jak vnímáte stav ženského fotbalu v Česku?

Pavla Satrapová (Sparta): Takhle pesimisticky bych to neviděla, ačkoliv podobný názor slýchám často. Myslím si, že se ženský fotbal nevyvíjí tak rychle, jak bychom chtěli a jak bychom si přáli. Měli bychom jej začít vnímat více celospolečensky a dát mu větší prostor. To, že v ostatních zemích ten boom již proběhl nebo právě probíhá, neznamená, že u nás nemůže proběhnout také. Ale nikdy to není práce jednoho člověka, jednoho klubu, jedné asociace. Je to společná práce a výsledek spolupráce výše zmiňovaných. Někdy dokonce i státu. I v České republice musíme spojit síly, spolupracovat a jít za jedním cílem.

Foto: AC Sparta Praha Jarní ženské derby na Letné sledovalo téměř šest tisíc diváků

Daniel Konrád (Slavia): Momentálně jsme v jakési adaptační fázi, kdy si vůbec veřejnost zvyká na mediální prostor pro ženský fotbal. Ještě před dvěma lety byla mediální podpora prakticky nulová. Dnes se to zlepšuje a věřím, že se postupně dostaneme do stavu, kdy budou zápasy ligy běžnou součástí programu sportovních kanálů a lákat na ně budou nejen kluby. V Austrálii, na Novém Zélandu nebo v USA už si tímto dávno prošli. I díky univerzitnímu systému sportování je tam ženský fotbal obrovsky populární. Mají časový náskok, ale pokud najdeme silného mediálního partnera, můžeme se opět výrazně posunout.

Velký rozvoj je vidět hlavně v západní Evropě, potažmo USA. V rámci mužského fotbalu se v Česku srovnáváme hlavně s okolními zeměmi v rámci střední a východní Evropy. Jsme podobně srovnatelní i v rámci ženského fotbalu?

Pavla Satrapová (Sparta): Určitě bych neporovnávala mužský a ženský fotbal. Od toho bych se oprostila. Je možné se podívat do okolních zemí v Evropě a inspirovat se, neporovnávat. V USA je pojetí ženského fotbalu jiné již od školních let. Mají zde univerzitní týmy, ligy, stipendia. Vychovávají si a podporují ženský fotbal na univerzitách a jejich základna je opravdu široká. My musíme začít u nás, v České republice, a až poté se dívat dále.

Daniel Konrád (Slavia): Finančně i kvalitou infrastruktury za Polskem, Maďarskem i Rakouskem zaostáváme. Za námi je v těchto oblastech z blízkých zemí pouze Slovensko. Kvalita hry je srovnatelná s ostatními a my bychom se i dle ratingu UEFA zařadili výše než některé tamní celky. Sportovně jsme na tom relativně dobře. Kde však musíme výrazně zabrat je infrastrukturní zajištění. Nejen ženského fotbalu, ale sportu obecně. Tady musí jasnou prioritu pohybu, zdravému životnímu stylu a kolektivnímu rozvoji udělit stát.

V rámci dostupnosti a vybavenosti kvalitního sportovního zázemí jsme na tom v evropském srovnání opravdu špatně. Hůř je na tom opět snad jen Slovensko a některé země na Balkáně. Tady musí využít FAČR (Fotbalová asociace ČR) své síly a společně s NSA (Národní sportovní agenturou) nastavit sport jako jednu z hlavních priorit celé země. Všichni víme, že to přece není jen o profesionálech, ale že to pomůže rozvoji a výchově hlavně u nejmladších.

Co je pro další rozvoj ženského fotbalu v Česku zásadní?

Michal Krček (Sparta): V současné chvíli asi nejvíc podpora ligových klubů. Bez zájmu nebudou finance, infrastruktura, podpora státu a tak dále. Naštěstí se to mění k lepšímu a už to není jen o Spartě a Slavii, byť sportovně je jejich dominance stále patrná.

Daniel Konrád (Slavia): Investice do infrastruktury, mediální pokrytí a kvalitní výchova nové generace fotbalistek. První jsem popsal výše. U druhého bodu by mohlo výrazně pomoci přidání 1. ligy žen do balíčku televizních a marketingových práv k profesionálním mužským soutěžím. Nový tendr je vypsán a já věřím, že vítězný dodavatel se k ženskému fotbalu postaví čelem. U posledního bodu to nesmí FAČR nechat jen na klubech. Ženský fotbal táhnou vzhůru Slavie a Sparta. Zvedá se Liberec a Slovácko. Je to ale málo. Asociace by měla více posílit v dlouhodobé koncepci rozvoje. V současné době nás pouze okrajově podporuje skrze NSA, a to ve výchově mladých hráček. Cílem tohoto programu je připravit kvalitní reprezentaci na Letní olympijské hry 2028 v Los Angeles.

Věříme, že v budoucnu může ženský fotbal dosáhnout podobné pozornosti jako například ženský tenis. Pro větší zásah bychom k výše zmíněnému potřebovali i mediálně silnou osobnost, jako je například Petra Kvitová. Zkrátka by mělo být cílem vytipovat vhodné ambasadorky ze současných hráček, které budou sloužit jako vzory. Stanou se tvářemi kampaní, ale hlavně motivací pro další generace dívek. Osobnostmi, které mají přesah do běžné společnosti.

V rámci marketingu a komunikace Slavie i Sparty jsou stále více vidět i ženy. Jaké na to zatím máte ohlasy? Ať už z řad fanoušků či partnerů.

Michal Krček (Sparta): Fanoušky to zajímá, byť si myslím, že jejich cílová skupina je trochu jiná. I ze zahraničí plyne, že ženský fotbal sleduje až čtyřicet procent pravidelných fanoušků mužského fotbalu. Atmosféra jarních derby na Letné byla tak dobrá, že se ČSOB rozhodla podpořit ženský tým na celou letošní sezonu.

Daniel Konrád (Slavia): Nejvíce pozitivních ohlasů máme především od rodin s dětmi, kdy se to naplno projevilo právě při derby a oslavách mistrovského titulu v minulé sezóně. Na tuto akci jsme přizpůsobili i naši fanzonu a fungovalo to skvěle. Stejně tak ale pozorujeme nárůst zájmu fanoušků napříč kategoriemi. Stovky jich za holkami přijely například i na finále poháru do Vlašimi. Věříme, že se nám postupně podaří návštěvnost navyšovat. Hlavně u velkých zápasů. Z našeho pohledu není důvod se nyní hnát za jednorázovými rekordy, ale ukázat, že klíčové zápasy žen patří na hlavní stadiony i do televizního vysílání.

Foto: AC Sparta Praha Ženské derby Sparta – Slavia

Jak jsou ženské týmy na Spartě a Slavii integrovány v rámci celého klubu? Mají společné či oddělené řízení, sdílejí infrastrukturu? Jsou potřeba v některých oblastech jiné přístupy?

Pavla Satrapová (Sparta): Sparta je jen jedna – Sparta. V rámci klubu jsou ženské a dívčí týmy propojovány s těmi mužskými. Téměř do veškerých aktivit jsou začleňovány ženské a dívčí týmy. Ať se to týká náboru, kdy se nám propojuje chlapecká a dívčí akademie, PR a mediálních aktivit A týmů nebo podpory v derby či jiných zápasech. V rámci Sparty je řízení úseků samozřejmě rozděleno, ale rozhodně to není tak, že by ženský úsek byl vyčleňován nebo někde mimo, naopak. Je plnohodnotně začleněn. To se také týká infrastruktur, především tedy tréninkového centra na Strahově.

Daniel Konrád (Slavia): Slávistky mají totožné sponzory jako slávisté. Generálními jsou eToro a CITIC Group. Prémiovými Fortuna, Puma a Sportisimo. Samozřejmě jsou zde i další desítky menších partnerů. Největší výhodou jednotného nastavení je společný servis, materiální zabezpečení i možnost sdílení té nejlepší sportovní infrastruktury. Včetně výchovy mládeže nebo spolupráce se skautingem. Na každodenním chodu týmu se pak v rámci sportovního oddělení pod vedením Jiřího Bílka podílejí sešívané legendy Blanka Pěničková a Jaroslava „Poly“ Rinnerová.

Zásadní je také finanční rozměr. Jde v Česku dělat ženský fotbal na maximálně profesionální úrovni jako mužský? Kolik hráček se u nás může věnovat jen fotbalu?

Pavla Satrapová (Sparta): Vrátila bych se k tomu, co jsem již řekla. Neporovnávejme mužský a ženský fotbal. Především z pohledu toho produktu jako takového. Počet hráček, které se věnují pouze fotbalu nebo jejich část dne je tvořena z velké části fotbalem, roste. Finanční podpora klubů, jejich ochota investovat do ženského fotbalu a vnímání jeho potenciálu jsou veliké, ale ne všechny kluby mají tak silné ekonomické zázemí. Myslím, že každý, kdo v prostředí ženského fotbalu pracuje, se ho snaží posunout dále. Nelze mluvit pouze o finančních podmínkách, ale například také o infrastruktuře. Pokud chceme profesionalizovat tým, potažmo ligu, musíme na to být připraveni. A musí na to být připraven celý ženský fotbal včetně asociace.

Daniel Konrád (Slavia): Mužský a ženský fotbal se z hlediska platové úrovně nebo míry profesionality srovnávat nedá. Momentálně je zde obrovský rozdíl, který se s příchodem nových partnerů, většího zájmu médií i veřejnosti a se zlepšováním ženského fotbalu jako produktu, věříme, bude postupně snižovat. Naší prioritou je, aby ženský tým měl stejně profesionální servis jako ten mužský.

Jaký je o ženský fotbal v Česku zájem ze strany sponzorů či partnerů? Ve světě do něj naskakují největší firmy. Platí to i tady? Přitahuje ženský fotbal jiný typ partnerů?

Michal Krček (Sparta): Zatím máme dva přímo ženské partnery – Cool od Staropramenu a ČSOB. Oběma dává smysl u toho být. Jinak je to zatím spíše takové oťukávání, ale potenciál to má obrovský. Je trochu škoda, že celkové představení fanouškům a partnerům musíme táhnout sami, ale to je tak trochu náš úděl. Být tahounem.

Daniel Konrád (Slavia): Segment ženského fotbalu zaznamenává velký rozvoj. Vidíme, že v USA nebo Kanadě je dnes jedním z dominantních sportů a korporace ho považují za skvělou marketingovou investici nebo vhodné doplnění partnerského mixu. Evropský, potažmo český trh se teprve rozvíjí, ale popularita stoupá. My osobně připravujeme nové spolupráce především u firem z oborů, které nejsou tradičně spojovány s mužským fotbalem. Jako rychloobrátkové zboží (FMCG), e-commerce nebo health & beauty.

Na Letné se nyní bude hrát třetí ženské derby. Hrálo se již také v Edenu. Chystáte tam i další ženské derby, které se bude hrát na Slavii?

Michal Krček (Sparta): Ambice je vždy mít co nejvíc diváků. Je ale třeba vidět, že za posledních šest týdnů odehrál náš mužský A tým na Letné šest zápasů, tak uvidíme, jaká z toho bude návštěva.

Daniel Konrád (Slavia): Pokud to herní kalendář všech soutěží dovolí, je naším cílem odehrát významné zápasy jako kvalifikaci či případné zápasy základní skupiny Ligy mistryň nebo derby na hlavním stadionu. Zároveň bychom v Edenu rádi uspořádali finále ženského poháru. Spojili bychom to s celodenním doprovodným programem a například i zápasy mládežnic či prezentací dalších sportů ze slávistické rodiny. Jediné, co k tomu potřebujeme, je, aby nám FAČR vyšel termínově vstříc tak, aby se finále hrálo až po skončení sezony ligy mužů. S organizací velkých akcí máme zkušenosti a myslím, že bychom ukázali, jak skvěle se dá český ženský fotbal propagovat. Se vším všudy a pro všechny.