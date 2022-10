Zimní hry v poušti. Saúdové uspořádají asijskou obdobu olympiády v revolučním středisku

Uspořádat velkou mezinárodní soutěž zimních sportů v zemi, kde sotva zasněží, se může zdát nepochopitelné. Saúdové ale mají nejspíš v krvi bořit předsudky, proto se rozhodli, že i tuto výzvu přijmou za svou. Uspěli totiž v souboji o to, kdo bude v roce 2029 pořádat Asijské zimní hry. Nejprve ovšem budou muset celý areál, kde sportovní klání proběhnou, postavit. A půjde o pořádně velkolepý projekt ve městě, které samo o sobě vypadá naprosto šíleně.

Asijské zimní hry, pořádané pod patronátem Mezinárodního olympijského výboru (MOV), se mají za sedm let uskutečnit ve futuristickém regionu zvaném Neom, který Saúdská Arábie v Perském zálivu staví. Součástí této oblasti, rozprostírající se v poušti na ploše 26,5 tisíce kilometrů čtverečních, má být i velkolepé město The Line, jehož dominantou bude megastruktura se zrcadlovou fasádou o délce 170 kilometrů a svou rozlohou třiatřicetkrát předčí New York.

Ostatně o regionu Neom se pár měsíců nazpět vedly vášnivé debaty. Saúdové totiž mají v plánu do obřího komplexu napumpovat astronomické peníze, údajně až 500 miliard dolarů, respektive zhruba 12,4 bilionu korun. Vedle pompézního města plného technologií, které obyvatelům nabídne veškerou občanskou vybavenost včetně například přepravy pomocí dronů, má být Neom doplněn i o vlastní horské letovisko Trojena. A konkrétně tam se zimní hry odehrají.

Středisko má vyrůst v pohoří Saravát, které dosahuje výšky okolo 2,5 tisíce metrů nad mořem a nachází se zhruba padesát kilometrů východně od pobřeží Rudého moře. A protože jsou tam průměrné teploty o deset stupňů Celsia nižší než ve zbytku regionu, bude tam pro Saúdy jednodušší soutěž v zimních sportech uspořádat. Zcela jistě ale bude zapotřebí obrovské množství umělého sněhu, aby bylo možné tam klání v lyžování a dalších zimních disciplínách uskutečnit.

„Trojena bude mít vhodnou infrastrukturu pro vytvoření zimní atmosféry v srdci pouště, aby se tyto zimní hry staly bezprecedentní světovou událostí,“ uvedl Nadhmi al-Nasr, šéf společnosti, která za budováním regionu Neom stojí. V Trojeně se má v rámci Asijských zimních her soutěžit v osmačtyřiceti disciplínách, přičemž osmadvacet jich bude na sněhu a deset na ledě. Očekává se špičkové vybavení nejen pro sportovce, ale také pro širokou veřejnost.

Velkolepý plán má ovšem několik svých ale. A to hlavní souvisí s udržitelností. Protože se celé zázemí bude muset postavit od píky, očekává se, že na výstavbu veškerých areálů bude zapotřebí obrovské množství energie a vody. Pořádání zimních her v Saúdské Arábii ani příliš nekoresponduje s environmentální agendou Mezinárodního olympijského výboru (MOV). S ním se mimo jiné tento projekt ani nijak nekonzultoval – nebyl tak zahrnut do rozhodovacího procesu.

„V případě olympijských her MOV v Olympijské agendě 2020+5 jasně stanovil, že stávající sportoviště mají prioritu. Pokud tato místa neexistují, podporuje se využití dočasných sportovišť. Pokud ani jedna z těchto možností z hlediska udržitelnosti nefunguje, mohou se příslušné akce konat i mimo hostitelskou olympijskou zemi. MOV rovněž požaduje, aby organizační výbory dosáhly nejpozději do roku 2030 konání olympijských her, které budou mít pozitivní vliv na klima,“ uvádí.

Řeší se také to, proč se Saúdská Arábie „zničehonic“ o pořádání velkých sportovních akcí přihlásila. Vedle Asijských zimních her, o které se přihlásila jako jediná země, totiž před časem oznámila, že v roce 2034 se v jejím hlavním městě Rijádu odehrají klasické Asijské hry. Důvodem může být snaha o zastiňování problémů s porušováním lidských práv, což je věc, která ve spojitosti se zemí korunního prince Muhammada bin Salmána často neblaze zaznívá. Podobný problém má i Katar, kde se letos uskuteční mistrovství světa ve fotbale.