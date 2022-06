Žižkov na své hlavní tepně zezelená a promění se v městský bulvár. Na Olšanskou se vejdou i cyklisti

Kdo by si chtěl zkrátit cestu z Vinohrad na žižkovský park Parukářka skrze Olšanské hřbitovy, tak zjistí, že se ocitne v podivném poloveřejném prostoru, odkud není cesty ven. Místo je neprostupné i přesto, že na dohled je Olšanská ulice, přes kterou cesta vede. To by se ale mělo změnit, protože právě Olšanskou a její okolí čeká nová podoba.

Olšanská je jednou z hlavních tepen širšího centra Prahy. Městský bulvár však nepřipomíná ani náhodou. To se má změnit a součástí této změny má být i propojení zelených prostranství v lokalitě. Tedy právě Parukářky a Olšanských hřbitovů. U nich má navíc vzniknout další park.

To je ale jen jedna z věcí, která se má na žižkovské tepně odehrát. V ulici, kde prim hrají auta a tramvaje, by se měly zlepšit podmínky pro chodce i pro cyklisty. Měla by tu vzniknout cyklostezka, která propojí trasu mezi Olšanským náměstím a Malešicemi a východním okrajem Prahy.

Zeleň by měla proniknout i do betonového prostoru. V pásu mezi tramvajovými kolejemi bude trávník, podobně jako je to za nedalekou Florou nebo na cestě na Pražský hrad. Zároveň se v ulici vysadí stromořadí. Podle nového konceptu se sem vejdou až čtyři řady stromů. Studie, za kterou stojí Unit Architekti, počítá rovněž s využitím dešťové vody pro zavlažování.

„Olšanská je velkoryse založená osa území, které aktuálně prochází poměrně zásadní změnou významu. Obklopují ji rozsáhlé transformační plochy, ale i řada drobnějších rozvojových záměrů. Tento proces klade velké nároky na proměnu samotné ulice tak, aby lépe odpovídala svému potenciálu a stala se vyváženou, polyfunkční, živou městskou třídou,“ popisují architekti.

Kromě nového parku by mělo na Praze 3 vzniknout také nové náměstí, a to na křižovatce Olšanské s ulicí Jana Želivského. „V okolí Olšanské by mohlo vzniknout nové centrum městské části, kde lidé najdou kromě bydlení a práce také kvalitní veřejná prostranství a celý prostor se tak oživí,“ míní místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš.

Olšanská se dnes může zdát jako málo významná ulice, v okolí se ale chystá hned několik projektů, které jí na důležitosti zcela jistě dodají. Chystá se revitalizace ulic Seifertovy a Táboritské, na které se podílí studio edit! a kancelář Archum. Plánuje se rovněž rekonstrukce ulice Jana Želivského. A hlavně, na konci Olšanské začne nová čtvrť, která vyroste na brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov.

Problém Olšanské ulice tkví především v tom, že slouží primárně administrativě. V tom je podle architektů poměrně atypickou lokalitou. „Tato pozice ostrova v naopak poměrně hustě osídleném kamenném městě dlouhou dobu znamenala charakter vnitřní periferie, Olšanská samotná je doposud často vnímána pouze jako místo tranzitu,“ míní studio.

Unit architekti zpracovali architektonicko-urbanistickou studii, díky které by se rozvoj v místě měl koordinovat a nevznikat živelně. Studio v červnu uspořádalo komentované vycházky, k projektu se může vyjadřovat veřejnost. Třeba i formou dotazníku. „Navazujeme tak na předchozí šetření, kdy jsme zjišťovali, jak obyvatelé i návštěvníci vnímají okolí Olšanské ulice, jaké aktivity tam provozují nebo co jim naopak chybí,“ popisují architekti.

Ti si na pomoc vzali rovněž odborníky na zahradní a krajinářskou architekturu, konkrétně Land05 Ateliér. Své ale k proměně žižkovské třídy řekne i dopravní ateliér Syrový a samozřejmě také pražský Institut plánování a rozvoje nebo Praha 3.

Budoucnost Olšanské by měla být jasná na konci letošního roku.