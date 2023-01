Žižkovský Mordor se začal bourat. Nový projekt od Jiřičné představí developer letos

Už to vypadalo, jako kdyby se čas nad Ústřední telekomunikační budovou na pražském Žižkově slitoval a přezdívaný Mordor měl zůstat netknutý. Uvnitř mohutné stavby se již ale začalo s bouráním. Demolice potrvá až do října roku 2024. Nebude to snadné, a to především kvůli přítomnému azbestu, zdraví extrémně škodlivému materiálu.

„Technologický postup například předpokládá odstraňování azbestu v podtlakových uzavřených kontrolovaných pásmech,“ líčí pro CzechCrunch výkonná ředitelka společnosti Central Group Michaela Tomášková. Developer před časem koupil pozemek i s budovou a oznámil záměr vybudovat zde byty.

To stále platí, aspoň částečně. „Na tomto místě připravujeme projekt Centrum Nového Žižkova. Nyní probíhá změna územního plánu, která by měla doběhnout v roce 2024. Zahájení výstavby a další harmonogram bude záležet na průběhu povolovacích procesů, které budou následovat,“ uvedla Tomášková.

Central Group se pro projekt na konci ulice Olšanská spojil se světoznámou architektkou Evou Jiřičnou a jejím studiem AI Design. Ta na místo navrhla tři rozvlněné bílé věže. Jejich výška, která měla dosahovat až stovky metrů, se ale nelíbila komisařům organizace UNESCO. Vadilo, že výrazně překonávají výškovou hladinu svého okolí.

Foto: Central Group Projekt, který měl takzvaný Mordor původně nahradit

Developer se tak rozhodl celý projekt předělat. Pověřil přitom znovu Jiřičnou. Nakolik se návrh odchýlí od poslední podoby, není v tuto chvíli jasné. „Projekt prochází kompletní úpravou a jeho podoba i koncepce se stále ještě vyvíjí. Nový návrh představíme veřejnosti až poté, co bude koncepce finalizovaná,“ doplnila Tomášková s tím, že podle předpokladů by k tomu mělo dojít ještě letos.

Na svých stránkách každopádně Central Group uvádí, že se rozhoduje o tom, zda na Žižkově postaví upravený a snížený projekt, nebo nový velký administrativní komplex. Tak jako tak je připravovaný projekt menší a má nižší dopravní zátěž. Na tu si stěžovala zase Praha 3. Developer slibuje také velký veřejný prostor se zelení, který zabere až sedmdesát procent pozemku.

Pokud bude Central Group i nadále chtít stavět byty, kterých je v Praze nedostatek, pak bude muset zastupitelstvo schválit změnu územního plánu. V případě, že půjde o administrativní centrum, obejde se developerská firma i bez této změny.

O stavebních pracích v bývalé telekomunikační budově, kde po revoluci a vzniku samostatného Česka sídlila i státní společnost Telecom, informoval časopis Forbes. Podle něj za budovu komunisté v sedmdesátých letech zaplatili jednu a půl miliardy československých korun, šlo o největší budovu v Československu.

Budovu otevíral na začátku roku 1980 tehdejší premiér Lubomír Štrougal. Šlo totiž opravdu o chloubu dobového režimu. Ústředna má 85 metrů na výšku (nejvyšší bod je ve výšce 96 metrů), osmnáct pater a 72 tisíc metrů čtverečních co do rozlohy. Kromě toho, že platila za největší telekomunikační budovu v Evropě, byla také vybavená výpočetní technikou od společnosti Ericsson.

Foto: Central Group Nyní se projekt přepracovává

Dílo architektů Františka Cubra, Josefa Hrubého, Zdeňka Pokorného, Františka Štráchala a Vladimířa Oulíka nahradilo nefunkční historickou telefonní ústřednu ve Fibichově ulici. Ta tu dodnes stojí. Mezi ní a Mordorem dodnes také vede kolektor, který obě budovy spojuje. Zajímavostí je, že právě budování tohoto kolektoru odstartovalo bourání a přeměnu nedalekého Olšanského náměstí v podstatě do dnešní podoby.

Místo, kde se Ústřední telekomunikační budova nachází, není jediným, které má v okolí projít zásadní proměnou. Praha 3 se chystá rekonstruovat celou ulici Olšanskou, jako základ poslouží studie od studia Unit architekti, kteří sem navrhli lepší podmínky pro pěší i cyklisty a také třeba nový park. Staví se ale i přes ulici, kde je brownfield Nákladové nádraží Žižkov. Mezi prvními by měla přibýt zástavba taktéž od společnosti Central Group.