Zkusil sesadit šéfa, pak couvl a OpenAI opustil. A v mžiku nabral miliardu dolarů na superinteligenci

Ilja Sutskever je v oblasti vývoje umělé inteligence fenomén. Sice mu ještě nebylo ani čtyřicet, ale najdete ho podepsaného pod nejvýznamnějšími projekty oboru posledních deseti let. A také stál u vzniku OpenAI, jenže postupem času se začal víc a víc rozcházet se Samem Altmanem až… si rozjel vlastní projekt, na který teď během pár týdnů získal od nejvěhlasnějších investorů miliardu dolarů.

Důvod rozepře se Samem Altmanem, který je hlavní tváří OpenAI, je celkem dobře popsaný a Sutskever při následném pokusu o palácový převrat nebyl sám: šlo o obavu, že se poněkud vytrácí původní nekomerční, výzkumný smysl podniku a že se nedostatečně bere v potaz riziko, že AI by jednou mohla lidem ublížit. A že se až moc tlačí na komerční pilu.

Jak to s pučem dopadlo, všichni ví: trval pár dní, Altman se nakonec vrátil a Sutskever byl jedním z revolucionářů, kteří se stáhli a souhlasili, že budou ve firmě pokračovat. Původně byl vrchním výzkumníkem a sehrál klíčovou roli při vývoji ChatGPT, pak se posunul do čela divize, která měla dohlížet na to, že se umělá inteligence nikdy nepostaví pro zájmům lidí.

Bylo ale jen otázkou času, kdy Ilja Sutskever, rodák z ruského Nižného Novgorodu s kanadským a izraelským občanstvím, odejde. Sice stál v roce 2015 u vzniku OpenAI, ale rozepře s Altmanem byly očividné, navíc už před ním řada podobně smýšlejících kolegů dala výpověď. A třeba sourozenci Amodeiovi rozjeli startup Anthropic, jehož jazykový model Claude je dnes velmi zdatná konkurence pro ChatGPT.

Sutskever se rozhoupal na přelomu jara a léta a obratem se vrhnul na vlastní podnikání: s dalším exkolegou z OpenAI Danielem Levym a s Danielem Grossem, který dřív působil třeba v Applu, založili projekt s názvem Safe SuperIntelligence čili SSI. A jak je v Silicon Valley zvykem, začali hledat investory – což ale v jejich případě s ohledem na Sutskeverovo renomé nebyl vůbec problém.

Dnes má SSI do deseti lidí, nic v podstatě nepředvedlo, ale už má podle agentury Reuters valuaci pět miliard dolarů a spoluzakladatelé dostali miliardu dolarů v hotovosti. Za tu chtějí najmout jednak top výzkumníky, jednak si zaplatit dostatečnou výpočetní kapacitu. Firma by měla být rozkročená mezi Palo Alto v Kalifornii a Tel Aviv v Izraeli.

Mezi těmi, kdo ani v době sílících spekulací, zda se kolem umělé inteligence nenafoukla příliš velká valuační bublina, přisypali miliardu dolarů, jsou top fondy jako Andreessen Horowitz, Sequoia Capital nebo DST Global. „Je pro nás důležité, abychom kolem sebe měli investory, kteří chápou a respektují naši misi, jejíž podstatou je zkusit vytvořit mimořádně bezpečnou superinteligenci, což bude trvat pár let, než s takovým produktem budeme moct jít na trh,“ řekl Daniel Gross.

Foto: Microsoft Sam Altman ze společnosti OpenAI

Otázka bezpečnosti umělé inteligence je hodně diskutované téma a Sutskever s Grossem patří podobně jako jejich známí z Anthropicu nebo jako Elon Musk mezi ty, kteří varují, že příliš rychlý vývoj v této oblasti by se lidstvu mohl vymstít. Sam Altman nebo koncerny jako Google či Microsoft jsou v tomto pragmatičtí.

Ostatně v OpenAI po Sutskeverově odchodu rozprášili tým, který dohlížel právě na to, že se jejich umělá inteligence bude vždy držet základních zákonů robotiky, které definoval Isaac Asimov – a jejichž jádrem je, že stroj nesmí nikdy ublížit člověku a nesmí udělat nic, co by mohlo lidem uškodit.

Sám Sutskever, který ve svém startupu bude působit jako hlavní výzkumník, je zatím tajemný, co se detailnějších vizí firmy týče. „Identifikoval jsem horu, která je poněkud jiná, než na čem jsem dosud pracoval,“ citovala jej agentura Reuters. Termín superinteligence se používá ve spojitosti s umělou inteligencí, která ve všech parametrech předčí tu lidskou.

Na velmi, ale opravdu velmi jednoduchém webu SSI, se mimo jiné píše: „Začali jsme světově první pokus o vývoj bezpečné superinteligence.“ Na rozdíl od OpenAI má SSI klasickou firemní strukturu, tedy žádné neziskové experimenty, ovšem v manifestu se jasně píše, že tady má jít o víc: „Náš jednoznačný fokus znamená žádné vyrušování manažerskými výdaji nebo produktovými cykly. Náš byznysový model znamená, že bezpečnost a rozvoj jsou oddělené od krátkodobých komerčních zájmů.“

Předtím, než v roce 2015 odešel se Samem Altmanem a s podporou (tehdy ještě) Elona Muska budovat OpenAI, působil Sutskever v Googlu. Do něj se dostal skrze spolupráci s ikonou moderního výzkumu umělé inteligence Geoffreym Hintonem, profesorem Torontské univerzity – internetový kolos totiž koupil jejich výzkumný projekt DNN Research. Předtím společně popsali například široce uznávaný systém strojového vidění AlexNet a také byli průkopníky používání grafických karet GPU pro složité výpočty, jež pohánějí strojové učení a které se později staly standardem, jenž mimochodem stojí za úspěchy čipové firmy Nvidia.