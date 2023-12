Mánie pokračuje, hlavní vyzývatel OpenAI si jde pro 17 miliard. Za rok mu hodnota stoupla čtyřikrát

Uložit 0

Listopadové (ne)odvolání Sama Altmana z čela OpenAI určitě nezpůsobilo jednu věc: obezřetnost investorů před startupy s komplikovanou, na neziskové organizace navázanou strukturou. Dokládá to aktuální dění kolem startupu Anthropic, který vyvíjí také velký jazykový model, jako je ChatGPT, a který je firmě OpenAI v mnohém podobný. Ostatně zakládali ho titíž lidé.

O tom, že Anthropic je před podepsáním další obří investice, se v Silicon Valley hovoří už nějakou dobu. Peníze od investorů či přísliby multimiliardových výpočetních kapacit na serverech Googlu a Amazonu už firma získala letos v březnu, srpnu a naposledy v říjnu. Nyní má podle serveru The Information příslib finanční injekce ve výši 750 milionů dolarů, tedy 17 miliard korun.

Má jít podle všeho o prostředky na chod firmy, jež zaměstnává na 300 lidí a pro letošek počítá s obratem 200 milionů dolarů (bezmála 4,5 miliardy korun). Za rok 2024 by chtěla v tržbách vygenerovat půl miliardy dolarů. Jejím hlavním produktem je jazykový model Claude a stejně pojmenovaný chatbot. To, co Anthropic odlišuje od OpenAI, je však přístup – mnohem víc sází na bezpečný vývoj a jejich prioritou je umělá inteligence, která neohrozí lidstvo.

Právě obava o to, že OpenAI se v tomto směru zpronevěřuje ideálům, na nichž v roce 2015 vznikla, byla důvodem, proč představenstvo v listopadu odvolalo Sama Altmana z čela firmy. A byl to i důvod, proč z OpenAI před dvěma roky odešli sourozenci Dario a Daniela Amodeiovi a založili si Anthropic.

Amodeovi patřili v OpenAI ke klíčovým lidem a měli velmi blízko k vývoji ChatGPT, jenže čím dál víc pociťovali, že Altman a spol. tlačí na byznysovou pilu a málo hledí na to, co by příliš rychlý vývoj umělé inteligence mohl způsobit. Má na ně velký vliv filozofie efektivního altruismu a do stanov Anthropicu protnuli také požadavky na společenskou odpovědnost, opatrnost, pokoru před vědeckým pokrokem. Včetně organizační struktury, kde se také prolíná neziskový spolek s byznysovou entitou.

Investorům to ale zjevně nevadí a nadšení, které se přelévá z OpenAI dál, se v tomto případě naplno ukazuje. Ještě na jaře měl Anthropic, ze kterého se stává hlavní vyzývatel OpenAI, valuaci čtyři miliardy dolarů (v přepočtu 90 miliard korun), nyní už se blíží 20 miliardám (446 miliard korun). V aktuálním kole, kde má už přislíbeno 750 milionů dolarů, mu peníze svěří fondy jako Menlo Ventures nebo společnost Salesforce.

Foto: Steve Jennings/Getty Images for TechCrunch / Flickr Sam Altman stojí za vývojem umělé inteligence ChatGPT

Pokud by Anthropic získal „jen“ 750 milionů dolarů, jeho hodnota by se pohybovala kolem 15 miliard dolarů, jenže podle médií jako The Information nebo CNBC raisování peněz ještě není u konce, takže je reálné, že valuace půjde přes 18 miliard dolarů. Tak jako tak to je sedmdesáti až osmdesátinásobek tržeb firmy.

Nicméně pořád je kam růst, protože hodnota OpenAI je ještě mnohem výš – momentální cenovka osciluje mezi 80 a 90 miliardami dolarů.