Zlato, které nevydrželo. Na olympiádě se rozpadají medaile a organizátoři vyšetřují, co za to může
Olympijský výbor v Itálii vyšetřuje několik případů poškozených medailí. Je možné, že jde o technický problém kvůli uchycení na stuze.
Letošní zimní olympijské hry v Itálii provázejí od začátku organizační otazníky – od zpoždění staveb sportovišť až po rostoucí náklady. Teď se k nim přidala další, spíše kuriózní komplikace. Některým sportovcům se krátce po slavnostním ceremoniálu začaly rozpadat olympijské medaile, konkrétně jejich uchycení na stuze.
Problém se objevil mimo jiné u americké lyžařky Breezy Johnson, krasobruslařky Alysy Liu, členů německého biatlonového týmu nebo švédské běžkyně na lyžích Ebby Andersson. „Skákala jsem nadšená nahoru a dolů a najednou to prostě spadlo,“ popsala první jmenovaná, jejíž medaile se rozbila hned po převzetí. V dalších případech sportovci sami sdíleli videa na sociálních sítích, kde je vidět, jak se medaile oddělila od pásky nebo spadla na zem.
Organizační výbor začátkem týdne uvedl, že situaci vyšetřuje. Podle něj je možné, že na vině je bezpečnostní mechanismus stuhy, který má při silném tahu povolit, aby nehrozilo zranění sportovce. Podobné potíže přitom nejsou úplnou novinkou – už po letních olympijských hrách v Paříži 2024 organizátoři evidovali stovky žádostí o výměnu medailí kvůli opotřebení nebo změně barvy.