Zlínské mmcité vstupuje na burzu. Akcie upsalo za 160 milionů, poptávka byla dvojnásobná

Městský mobiliář z Bílovic u Zlína můžete najít například i na letišti Charlese de Gaulla v Paříži nebo také na horní stanici lanovky vedoucí na nejvyšší evropskou horu Mont Blanc. Za výrobou stojí společnost mmcité zakladatele Davida Karáska, která bude mít příští rok třicáté narozeniny. A oslaví je ve velkém stylu. Ve středu oznámila úspěšné ukončení emise svých akcií na trh Start pražské Burzy cenných papírů.

O záměru umístit akcie na burzu mmcité mluvilo v únoru, celkem teď mezi nové akcionáře alokovalo jeden milion kusů akcií za cenu 160 korun, tedy na dolní hranici stanoveného pásma od 160 do 200 korun. Získá tak 160 milionů korun, které chce využít zejména na akvizice a rozšíření své výroby. Investoři přitom při ceně 160 korun poptávali téměř 2,3 milionu akcií, tedy 228 procent nabízeného množství. Veřejná nabídka akcií se konala od 12. do 26. července. S akciemi se na trhu Start, který je určený spíš pro menší společnosti, začne obchodovat v úterý 1. srpna.

„Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu z IPO (úvodní nabídka akcií – pozn. red.) budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu našeho podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže,“ komentuje Karásek, jenž doteď ve společnosti držel podíl 92 procent.

„IPO mmcité se zařadilo mezi historicky nejžádanější akciové transakce na trhu Start. Věřím, že podobně úspěšný uvidíme i budoucí vývoj těchto akcií na trhu Start i na burze RM-Systém, a to především díky velice atraktivní valuaci,“ komentuje výsledky úpisu František Bostl ze společnosti Starteepo, která celou transakci zastřešovala. Na trh start již přitom přivedla například výrobce klik M&T 1997 bývalého fotbalisty Iva Ulicha, e-shop Bezvavlasy.cz nebo specialisty na zpracování kůže Karo Leather.

Konsolidované tržby skupiny mmcité loni dosáhly rekordní výše 1,16 miliardy korun s meziročním růstem o čtyřicet procent. Zisk před zdaněním, úroky a odpisy (EBITDA) přitom rostl o třiadvacet procent na 61 milionů, čistý zisk pak dosáhl 32 milionů. Společnost byla při úpisu akcií oceněna na 480 milionů.