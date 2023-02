Vyrábí lavičky a stojany do měst celého světa, loni utržili miliardu. Teď zlínští mmcité míří na burzu

Z Bílovic u Zlína vyváží David Karásek se svou skupinou mmcité lavičky do měst celého světa, loni jich bylo za miliardu korun. Třicáté narozeniny, které bude mít firma příští rok, chce oslavit jako veřejně obchodovaná společnost – na pražskou burzu hodlá vstoupit během následujících několika měsíců.

„Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu našeho podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže,“ říká David Karásek.

Právě akvizice a rozšíření výrobních kapacit jsou hlavní důvody, proč svou společnost směřuje na akciový trh Start pražské burzy, který je určený pro malé a střední firmy. Karáskova mmcité (podnikatel v holdingové skupině drží 92procentní podíl) chce emisí třetiny svých akcií získat od investorů až 160 milionů korun.

Mmcité má po světě desítku poboček a třicet partnerů na distribuci. Lavičky, pítka nebo stojany na kola vyrábí jednak doma na Zlínsku, jednak v Brazílii. Na export jde naprostá většina produkce firmy, zakázky pro města ve Spojených státech představují pětinu jejího obratu.

Podle odhadů za loňský rok přesáhnou konsolidované tržby miliardu korun a provozní zisk EBITDA (tedy bez započtení daní a odpisů) byl zhruba 55 milionů korun. To by odpovídalo hodnotě celé firmy, která se pohybuje na úrovni okolo půl miliardy.

Horský mobiliář z dílny mmcité

Historie společnosti sahá do začátku devadesátých let, kdy Karásek, který studoval průmyslový design, vyhrál ve Zlíně městskou zakázku na prvky veřejného prostoru. Protože ale s kamarádem nenašli nikoho, kdy by jejich návrhy dokázal vyrobit, založili si v roce 1994 vlastní firmu a studio. Zaměřili se právě na městský mobiliář, tedy lavičky, části zastávek nebo květináče.

Karásek a spol. emisi akcií připravují už od loňska, pomáhá jim s tím František Bostl, který už na trh Start přivedl firmy jako výrobce klik M&T 1997 bývalého fotbalisty Iva Ulicha, e-shop Bezvavlasy.cz nebo specialisty na zpracování kůže Karo Leather.

Celkem už na burzu pomohla Bostlova skupina Starteepo šesti podnikům, do většiny zároveň vstoupila i jako investor, což bude platit i v případě mmcité. „mmcité bude naše šťastné číslo sedm a je nám ctí jej dovést jako vedoucí investor. Chceme si koupit 30 až 50 procent nabízených akcií,“ vysvětlil Bostl pro CzechCrunch.

A z plánů na vstup, který by měl proběhnout v první polovině letošního roku, má radost i šéf pražské burzy Petr Koblic, protože zatímco hlavní trh burzy už několik let stagnuje, na Start je poměrně živo. V posledních letech na něj vstoupila řada podniků – online lékárna Pilulka.cz, výrobce příslušenství k telefonům Fixed, pizzerie Coloseum nebo slovenská strojírenská firma Gevorkian.

„Společnost mmcité sledujeme od samého počátku fungování trhu Start. Byla to jedna z prvních firem, se kterou jsme se o možnostech vstupu na burzu bavili. Firma skvěle kombinuje moderní design, řemeslnou zručnost a schopnost prosadit se na zahraničních trzích. Jsem velmi rád, že burza může být nápomocná v dalším rozvoji a expanzi takové společnosti,“ uvedl Koblic.