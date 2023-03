Zlínské studio věří, že dokáže v Česku vytvořit síť kojicích boxů. První už fungují

Nemá ani čtyři stěny a ty tři, kterými se vymezuje, jsou o něco nižší než člověk. Víc ale není potřeba, jeho úkolem je totiž poskytnout sice soukromí, ale zároveň jen částečné, abyste si lidé uvnitř zachovali přehled o okolí. Boxy z dílny zlínské firmy Archetypo doplňují to, co podle tvůrců ve veřejném prostoru v Česku ve velkém stále chybí – místo, které umožní matkám přebalit a kojit své dítě v klidu třeba i na úřadě. A tím jim pomůže účastnit se víc veřejného života.

Sestava dostala název Nook Mama a studio Archetypo s ní přišlo jako s řešením „na základě osobních zkušeností a nástrah, na které jsme naráželi jako čerství rodiče,“ popisuje za tým Filip Markytán, produktový manažer studia.

Certifikaci, která je potřebná pro výrobky pro péči o dítě, dostala společnost v listopadu. A od té doby se už box rozšířil do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, na Magistrát města Brna a do pražského nákupního centra Stromovka. Nemocnice ho umístila v čekárně ambulance pro rizikové novorozence a kojence a má tam sloužit desítkám maminek.

„Studio Archetypo řeší společenský problém, kterému se v zahraničí dostává větší pozornosti než u nás,“ myslí si Jozef Macko, primář novorozeneckého oddělení. „Je s podivem, že maminka s malým dítětem je ve veřejném prostoru stále opomíjeným tématem,“ přizvukuje Petr Hába, hlavní designér studia.

Foto: Archetypo Vysoké stěny oddělují prostor boxu od okolí

Archetypo původně cílilo jinam. Své produkty připravilo do kanceláří tak, aby i v otevřeném prostoru umožňovaly lidem pracovat, aniž by se navzájem rušili. Firma dala dohromady několik kombinací sedacích souprav a zástěn, aby tak prostory oddělila jak vizuálně, tak akusticky. Prostory pro telefonování nahradila přístřeškem na stěnu připomínajícím někdejší otevřené telefonní budky nebo zasedačky s gaučem s vysokými stěnami.

V době otevřených kanceláří zaujala, vybavení nachází uplatnění v coworkingových prostorech, dostaly se do čtyř bankovních poboček, do Impact Hubu i do několika jednacích místností společnosti ETA. Ale tvůrci si uvědomili, že od produktu, který nahrazuje právě jednací místnosti a tvoří ho v podstatě gaučový systém s vysokými stěnami, je ke kojicím a přebalovacím boxům už jen kousek.

Polstrovanou sestavu tvoří dvě části, obě s vysokými čalouněnými stěnami. S oběma lze pohybovat dle potřeby či místních možností. Zaberou zhruba 2,5 až 4 metry podle rozmístění. A pokud křeslo a přebalovací pult majitelé postaví proti sobě, vznikne částečně uzavřený prostor, který má poskytnout diskrétnost i ve frekventovaném prostoru.

Vývoj setu, na němž pracovali půl roku, si od prvotního nápadu přes sérii prototypů až po získání průmyslového vzoru a závěrečného atestu vyžádal zhruba 500 tisíc korun. Archetypo si jej nechalo patentovat. Firma věří, že postupně může vytvořit celorepublikovou síť kojicích a přebalovacích boxů.

„Naším cílem je dostatek míst pro maminky a jejich děti po celé České republice, kterou budou moci maminky najít ve sdílené mapě a budou mít jistotu, že se o své dítě mohou v daném místě bez problémů postarat,“ popisuje za Archetypo Markytán. „Naším řešením chceme maminkám ukázat, že se nemusí uchylovat ke kojení a přebalování dětí v zapadlých místnostech, autech na parkovišti a podobně,“ uzavírá.