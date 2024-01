Žluté vlaky do Chorvatska letos nevyjedou. RegioJet s nimi posílí spoje na Ukrajinu

Uložit 0

Když v roce 2020 začal RegioJet vysílat své žluté vlaky do chorvatské Rijeky, odkud se turisté mohli přesouvat autobusy dál směrem na jih, ze spoje se stal velmi rychle hit. Po necelých čtyřech letech provozu však společnost oznámila, že letos nevypraví směrem na Jadran žádnou vlakovou soupravu. Místo toho se chce zaměřit na posílení spojů s Ukrajinou a do Chorvatska pošle jen autobusy.

Rozhodnutí nabídnout Čechům vlakový spoj s jejich milovaným Chorvatskem se ukázalo jako velmi dobrý tah, první jízdenky zmizely rychlostí blesku. Po prvním měsíci provozu přepravce hlásil 20 tisíc cestujících chorvatského expresu. Zájem pokračoval i v dalších letech, nicméně již v loňském roce začala společnost počet spojů omezovat a byl zcela zrušen spoj, se kterým se dalo dostat až do Splitu.

Jak nyní informoval server Zdopravy, v letošním roce na jih nevyjede vlak žádný. Důvodem má být samotná linka, která je jednou z nejdelších v Evropě, a s tím spojené problémy. „Projíždí mnoha státy a kvůli výlukám nesla rizika zpoždění. Proto jsme se rozhodli přesměrovat kapacitu vlaků na jiné spojení, konkrétně z Prahy na Ukrajinu,“ uvedla pro server mluvčí RegioJetu Alexandra Janoušek Kostřicová.

Upřednostnění spojů vedoucích na Ukrajinu potvrdil i majitel RegioJetu Radim Jančura. Na linky směr Lvov, Kyjev, Charkov a další nyní RegioJet nasadí právě ty vozy, které v létě jezdily do Chorvatska. Zároveň chce společnost otevřít spojení do Čopu.

Přesto bude možné se i letos dostat s RegioJetem do Chorvatska. Společnost v úterý spustila prodej jízdenek na autobusovou linku Praha-Split. Autobusy by měly během letních prázdnin jezdit denně, v červnu a září pak budou vyjíždět z Prahy třikrát týdně, a to v úterý, pátek a neděli. Zpět se budou vracet v pondělí, středu a sobotu.

Cena jednosměrné jízdenky začíná na 999 korunách. Pro srovnání: cena jednosměrné jízdenky v sedačkovém vagónu vlaku po loňském zdražení začínala na částce 690 korun. Na linkách do Chorvatska by měly být nasazeny nové autobusy značky Setra s uspořádáním sedadel 2+1. Mimo to RegioJet plánuje také od 1. února posílit spoje do Berlína. Jízdenky pro letní sezonu by se měly dostat do prodeje v nejbližších týdnech.