Změní umělá inteligence rovnováhu sil na světě? A co nám řekne o mozku? Elitní summit zkusí odpovědět

Praha počátkem října nahlédne do budoucnosti. Opět, chtělo by se dodat – na Žofíně se uskuteční třetí ročník konference Singularity University Czech Summit, za kterým stojí přední jména českého byznysu a který do metropole přiveze špičkové postavy světové vědy. Tématem bude, jak jinak, umělá inteligence, její rozvoj a všechno, co to (ne)přináší. CzechCrunch je mediálním partnerem akce.

O nedozírném potenciálu počítačových technologií hovořil už ve čtyřicátých letech geniální britský kryptolog a zakladatel moderní informatiky Alan Turing. Ve stejné době začal o tématu intenzivně přemýšlet také maďarsko-americký matematik John von Neumann, který také v tomto kontextu jako první použil výraz singularita – zjednodušeně stav, kdy umělá inteligence předčí tu lidskou ve všech směrech a začne se sama rozvíjet.

Po nástupu služeb jako ChatGPT nebo Midjourney jde o téma zase o něco bližší, byť stále dost vzdálené. Ostatně futurolog Raymond Kurzweil před bezmála dvaceti lety odhadl, že singularita nenastane dřív než v roce 2045 – a to je známým a velkým techno-optimistou. A právě Kurzweil stál u vzniku projektu Singularity University.

Ta si klade za cíl vzdělávat a šířit osvětu o možnostech, které pro společnost a byznys představují nejnovější technologie. V Praze se letos na podzim, konkrétně 2. a 3. října na Žofíně, uskuteční už třetí ročník summitu (a první po pandemii), který probíhá pod hlavičkou SingularityU a který je zaměřený právě na umělou inteligenci.

„Představíme nejnovější technologie a inovace, které budou ovlivňovat náš život a měnit svět byznysu a celou společnost. Spolu se špičkovými odborníky v oblasti AI budeme objevovat její potenciál, ale také diskutovat o možných hrozbách nebo etických aspektech, které skýtá. Zaměříme se na oblasti budoucnosti energetiky, zdravotnictví a medicíny, e-mobility nebo finančnictví či vzdělávání,“ upozorňuje Eva Hanáková, ředitelka SingularityU Czech Summit.

Konference má v zádech silná podnikatelská jména, za ideou dostat Singularity University do Česka stojí zakladatel investiční firmy BHM Group a jeden z nejbohatších Čechů Tomáš Krsek, dále někdejší spolumajitel investiční skupiny Penta a zakladatel rodinné firmy Odyssey 44 Martin Kúšik, Radek Pokorný z pražské advokátní kanceláře Pokorný, Wagner & Partner, a Jan Sýkora, spolumajitel finanční společnosti Wood & Company.

Hlavní hvězdou dvoudenní konference bude Tim Marshall, autor populárně-naučných knih V zajetí geografie a Moc geografie v 21. století, které se objevily v žebříčcích The New York Times Bestseller či Sunday Times Bestseller. Marshall, který má desítky let zkušeností i jako válečný zpravodaj pro BBC nebo Sky News, bude v Praze řešit například to, jaké hrozby představují pro naši společnost současné závody o ovládnutí AI.

Další elitní vystupující bude profesorka ze Stanfordu, lékařka a vědkyně Divya Chanderová, jež spolupracuje se společností Neuralink založenou Elonem Muskem a NASA. Je také členkou pracovní skupiny amerického prezidenta pro oblast telemedicíny. Její přednáška bude hodně aktuální: Jak jednoduché je hacknout lidský mozek a jak AI a robotika radikálně mění zdravotnickou péči.

Expert na biomedicínu Adam Pantanowitz, který stál mimo jiné za projektem Brainternet, v jehož rámci se mezinárodnímu týmu vědců podařilo připojit lidský mozek k internetu, pohovoří o revolučním potenciálu umělé inteligence. Vizionář Ramez Naam bude přednášet o nových trendech v oblasti energetiky a mimo jiné odhalí jak slibné startupy v tomto sektoru, tak novinky v oblasti skladování energie.

Peter Ditlevsen, profesor na Institutu Nielse Bohra na Kodaňské univerzitě, nedávno s kolegy publikoval v časopise Nature článek, který vyvolal velký ohlas ve světových médiích – uvedli, že oceánské proudění, jehož součástí je i systém Golfského proudu, se může zhroutit, a hrozila by tak nová doba ledová. V žofínském paláci bude proto Ditlevsen diskutovat o budoucnosti planety.

Shuo Chenová, profesorka z Berkeley a šéfka venture kapitálového fondu IOVC, který investoval například do online supermarketu Instacart nebo potravinářského startupu Every, se v Praze zaměří na budoucnost práce v éře umělé inteligence. Chenová dříve pracovala v Goldman Sachs s klienty jako Alibaba nebo Tencent, působí rovněž v komisi kalifornského guvernéra pro oblast mentálního zdraví populace.

Českými zástupci na SingularityU Czech Summit budou lékař a podnikatel Martin Tolar, jenž se svou firmou Alzheon vyvíjí lék na na Alzheimerovu chorobu, či jeden z předních expertů na lidský mozek, neurochirurg a přednosta Neurochirurgické kliniky UFV David Netuka. Ten poodhalí, jak umělá inteligence odhaluje tajemství lidského mozku a jak technologie ovlivňují mozek našich děti a nás dospělých.

Hlavními partnery SingularityU Czech Summit 2023 jsou Komerční banka a investiční skupina Progresus. CzechCrunch je mediálním partnerem akce. Shrnutí ročníku z roku 2018 je k dispozici zde, rekapitulace druhé konference z roku 2019 zase tady.