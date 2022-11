Bylo to jedinečné partnerství, které si ve světě prémiových tenisek vybudovalo obří jméno. Ostatně kdo z fajnšmekrů by nechtěl neotřelý design sneakers, pod nímž je podepsána jedna z největších osobností celosvětové hiphopové scény a celé to zaštiťuje Adidas? Značka Yeezy měla nakročeno k dalším úspěchům, kvůli kontroverzím Kanyeho Westa ale skončila. Nemusí to být ale konec samotných produktů. Respektive toho, jak vypadají.

Nevhodné chování a antisemitské výroky se Kanyemu Westovi, oficiálně známému jako Ye, nevyplatily. Nejenže kvůli nim ztratil kredit v očích veřejnosti, ale také přišel o cenná partnerství – nejprve s ním rozvázal vztahy španělský módní dům Balenciaga, poté agentura, která mu mimo jiné zajišťovala koncerty, a následně i samotný Adidas. Na to doplatilo i jejich „společné dítě“, značka Yeezy, jejíž produkci sportovní kolos zastavil.

Ye měl spolupráci s ním nastavenou tak, že zatímco on bude Adidasu poskytovat ochrannou známku na název Yeezy, firma z německého Herzogenaurachu bude zajišťovat návrhy a produkci všeho, na čem se s rapperem domluví. Z toho, co se reálně prodalo, si obě strany dělily zisky. A nebyly zrovna malé – za loňský rok měly tržby činit zhruba 1,7 miliardy dolarů, tedy přes 42 miliard korun.

Hlavní část tvořily prodeje tenisek, které spolu s modely od značky Nike (respektive jejího dceřiného brandu Jordan) patřily mezi to nejžádanější na trhu s takzvanými sneakers, jak se prémiovým teniskám slangově říká. A byť Adidas do tohoto segmentu, jehož tržní hodnota se odhaduje na čtyři miliardy dolarů, přihazuje i zcela vlastní designy, boty Yeezy pořád patřily mezi to nejzásadnější.

Foto: Adidas Světlá varianty tenisek Yeezy Boost 500

Teď se ale nabízí otázka, co teniskové fajnšmekry na siluetách Yeezy bavilo víc. Byl to fakt, že mají podpis hiphopové ikony, nebo že jednoduše dobře vypadají? Nebo kombinace obojího? Tak či tak, nyní se budou muset rozhodnout, protože značka jako taková definitivně skončila. Neznamená to ale, že z trhu zmizí původní i šuplíkové designy.

Adidas bude nadále moci vyrábět původní designy produktů Yeezy – a také je prodávat. Musí však vynechat branding Yeezy, jelikož na ten drží práva Ye. „Adidas se domnívá, že touto strategií může omezit ztrátu příjmů a také ušetřit na výdajích spojených s licenčními poplatky a poplatky za marketing, které již nebudou v roce 2023 splatné,“ uvádí analytik společnosti RBC Piral Dadhania pro agenturu Bloomberg.

Adidas by mohl strategii, kdy bude využívat designů výrobků Yeezy s uváděním čistě svého jména (nikoliv Yeezy), nasadit v prvním čtvrtletí příštího roku, jak Dadhania dodává. Dokáže ovšem firma tímto způsobem zpětně vykrýt letošní ztrátu ve výši 247 milionů dolarů, která se po rozpadu spolupráce očekává?

Podle předpokladů analytiků nikoliv, i tak by se měla vyžehlit alespoň nějaká část, což je lepší, než kdyby Adidas nedělal vůbec nic a silně populární modely tenisek a oblečení nechal napospas osudu. Pořád se ale v okolí motá Ye, který se může pokusit tento plán nějak ovlivnit.

Vlastnická struktura značky Yeezy ovšem také nemusí být tak přímočará, jak se na první pohled zdá. I když je Ye veden jako jediný majitel, do hry může za určitých okolností vstoupí jistý Dwight Equan Grant, známý pod uměleckým pseudonymem Beanie Sigel. Byl to právě on, který měl podle Yeho přijít s názvem Yeezy – a prý má nárok na 50 milionů dolarů a pětiprocentní podíl ve značce.

Ye na něj ovšem žádný podíl ještě nepřevedl – a stejně tak nedostal oněch 50 milionů dolarů. Patrně ale může jít čistě o „kamarádskou dohodu“, která není krytá žádnou smlouvou. Konkrétně se to ale neví.