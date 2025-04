Znervózňuje vás dění na finančních trzích? Jejich fungování i průšvihy popisují tyhle filmy a seriály

Uložit 0

Americký prezident Donald Trump započal svoje druhé funkční období teprve před třemi měsíci, už se ale stihl postarat o celou řadu zneklidňujících momentů. Tím posledním a možná nejvýraznějším je zavedení vysokých cel na dovoz zboží z většiny zeměkoule, čímž spustil globální obchodní válku a zapříčinil masivní propady na akciových trzích. Nedlouho po tom cla pozastavil, trh je ale stále nejistý, diskutovalo se dokonce o možné ekonomické recesi. Jak by něco takového mohlo vypadat v zákulisí, ukazují filmy, které jsme vybrali.

Asi málokdo se bude divit, pokud se za několik let objeví hvězdně obsazený film, který se ponoří do detailů fungování mezinárodního obchodu, clení a obchodních válek. Většina z titulů na našem seznamu se zaměřuje na recesi z roku 2008, náhlá panika a snaha se ze situace dostat, kterou zachycují snímky jako Den před krizí nebo Sázka na nejistotu, nápadně připomínají i nedávné dění. Nestabilní situace na finančních trzích se přitom může stát také ornou půdou pro různé podvody nebo zneužívání postavení, což jsme do výběru zahrnuli také.

Volili jsme přitom mezi tituly, které vycházejí ze skutečnosti a svoje diváky poučí i pobaví, zároveň jsou dostupné i na známých streamovacích službách. Nakonec seznamu jsme pak zařadili pár fikčních titulů s podobnou tematikou.

Sázka na nejistotu

Netflix | 2016 | 130 min. | ČSFD

Možná nejlepší film režiséra Zprávaře a K Zemi hleď! je široce známý, na tomto seznamu ale nesmí chybět a po čase není od věci si ho připomenout. Dění v roce 2008 nahlíží perspektivou obchodníků s akciemi, kterým se ji podařilo předpovědět dříve než komukoliv jinému – a obrovsky na tom zbohatli. Vsadili na to, že globální ekonomika se otřese v základech. Vedle toho, jak je snímek zábavný (meme s Margot Robbie, co něco vysvětluje ve vaně, dalece překonal hranice filmu i jeho tématu), zároveň nabízí až překvapivě edukativní pohled.

Finanční krize

Netflix | 2010 | 109 min. | ČSFD

Oscarový dokument, jímž nás provádí hlas Matta Damona, komplexním způsobem mapuje, co ke globální finanční krizi v roce 2008 vedlo. Ukazuje přitom rozsáhlou korupci a zcela zásadní střety zájmů, které prostupovaly celým americkým finančním systémem, politikou a dokonce i katedrami ekonomie na těch nejprestižnějších univerzitách. Ačkoliv má pouze odstup několika let, ukazuje také, jak málo se změnilo. Je proto do určité míry relevantní i dnes, ne jen jako historický dokument.

Den před krizí

KVIFF.TV | 2011 | 107 min. | ČSFD

Do třetice o recesi z roku 2008 – tentokrát perspektivou vedení fiktivní investiční firmy v jeden z prvních dnů krize. Když finanční analytik Peter Sullivan odhalí, že se brzy zhroutí jedna velká banka, spustí lavinu složitých rozhodnutí, které zásadně ovlivní životy nejen lidí ve firmě, ale také bezpočet dalších. Na jednu stranu Den před krizí ukazuje nečernobílý obraz těchto událostí, na druhé je v něm těžké najít jakkoliv heroické postavy. Přesto jde o dramatickou i poučnou podívanou se skvělým obsazením.

Peníze těch tupců

Netflix | 2023 | 104 min. | ČSFD

Počátkem roku 2021 se udála velmi zvláštní, pro jednou ne tak hrozná (nejste-li investiční bankéř) věc. Skupině uživatelů diskusního fóra Reddit, která rozhodně není součástí establishmentu obchodování s akciemi, se podařilo vyburcovat náhlý nárůst valuace firmy GameStop na téměř třicetinásobek původní hodnoty a zruinovat tím predátorský byznys zavedených investičních institucí. O dva roky později do kin dorazila komedie, kde se ještě výrazněji podtrhuje aspekt boje Davida s Goliášem, malých investorů s miliardovými firmami. Pokud by se takový příběh neodehrál ve skutečnosti, působil by skoro příliš šíleně.

Prací automat

Netflix | 2019 | 96 min. | ČSFD

Jelikož za Pracím automatem stojí notorický režisérský hračička Steven Soderbergh, místo dokumentu o korupci odhalené v Panama Papers nebo satiře o bizarnosti celého systému dostáváme experimentální kombinaci obojího. I díky jménům jako Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas nebo Jeffrey Wright nicméně celek funguje. Je to velice kritický pohled na současný finanční svět a jeho nedostatky, podaný tak srozumitelně, jak to jen jde.

Špinavý prachy

Netflix | 2018-2020 | 12 epizod | ČSFD

Špinavý prachy není dokument o jednom konkrétním problému z finančního světa, ale antologická série popisující různé formy korporátní korupce a nenasytnosti, které vedou k utrpení nevinných lidí i přírody. Jednotlivé epizody se, někdy z osobního pohledu režiséra, zabývají emisním skandálem Volkswagenu, vykořisťovatelskými půjčkami, praním peněz v obří bance HSBC, pochybným vzestupem banky Wells Fargo nebo Donaldem Trumpem. Společným jmenovatelem všech případů je odhalování nekalostí, které jsou některé firmy i jednotlivci ochotni udělat pro zisk, když si myslí, že se nikdo nedívá.

Nakonec uvádíme pár tipů na seriály ze světa finančních institucí, které nevycházejí přímo ze skutečných událostí, ale stále vyobrazují aspekty jeho reálného fungování, ať už se to týká typů lidí, které přitahují, nebo událostí, jež jimi hýbou. Platí přitom pravidlo, že problémové situace a postavy vytvářejí atraktivnější příběhy.

Miliardy

Max | 2016-2023 | 7 řad | ČSFD

Newyorský státní zástupce Chuck Rhoades se zaměřuje na rozkrývání a potírání insider tradingu a je v tom velmi úspěšný. Bankéř z hedgeových fondů Bobby Axelrod, který svou pozici rozsáhle zneužívá, ale bude jeho nejtěžší případ. Nejen kvůli tomu, jak je dobrý, ale také proto, že zaměstnává Chuckovu ženu Wendy a nezdráhá se to proti svému nepříteli použít. Miliardy jsou spíš drama z finančního prostředí, než aby se přímo zaměřovaly na detaily fungování tohoto světa.

Sektor

Max | 2020-dnes | 3 řady | ČSFD

Tento britský počin není vždy snadné sledovat. Málokterá postava je sympatická, velké kancelářské prostory plné obrazovek s grafy nejsou zvlášť vizuálně atraktivní a v dialozích se řeší často složité finanční záležitosti, jimž neobeznámený divák neporozumí. Přesto ale dokáže být rychle odsýpající vyprávění Sektoru poutavé a osudy hrdinů i antihrdinů zaujmou. Ukazují přitom mnoho z toho, co dnes znamenají peníze, v čem systém vidí hodnotu a jak ovlivňuje lidi, kteří v něm chtějí uspět. A není ani potřeba finanční krize na to, aby jimi otřásl.