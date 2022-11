Zpět do kanceláří, jinak končíte. Musk pracovníkům Twitteru oznámil, jak chce předejít bankrotu

Twitter patří Elonu Muskovi jen skoro dva týdny, za tu dobu ale americký miliardář stihl ukázat, že si s návazností firemní kultury sociální sítě příliš hlavu neláme. Vyhodil polovinu pracovníků, včetně těch v nejvyšších manažerských rolích, a připnul osmidolarové předplatné k modré fajfce, která označuje ověřený účet (čehož už teď zneužívají trollové k šíření lží). Ve čtvrtek navíc Musk zaměstnancům nakázal, aby se s okamžitou platností vrátili ze svých vzdálených pracovišť do kanceláří s tím, že pokud se nedostaví, přijme jejich rezignace.

„Omlouvám se, že je zrovna tohle první e-mail celé společnosti, ale jinak to nejde,“ začíná text, který ve středu pozdě večer Elon Musk zaměstnancům Twitteru napsal proto, aby je připravil na „těžké časy,“ jak uvádí server Platformer, který má jeho zprávu k dispozici.

Při čtvrtečním setkání se všemi zaměstnanci Twitteru Musk také řekl, že nedokáže odhadnout vývoj dosavadních příjmů v tomto roce. Dokonce dodal, že nemůže vyloučit ani bankrot. Aby mu společnost předešla, nový majitel od zaměstnanců očekává nejméně čtyřicet hodin v kanceláři týdně. Tedy až na výjimky, které ovšem bude schvalovat americký miliardář osobně.

Nová pravidla měla začít fungovat okamžitě. Na dotaz, co mají zaměstnanci dělat, když pro ně není možné v dohledné době do kanceláře dorazit, Musk odpověděl jednoduše: „Pokud se neukážete, přijmu vaše rezignace.“

Wow. Elon Musk just told Twitter employees he’s not sure how much run rate the company has and “bankruptcy isn’t out of the question.”

— Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) November 10, 2022