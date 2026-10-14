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Zuckerberg ukázal AI, která má dostat Metu na vrchol. Na sesazení krále ovšem zatím nestačí

Po nevydařeném uvedení Llamy 4 a investicích za desítky miliard dolarů představila Meta modely Muse Wonder. Její AI ovšem budí pochybnosti.

Michaela PrešinskáMichaela Prešinská

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Foto: Meta / CzechCrunch
Mark Zuckerberg
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Meta se po roce dohánění konkurence znovu snaží prosadit mezi nejlepšími vývojáři umělé inteligence. V pondělí představila dvojici modelů Muse Wonder a Muse Wonder Full, které podle firmy dokážou konkurovat systémům od OpenAI nebo Anthropicu. „Muse Wonder je mnohem větší a pokročilejší třída modelů, která nás dostává mezi špičku,“ napsal o novince sám CEO společnosti Mark Zuckerberg.

Firma se chce díky novým modelům dostat do kategorie takzvaných frontier modelů, tedy těch nejvýkonnějších na trhu. Zaměřuje se přitom na jeden z nejčastěji zmiňovaných nedostatků dnešních chatbotů: zapomínání. Nové modely mají pohánět agenty, kteří si pamatují důležité informace napříč konverzacemi a dokážou na složitých úkolech pracovat dlouhodobě, aniž by pokaždé začínaly od nuly.

V červnu 2025 Meta koupila 49procentní podíl ve startupu Scale AI a jeho zakladatele Alexandra Wanga postavila do čela nové divize Meta Superintelligence Labs. Ta letos v dubnu vydala menší model Muse Spark. Na trénink Wonderu však podle Wanga padlo zhruba desetkrát více výpočetního výkonu.

Novinka stojí na dvou funkcích. Takzvaná „aktivní paměť“ má modelu umožnit pamatovat si důležité informace o uživateli a jeho projektech napříč konverzacemi a vybavit si je ve chvíli, kdy budou potřeba. Ať už to bude zítra, za týden, nebo za měsíc.

Druhá schopnost, aktivní soustředění“, by měla model udržet v práci, i když narazí na problém. „Když děláte úkoly v reálném světě, i vy narážíte na překážky, nečekané situace nebo nezdary,“ řekl Wang v pondělním rozhovoru pro CNBC. Podle něj proto technici Mety model učili, aby se místo zaseknutí pokoušel sám hledat jiné cesty. Před zásadními kroky se ale uživatele má navzdory tomu zeptat na svolení.

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Meta ve své tiskové zprávě ukázala například to, jak si modely poradí s dlouhými smlouvami, rozsáhlými úpravami kódu nebo jak dokážou z několika obrázků postavit hratelnou 3D hru. Oba modely mají kontextové okno o velikosti milionu tokenů, takže umí v rámci jednoho zadání zpracovat text v rozsahu několika tlustých knih. Přijímají přitom text, obrázky, video, zvuk i PDF. A ačkoli zatím komunikují s uživatelem pouze textově, zvládají také ovládat počítač včetně prohlížeče.

Je lepší než ostatní? Zatím ne, i tak jde o obří posun

Srovnání s konkurencí zatím stojí především na datech samotné firmy. V jejích vlastních testech sice model Wonder Full poráží rivaly, jako jsou GPT-6 Astra nebo Claude Opus 5.5, v některých dílčích disciplínách ale stále ztrácí.

Jiný obrázek pak nabízí nezávislý žebříček platformy Artificial Analysis. V jejím souhrnném indexu schopností získal pokročilejší Wonder Full 56 bodů a menší verze Wonder 52 bodů. Pro Metu jde o masivní technologický skok: její předchozí generace Llama 4 totiž ve stejném měření dosáhla pouhých deseti bodů. K sesazení aktuálního krále to ale zatím těsně nestačí. První příčku si podle serveru nadále drží Claude Opus 5.5 s 58 body.

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Vývojáři za Muse Wonder přes Meta Model API zaplatí čtyři dolary (zhruba 87 korun) za milion vstupních tokenů a dvacet dolarů (asi 436 korun) za milion výstupních tokenů. Silnější Muse Wonder Full přes API koupit nemohou. Dostanou se k němu pouze předplatitelé programovacího nástroje Muse Code s tarify za 50 a 200 dolarů (zhruba 1 100 a 4 400 korun) měsíčně.

Meta přitom naznačovala, že její modely budou levnější než konkurence. Wang pro CNBC tvrdil, že cena bude „výrazně nižší“. API ale vychází na stejnou částku jako model Claude Opus 5.5 od Anthropicu.

Ochrana soukromí vyvolává otázky

Meta si uvedením novinky pravděpodobně testuje, zda budou lidé ochotni za její AI platit. Modely Wonder se spotřebitelům zpřístupní v aplikaci Muse, osobním agentovi, kterého firma v září spustila v USA a který vystoupal na první místo na platformě App Store. Nejdříve se k nim dostanou předplatitelé.

Muse ovšem nedávno vyvolal obavy o soukromí. Například novinář Jason Aten z časopisu Inc. letos v létě v jednom ze svých článků uvedl, že agent od Mety četl jeho zprávy, přestože mu k tomu nikdy nedal svolení. Meta na jeho kritiku tehdy reagovala tvrzením, že bez několika ručně udělených oprávnění to technicky nebylo možné.

Další otázky ohledně soukromí vyvolala říjnová analýza magazínu Time. Podle ní si AI asistent od Mety vytváří podrobné profily svých více než čtyř milionů uživatelů, které každou hodinu aktualizuje. Zapisuje si jejich zájmy a vztahy s dalšími lidmi, ale také konflikty v jejich okolí, osobní cíle nebo to, jak reagují na určité podněty.

Podle Mety tyto poznatky slouží k vylepšování služby a firma je anonymizuje. Do budoucna chce uživatelům nabídnout také šifrování, které by přístup k datům znemožnilo i samotné společnosti. Tato možnost ale zatím dostupná není.

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