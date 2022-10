Zvažuji investici do krypta, hezky se propadlo, říká Jan Hlavsa, který rád odpočívá na gauči

Do čeho investují, jaká byla jejich první práce, kam si rádi zajdou na dobré jídlo či jaký největší fuckup ve své kariéře zažili? Na toto a mnohem více se v rámci formátu Karlínských 20 ptáme zajímavých osobností nejen českého byznysu. Sled otázek a odpovědí přibližuje ty, o kterých se u nás můžete běžně dočíst, v netradičním světle a dává nahlédnout pod pokličku jejich kariérních úspěchů. Proč Karlínských? Protože právě v této pražské čtvrti sídlíme nejen my, ale také celá řada dalších startupů, firem a jednotlivců, co stojí za pozornost.

Karlínských 20 jsme položili Janu Hlavsovi, který se svou manželkou Evou založil online investiční platformu Fondee. Čím startuje svůj den? Do čeho sám investuje? A co by podle něj mohl být projekt s jednorožčím potenciálem?

***

V kolik chodíš spát a kolik toho průměrně naspíš?

Potřebuji spát sedm až osm hodin denně, jinak jsem nepoužitelný. Plus „nap“ na gauči v kanceláři, který zachrání odpolední produktivitu.

Jakou aplikaci v telefonu otevíráš ihned po probuzení?

Aplikace opláchnutí obličeje studenou vodou v koupelně.

Ty nejzásadnější nástroje ve tvém telefonu a počítači?

V mobilu Alarm pro vzbuzení a v počítači Slack pro práci.

Na jakém přístroji pracuješ nejčastěji?

Asus ZenBook. Je rychlý a lehký.

Jaký outfit nosíš ve většině případů?

Tenisky, jeansy, košile, véčkový svetr.

Foto: Fondee Jan a Eva Hlavsovi, spoluzakladatelé startupu Fondee

Co boty? Máš nějaký oblíbený model tenisek?

Je mi to jedno, modely nebo značky neřeším.

Pět věcí, které nikdy nesmí chybět v tvém batohu?

Laptop, nabíječka, powerbanka, kapesníky a propisky.

Jmenuj knihu, kterou bys doporučil všem k přečtení.

The World’s Banker: The History of the House of Rothschild. Je zajímavé vidět, jak se tvoří, a pak zase zaniká bohatství a majetek v průběhu několika generací jedné rodiny. Jaký film/seriál můžeš vidět klidně tisíckrát a neomrzí tě?

Pelíšky. Naše vánoční klasika.

Jakou hudbu si pustíš pro uklidnění? A která tě naopak nakopne?

Zrovna teď sjíždím 70s/80s. Nakopávačka: I Fought the Law (The Clash cover). Uklidňovačka: Romeo And Juliet (Dire Straits).

Odebíráš pravidelně nějaký youtubový či podcastový kanál, potažmo newsletter?

Pravidelně moc ne. The Tim Ferriss Show je super.

Jakou hi-tech novinku chceš mít doma v obýváku, ale ještě ji tam nemáš?

Robot, který by všechno po dětech automaticky uklízel. Z toho by mohl být jednorožec, ne?

Jaký vůz parkuješ ve své garáži?

Chrysler Pacifica. Skvělé auto pro rodinu.

Kam si rád zajdeš na dobré jídlo?

Jsem nenáročný. Rád mám saláty z Green Day Salads nebo pizzu z Il Capitano Ristorante.

Jak sis vydělal první peníze?

Brigáda sběru rybízu. Bylo to něco jako 20 korun za několik hodin práce. Dneska by to bylo asi nazváno vykořisťováním dětí. V té době to bylo skvělé, protože jsem si za každou tu kačku mohl koupit lízátko.

Co byla ta vůbec nejpodivnější práce, za kterou jsi dostal zaplaceno?

Asi ten sběr rybízu…

Investuješ?

Ano. Mám poměrně diverzifikované portfolio. Fondee, nemovitosti, akcie, start-upy, komodity. Krypto teď zvažuju, hezky se propadlo.

Nejlepší byznysová rada, kterou jsi kdy dostal?

Keep calm & carry on.

Jaký největší fail tě potkal v profesní kariéře, na který nyní vzpomínáš s úsměvem?

Přijít do Londýna po pádu Lehmanů a hledat si práci v City. Bylo to náročné, ale dneska už na to vzpomínám s úsměvem.

Kdo v Česku tě inspiruje?

Manželé Vlčkovi a manželé Dvořákovi. Vrátit signifikantní část svého majetku společnosti je obdivuhodné.