Abramovičova éra končí. Chelsea koupí Američané, kteří už působí v basketbalu i baseballu

Nejúspěšnější dvě dekády ve své historii má za sebou londýnský fotbalový klub Chelsea FC, který mezi nejlepší výběry světa svými penězi katapultoval Roman Abramovič. Éra ruského miliardáře v čele Chelsea se však rychle chýlí ke konci. Pětapadesátiletý oligarcha byl donucen se svého klubu zbavit, protože na něj byly uvaleny sankce za napojení na režim Vladimira Putina. Sledovaný závod o to, kdo od něj Chelsea koupí, nakonec vyhrálo konsorcium investorů vedené Američanem Toddem Boehlym, které má připravené desítky miliard korun.

Klub nabídl Roman Abramovič k prodeji začátkem března. Po ruské invazi na Ukrajinu totiž začal západní svět zavádět sankce nejen proti Ruské federaci samotné, ale také proti vlivným miliardářům s různými linkami na Vladimira Putina. Terčem sankcí se nakonec stal i právě Abramovič, který sice napojení na ruského prezidenta odmítá, ale britská vláda uvedla, že má důkazy o jejich vzájemných konexích. Sankce dopadly na Abramovičův majetek včetně Chelsea, která musela získat speciální licenci, aby mohla dál hrát své zápasy a v omezeném režimu fungovat.

Stalo se tak nevyhnutelným, aby se Abramovič fotbalového klubu, do kterého vstoupil v roce 2004, zbavil. Jinak by totiž Chelsea hrozil ekonomický i sportovní kolaps, protože klubu bylo zakázáno například obchodovat s hráči či generovat peníze pro svého majitele, stejně jako on je nemohl dál do klubu pumpovat. Pod dohledem newyorské banky Raine a britské vlády, která musí kvůli sankcím celý prodej odsouhlasit, se tak rozjel souboj několika velkých skupin investorů, z nichž nakonec jako vítěz vyšlo konsorcium vedené Toddem Boehlym.

Deal za více než 120 miliard korun

„Chelsea FC může potvrdit, že byly dohodnuty podmínky převzetí klubu novou vlastnickou skupinou vedenou Toddem Boehlym, společností Clearlake Capital, Markem Walterem a Hansjörgem Wyssem,“ uvedla Chelsea v noci z pátku na sobotu na svém webu. Jedná se o dohodu v celkové hodnotě 4,25 miliardy liber, což je v přepočtu přes 120 miliard korun a zároveň jedna z největších sum, která kdy byla za sportovní klub vyplacena. Součástí této dohody je i příslib budoucích investic.

Přímo za akcie klubu zaplatí Boehly a spol. celkem 2,5 miliardy liber (72 miliard korun), které budou vloženy na zmražený britský účet, jelikož Roman Abramovič nemůže kvůli sankcím z prodeje svého klubu nijak benefitovat. Sám ruský miliardář tento týden potvrdil záměr darovat veškeré prostředky na charitativní účely. Noví vlastníci se zároveň zavázali k tomu, že do klubu pošlou v rámci navazujících investic dalších 1,75 miliardy liber (50 miliard korun), a to jak na rozvoj stadionu Stamford Bridge, tak i na mládežnické či ženské týmy.

Foto: Eric van den Brulle/Wikimedia Todd Boehly bude novým spolumajitelem Chelsea FC

Chelsea očekává, že by mohl být prodej zkompletován do konce května. Klíčový souhlas s ním musí vyjádřit britská vláda a také nejvyšší orgány, které řídí britský fotbal. Prodej nakonec nezhatil ani klubový dluh vůči současnému majiteli, který činí 1,5 miliardy liber (43 miliard korun). Spekulovalo se totiž, zda ho nebude chtít Roman Abramovič nakonec zpět, ale bývalý gubernátor Čukotky tento týden potvrdil, že svůj původní záměr nezměnil a chce tento dluh odepsat. Pod současnými sankcemi to ovšem nejde, a tak se očekává, že se dlužná částka po prodeji zmrazí, jak uvedl The Independent.

Pokud tedy vše půjde podle plánu, bude mít Chelsea brzy nové majitele, v jejichž čele bude stát americký miliardář Todd Boehly. Tomu jednak patří investiční skupina Eldridge Industries, ale v případě Chelsea jsou klíčové také jeho zkušenosti ze sportovního světa – drží totiž minoritní podíly ve slavných amerických franšízách, jako jsou basketbalový tým Los Angeles Lakers a baseballoví Dodgers ze stejného města. Majoritní podíl v Chelsea by měla získat kalifornská investiční společnost Clearlake Capital. Součástí konsorcia jsou také švýcarský miliardář Hansjörg Wyss, britský realitní magnát Jonathan Goldstein či Mark Walter, který má rovněž podíl v LA Dodgers.

Velikost majetku osmačtyřicetiletého Boehlyho aktuálně americký magazín Forbes odhaduje na 4,5 miliardy dolarů (Abramovičův je dle stejného žebříčku dvojnásobný). Vedle podílů v Lakers a Dodgers mu patří také část ženského basketbalového týmu Los Angeles Sparks a před založením Eldridge Industries působil jako prezident investiční a finančněporadenské společnosti Guggenheim Partners. O Chelsea se ucházel už dříve, v roce 2019 ale jeho nabídku Roman Abramovič odmítl.

V posledních měsících se o koupi Chelsea snažilo také několik dalších investorských skupin. Do tříčlenného finále se vedle Boehlyho dostalo také konsorcium vedené bývalým šéfem letecké společnosti British Airways Martinem Broughtonem, který na palubu získal i hvězdné sportovce – tenistku Serenu Williams a pilota F1 Lewise Hamiltona. Nakonec však neuspěl, podobně jako třetí konsorcium vedené Američanem Stevem Pagliucou. Na poslední chvíli pak ještě podal nabídku britský miliardář Jim Ratcliffe, majitel chemické společnosti Ineos a stejnojmenné cyklistické stáje, ale ani on nepochodil.