Boj o Chelsea jde do finále. Zájem o fotbalový klub mají i Lewis Hamilton a Serena Williams

V Anglii vrcholí závod o to, kdo se stane novým majitelem Chelsea. Fotbalový klub je na prodej poté, co se ho rozhodl zbavit ruský miliardář Roman Abramovič, a mezi zájemci se teď objevila dvě zajímavá jména. Novými spolumajiteli londýnského klubu, v jehož vedení působí i bývalý reprezentační brankář Petr Čech, by se mohli stát slavný jezdec formule 1 Lewis Hamilton a americká tenistka Serena Williams. Tedy za předpokladu, že uspěje jedno ze tří konsorcií, jež se o Chelsea ve finální fází ucházejí a k němuž se oba rozhodli připojit. Klub by se mohl prodat zhruba za 2,5 miliardy liber.

Válka na Ukrajině, kam vtrhla ruská armáda, má značný dopad na celou Evropu. Součástí opatření, které západní svět v reakci na agresi ruského prezidenta Vladimira Putina provedl, bylo zavedení ekonomických sankcí, které mimo jiné cílily na takzvané oligarchy, zpravidla miliardáře, kteří byli či jsou s ruským režimem přímo či nepřímo spřízněni a propojeni. Jedním z těch nejznámějších je Roman Abramovič, který byl posledních dvacet let znám především jako majitel Chelsea FC a zároveň patří do blízkého okruhu spojenců Putina, byť tyto linky sám dlouhodobě popírá.

Dopady sankcí donutily Abramoviče, který zbohatl na prodeji ropné společnosti Sibněft, již kdysi získal za podivných okolností výhodně od státu, aby mu ji pak za mnohem více peněz prodal zpět, svůj fotbalový klub prodat. Kvůli sankcím vůči majiteli byl totiž ohrožen i chod samotné Chelsea, která nyní hraje své zápasy pod speciální licencí a čeká na nového majitele. Samotný Abramovič, který dříve působil i jako gubernátor Čukotky, již před časem prohlásil, že plánuje klubu odpustit dluh ve výši 1,5 miliardy liber (43 miliard korun), které do něj během svého působení investoval.

Do Chelsea míří americké peníze

Kvůli uvaleným sankcím je však Abramovičovi znemožněno, aby z prodeje svého klubu jakkoliv profitoval, i proto na celý prodej dohlíží britská vláda, která sankce zavedla. Zájem o koupi Chelsea v předchozích týdnech projevila celá řada osobností. Obchodní proces řídí americká banka Raine Group a vedle Abramoviče musí prodej stvrdit také právě britská vláda. Až do poslední fáze se nakonec dostala tři konsorcia, každé složené z několika velkých investorů či osobností, která by měla brzy předložit své finální nabídky. O vítězi rozhodne jak cena, tak i složení skupin a jejich plány s Chelsea.

Jak tento týden informoval server Sky Sports, konsorcium vedené Sirem Martinem Broughtonem má na palubě také dvě známá sportovní jména. K jedinému Britem vedenému konsorciu, které se o fotbalový klub ze západního Londýna uchází, se připojili Lewis Hamilton a Serena Williams. Jeden z nejúspěšnějších závodníků v historii F1 byl přitom dosud znám spíše jako fanoušek Arsenalu, avšak ke svému zájmu o Chelsea uvedl, že díky svému strýčkovi dlouhodobě sleduje také Blues, jak se londýnskému klubu přezdívá.

Foto: Chelsea FC Ruský miliardář Roman Abramovič, majitel Chelsea FC

Serena Williams zájem blíže nekomentovala, ale jedna z nejúspěšnějších tenistek historie již delší dobu investuje do různých startupů. Tomu se věnuje také Hamilton, který investičně podpořil například londýnskou službu Zapp pro doručování potravin. Oba úspěšní sportovci jsou součástí konsorcia, které vede zmíněný Sir Martin Broughton. Bývalý šéf British Airways a British American Tobacco je velkým fanouškem Chelsea a zároveň má s fotbalem zkušenosti, když v roli předsedy před lety pomáhal v Liverpoolu s příchodem nových majitelů. Tam se tehdy měnily americké skupiny a také v Chelsea by měly hrát Američané nově prim.

Za Broughtonovým konsorciem jsou například peníze amerických miliardářů Davida Blitzera a Joshe Harrise, kterým již patří minoritní podíly v jiném anglickém klubu Crystal Palace. Součástí je také kolumbijsko-americký finančník Alejandro Santo Domingo, jemuž patří značný podíl v největší pivovarnické skupina AB InBev, spolumajitel basketbalových Sacramento Kings Vivek Ranadive či tchaj-wanská rodina Tsaiů a kanadská rodina Rodgersů. Známý je také Brit Lord Coe, rovněž velký fanoušek Chelsea, který přináší politické konexe na vládnoucí konzervativní stranu, jak shrnuje magazín The Athletic.

Další dvě konsorcia, která se o Chelsea ucházejí, jsou již vedené přímo Američany. Mezi prvními svůj zájem veřejně potvrdil Todd Boehly a spojil se se švýcarským miliardářem Hansjorgem Wyssem, který dlouhodobě působí v Kalifornii, britským realitním magnátem Jonathanem Goldsteinem či Markem Waltersem, s nímž Boehly spoluvlastní baseballový klub Los Angeles Dodgers. Patří mu také část basketbalových Los Angeles Lakers a prostřednictvím své skupiny Eldridge Industries vlastní podíly v desítkách různých firem.

Poslední konsorcium, které se o Chelsea stále uchází, vede Američan Steve Pagliuca. Ten vede investiční skupinu Bain Capital a zároveň stál v čele investorů, jimž od roku 2002 patří basketbalový klub Boston Celtics. Na palubě má další těžké byznysově-sportovní váhy – Larryho Tanenbauma, spolumajitele několika torontských organizací, hokejových Maple Leafs, basketbalových Raptors i fotbalového FC Toronto, bývalého šéfa Disney Boba Igera, spoluzakladatele Facebooku Eduarda Saverina či Petera Grubera, jemuž patří podíly v LA Dodgers (spolu s Boehlym a Waltersem) a také v basketbalovém klubu Golden State Warriors.

Pagliuca tolik nesází na známé britské tváře, ale má podporu skupiny, kterou vede John Terry, bývalý kapitán Chelsea a jedna z největších klubových legend, a chce se zasadit o získání desetiprocentního podílu v klubu pro fanoušky. Podle magazínu The Athletic by ani jedno ze tří zmíněných konsorcií nemělo mít problém poskládat částku dosahující až na 2,5 miliardy liber, za níž by se mohl britský fotbalový klub prodat. Byl by to zároveň největší prodej sportovního klubu vůbec. Kdo zvítězí a kdy bude nový majitel oznámen, zatím není jasné, ale éra Romana Abramoviče, stejně jako éra jediného majitele, v Chelsea brzy skončí.