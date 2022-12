Aby si vývojáři mohli organizovat práci. Slovenský nástroj získal na rozjezd i od Čechů 15 milionů

Je to něco jako Productboard pro vývojáře. Můžou si sestavit vlastní „mapu“ ke svým projektům, cíl a práci si rozkouskovat do jednotlivých kroků, které k němu povedou. Navíc ty kroky přidělit jednotlivým developerům. Nástrojů pro organizaci je víc, ale jeden speciálně pro tyto pracovníky tady dlouho chyběl, říkají zakladatelé startupu Acreom. Mluví i o vlastní zkušenosti. Zároveň jim jejich záměr okamžitě potvrdili uživatelé – produkt spustili na začátku listopadu a během měsíce si ho vyzkoušely víc než čtyři tisíce lidí.

Cíl je ale ještě větší. Acreom by měl být nástroj určený vývojářům, který si budou oni sami zároveň vyvíjet. Je to proto, že produkt bude jednoduše řečeno obnažený. Firma ho nabídne k dispozici jako open source, tedy k jeho základům bude možné přidávat vlastní vylepšení a rozšíření. A ta pak uživatelé budou moct sdílet mezi sebou a dál přistavovat.

Acreom vstupuje do segmentu nástrojů pro organizaci práce, kde už je řada úspěšných produktů: Confluence, Jira, Trello, Asana, Notion, ale i oblíbený Productboard, v pořadí druhý český jednorožec. Tyto i další zaznamenaly v posledních letech rozmach nejen s tím, že řada lidí aspoň po nějakou dobu pracovala na dálku.

Slovenský startup Acreom ale říká, že tu zůstává jedna velká díra, kterou je možné obchodně zaplnit. A to proto, že všechny nástroje, které ve své pozici vývojáři používají, vlastně vůbec nejsou pro ně. Z vlastní zkušenosti to ví každý ze čtyř spoluzakladatelů, vývojáři a přátelé Martin Antoš, Denis Laca, Adam Pavlišin a Slavo Glinský.

Foto: Acreom Martin Antoš, spoluzakladatel firmy Acreom

„Mnohdy byly cíleny spíše na projektové manažery, přičemž ale jejich koncoví uživatelé byli spíše vývojáři,“ vysvětluje Antoš, který obsadil pozici CEO Acreomu. „Víme, jaké kompromisy jsme museli dělat a jaké neduhy obecně vývojáře s podobnými softwary trápí,“ dodává.

Nebo přesněji – některé ze zmíněných jsou „pomalé, mají zastaralé UI a žádný benefit pro samotného developera. Ten tam chodí jen proto, aby jeho manažer viděl, na čem právě pracuje. Navíc je knowledge base v podobě dokumentace, plánování a specifikací oddělená od exekutivy, což vytváří problémy,“ vysvětluje.

A teď dobýt svět

Patnáctimilionová investice má umožnit mimo jiné dostat se do Spojených států. Je to cíl, který si tu čtyři společníci dali loni – hned při založení. Necelých 15 milionů pro něj do firmy posílají český Nation 1 spolu s německým fondem Expedite Ventures. Investici vyměnili za podíl, jeho výši si ale nepřejí komentovat.

„U Acreomu oceňujeme vizi a proaktivní řešení problému, se kterým se vývojáři každý den potýkají,“ říká Jaroslav Trojan, řídící partner Nation 1. Chválí i open source přístup a cíl „dobýt svět“. Antoš totiž předpokládá, že tu vystavějí nástroj, který se u vývojářů po celém světě stane nástrojem číslo jedna.

Zatím stálo vybudování produktu asi 200 tisíc eur, tedy necelých pět milionů korun. Finance dala čtveřice zakladatelů z vlastních zdrojů. Ve výstavbě byla ale zásadní komunita vývojářů. Otcové projektu popisují, že během vývoje i při testování byli její členové neustále v kontaktu jak mezi sebou, tak i se zakladateli prostřednictvím vlastního discordového kanálu.

Ostrou verzi produktu spustili zakladatelé letos v listopadu, a to nejprve pro jednotlivé vývojáře. Koncem letoška chtějí zpřístupnit API a svůj kód, čímž bude možné na něm dále stavět i „zvenčí“. Licence pro týmy bude následovat začátkem roku 2023.