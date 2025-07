Skvělé komedie, napínavé sci-fi, chytré kriminálky a F1. Je Apple TV+ nové HBO?

Uložit 0

Studio je jeden z nejlepších komediálních seriálů poslední doby, který diváky zavede hluboko do útrob hollywoodské továrny na sny. Slow Horses je sofistikovaný špionážní thriller s Garym Oldmanem, ale zároveň černá komedie z kancelářského prostředí. Odloučení je bezmála geniální sci-fi, které z jednoduchého nápadu doluje ohromující mysteriózní zápletku konkurující Ztraceným. Silo je vzrušující postapokalyptické drama. Co mají všechny společného? Jsou na Apple TV+, o kterém se mluví jako o novém HBO.

Když Apple v roce 2019 spouštěl svoji vlastní streamovací službu s tvrzením, že bude nabízet tu nejkvalitnější televizní a filmovou tvorbu, působilo to jako klasicky prázdné marketingové tvrzení. Zvlášť když první vydané seriály nepatřily zrovna do zlatého fondu televize a byly doslova čtyři. Dnes je ale situace výrazně jiná – rozsahem nabídky se Apple TV+ stále ani zdaleka nemůže rovnat zavedené konkurenci jako Netflix, HBO Max ani Amazon Prime Video, tvrzení, že jde o kvalitu, ne kvantitu, se ovšem potvrzuje.

Po oznámení letošních nominací na ceny Emmy (televizní obdoba Oscarů) by to nemohlo být jasnější. Apple s novinkou Studio prolomil rekord v počtu nominací pro jeden komediální seriál – předchozím držitelem rekordu byl Medvěd, v minulosti ale Ted Lasso, tedy jiná komedie z produkce technologického giganta. Studio má teď 23 nominací.

Že se seriálu bude mezi televizními akademiky dařit, bylo jasné prakticky od jeho březnové premiéry, ne-li dříve. Studio, za nímž stojí Seth Rogen, jeho blízký scenáristický kolega Evan Goldberg a další, totiž diváky zavádí přímo do středu dění fiktivního hollywoodského studia. Sledujeme jeho vedení v čele s ředitelem Mattem (Seth Rogen) při každodenní práci, schvalování projektů, hledání nových, a hlavně jsme svědky celé řady fuck-upů.

Přestože diváci, kteří neznají odpovídající terminologii, budou někdy muset použít Wikipedii a některé kulometné dialogy jim uniknou, humor je většinou situační a funguje výborně. Navíc se vtipných scének coby jednorázoví hosté většinou účastní známé filmařské osobnosti – například režiséři Martin Scorsese, Ron Howard či Zack Snyder, herci Paul Dano, Steve Buscemi, Olivia Wilde, Anthony Mackie nebo Johnny Knoxville, a dokonce ředitel Netflixu Ted Sarandos.

Nejvíce nominací na Emmy ale letos patří jinému seriálu – druhé řadě Odloučení, neboli v současnosti nejpopulárnějšímu titulu na Apple TV+. Mysteriózní sci-fi z korporátního prostředí představuje hrdiny, kteří si nechali provést malou operaci rozdělující jejich vědomí na dvě části. Jedna je aktivní jen v práci a jedna jen mimo ni – navzájem o sobě vědí, ale nepamatují si vůbec nic ze svých jinak oddělených životů.

Ve druhé řadě Odloučení hlouběji zkoumá, jaký je mezi těmito dvěma „osobnostmi“ vztah, jaký je morální status person odsouzených existovat výhradně v kanceláři a rozkrývá více ze složitého světa fiktivní mocné korporace. O seriálu se obecně mluví jako o jednom z nejlepších televizních sci-fi, co kdy vznikly, a to jak mezi diváky, tak odbornou kritikou. Má sice daleko ke statusu kulturního milníku jako například Stranger Things, zároveň má ale za sebou teprve dvě série. Třetí se chystá.

Apple TV+ několik let trvalo najít pevnou půdu. Několik seriálů zrušilo po první řadě, jiné pokračovaly přes nanejvýš průměrné hodnocení a malou známost. I dnes streamovací služba výrobce iPhone v popularitě výrazně zaostává za ostatními – kvůli nízké sledovanosti prý firma tratí přes miliardu dolarů ročně. Nabídka se ale neustále rozšiřuje a tituly, které přibývají, jsou plné hereckých hvězd, mají vysokou produkční kvalitu a velmi dobrá hodnocení.

Kromě těch, co už byly zmíněné, stojí za pozornost například ještě komediální kriminální drama s Jonem Hammem Sousedská tajemství, komedie s Harrisonem Fordem Terapie pravdou, dinosauří dokumentární série s Davidem Attenboroughem Prehistorická planeta, seriál ze světa Godzilly Monarch: Odkaz monster nebo nadcházející historický Válečný velitel s Jasonem Momoou. A pak jsou zde filmy – Zabijáci rozkvetlého měsíce, Roklina a samozřejmě hit z kin F1.

V takovém kontextu je dnes čím dál tím snadnější mluvit o Apple TV+ jako o „novém HBO“ a myslet to vážně. HBO má samozřejmě na kontě legendární tituly jako Rodina Sopránů, The Wire – Špína Baltimoru, Bratrstvo neohrožených nebo Hru o trůny. Všechny z nich ale vznikly před mnoha lety – dlouho před spuštěním Apple TV+.

Také v poslední době se objevují kvalitní a populární seriály jako Bílý lotos, Rod draka, Boj o moc, Euforie nebo The Last of Us. Jednak si ale žádný z nich nezískal až takovou míru uznání, jako ty starší, jednak značce poněkud ublížilo spojení s obsahem Discovery na streamovací službě HBO Max. Apple naproti tomu jako by každý další rok přicházel s lepším a lepším obsahem. Tak se mu letos, alespoň zatím v nominacích, poprvé podařilo ovládnout komediální i dramatické kategorie.