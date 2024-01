Air Bank a další banky chtějí dostat bezhotovostní platby k malým obchodníkům. Bez terminálu i karet

Uložit 0

Ambici změnit zaběhnuté pořádky a přinášet uživatelsky přívětivější řešení, než která byla dosud dostupná, má Air Bank od začátku svého fungování. Teď na trh přináší nové platební řešení, které má za cíl dostat bezhotovostní placení i do míst, kde dosud z různých důvodů nebylo. Zpočátku míří na malé obchodníky, jimž prostřednictvím projektu Cvak nabídne řešení, jež je snadno využitelné pro ně i pro jejich zákazníky, navíc s jednoduchou strukturou poplatků. K samotnému placení nebudou nutně potřeba ani platební karty, ale postačí jen mobilní telefon a místo terminálu karta s NFC čipem. Spolu s Air Bank novou službu startují Fio banka, mBank a Moneta.

Poprvé o svém novém platebním řešení, které chce po celém Česku rozšířit bezhotovostní platby, mluvila Air Bank koncem loňského roku. Tehdy ještě nechtěla prozradit technické detaily ani první partnery. Nyní už je vše připraveno na start. V první fázi bude platební řešení Cvak otevřeno menším obchodníkům, kteří dostanou k dispozici jednu NFC kartu. Právě ta bude spolu s mobilní aplikací klíčovou součástí celého řešení, ve kterém Air Bank kombinuje dva přístupy. V rámci jedné aplikace totiž budou moci zákazníci platit jak přímo z účtu na účet, tak také digitalizovanou platební kartou. Jakou variantu využijí, bude záležet na zapojených bankách.

Společně s Air Bank do projektu od jeho spuštění vstupují Fio banka, mBank a Moneta. Každý obchodník bude mít k dispozici aplikaci, na kterou si napojí svůj bankovní účet (který může být z libovolné banky) a NFC kartu, kterou si zákazník naskenuje, když chce platit. Obchodník zadá v aplikaci částku, zákazník přiloží mobil k NFC kartě a následně si vybere, jak chce zaplatit. Pokud má v mobilu nainstalované bankovnictví některé ze zapojených bank, platba se automaticky provede prostřednictvím okamžité platby z účtu na účet. Pokud ne, platí se přes Google Pay nebo Apple Pay jako na klasickém terminálu.

Foto: Air Bank Bezhotovostní platební řešení Cvak

„Zrychlení a zjednodušení plateb, online dostupnost pohodlně přes mobil, bankovnictví bez absurdních poplatků, a to vše s důrazem na poskytování toho nejlepšího zákaznického zážitku. (…) V Česku dnes kolem poloviny transakcí ve službách a kamenných obchodech stále probíhá hotově, zejména u malých podnikatelů, a to je obrovská příležitost pro další pozitivní změnu, kterou mají právě teď chuť a sílu společně spustit ty nejinovativnější banky na trhu,“ říká Michal Strcula, generální ředitel a předseda představenstva Air Bank, která za vývojem platebního řešení Cvak stojí.

Banka patřící do finanční skupiny PPF svůj produkt od začátku koncipuje tak, aby se k jeho dalšímu rozvoji mohli připojit i ostatní hráči na trhu. Air Bank neuvádí, kolik peněz do vývoje nové služby vložila, ale plánuje, že v horizontu tří až pěti let by se mělo celé řešení Cvak zaplatit. Ambicí je oslovit nízké stovky tisíc obchodníků. Cílem služby přitom prý není generovat obrovské zisky, ale především rozšířit možnosti bezhotovostní placení v Česku. Air Bank plánuje, že celou službu výhledově vyčlení do vlastní společnosti, prozatím se na jejím rozvoji bude kapitálově podílet sama.

Přestože většina Čechů preferuje bezhotovostní platby, podle dat Air Bank u nás stále čtyřicet procent transakcí probíhá hotově. U malých obchodníků je podíl dokonce na osmdesáti procentech. Podle studie poradenské společnosti McKinsey z roku 2022 zmiňují obchodníci mezi hlavními důvody, proč za své zboží nebo služby neumožňují platit bezhotovostně, drahé terminály, nepřehledné poplatky, složité papírování i obtížnou instalaci techniky. Právě všechny zmíněné bariéry má platební řešení Cvak ambici zrušit.

Například zmíněná NFC karta slouží místo klasického terminálu, který se musí zapojovat do sítě a vyžaduje samostatné připojení k internetu. To tady odpadá, je třeba jen aplikace. Zásadní částí nové služby má být také transparentní poplatková struktura, což je další faktor, který obchodníci často zmiňují jako jednu z překážek v akceptaci bezhotovostních plateb. Za využívání služby Cvak platí obchodník jeden poplatek ve výši 0,8 procenta z transakce. Žádné další poplatky ani za provoz služby nejsou.

Podle Jiřího Suchého, ředitele divize Produkty a inovace v Air Bank, pod jehož vedením Cvak vznikl, se jedná o podstatně nižší sazbu, než na kterou obvykle drobný podnikatel dosáhne: „Současné běžně dostupné možnosti přijímání bezhotovostních plateb se obvykle vyznačují složitým systémem nejrůznějších poplatků. Často kombinují fixní a variabilní náklady, jsou vztažené k objemu tržeb a obchodník platí, i když službu nevyužívá. Především pro malé podnikatele je pak velmi obtížné se v celém systému orientovat a spočítat si náklady. Cvak tento složitý systém boří a nastavuje zcela jednoduchou a transparentní poplatkovou strukturu.“