Akcie Grouponu se propadly na 4 dolary. Čeští investoři kvůli tomu zatím tratí dvě miliardy korun

Americký průkopník slevových portálů zažívá dost možná své nejsložitější období. Po oznámení dlouho odkládaných výsledků za poslední čtvrtletí se akcie Grouponu propadly na historické minimum a sama firma varovala, že její budoucnost je značně nahnutá. Zásadním hráčem ve společnosti jsou čeští investoři, kteří nakoupili její akcie za zhruba 2,8 miliardy korun, stali se největšími akcionáři a ordinují jí teď tvrdou ozdravnou kúru. Její efekt se nedostaví hned, o tom Jan Barta a Dušan Šenkypl z Pale Fire Capital mluví od začátku. Další akcionáře ale zatím výsledky příliš netěší. I proto se pozice českých investorů aktuálně smrskla z 2,8 miliardy korun na zhruba 620 milionů.

Když v roce 2011 vstupoval Groupon na burzu, jeho akcie se začínala prodávat za 28 dolarů. Firma, která rozjela popularitu slevových portálů, jež se díky Slevomatu přenesla i do Česka, měla hodnotu 13 miliard dolarů. Aktuálně se cena jejích akcií na burze Nasdaq propadla na čtyři dolary a tržní kapitalizace je 125 milionů dolarů. Meziročně jde o propad akcií o téměř 80 procent. Loni v březnu stály kolem 20 dolarů a právě tehdy je ve velkém nakupovali zmínění investoři Barta se Šenkyplem. Pozici ve firmě z Chicaga začali budovat už v průběhu roku 2021.

Aktuálně drží prostřednictvím společnosti Pale Fire Capital přes 6,7 milionu akcií, což je s 22 procenty staví do role největších akcionářů, a v úzké spolupráci s vedením firmy pracují na tom, aby její pád zvrátili. Výsledky za poslední čtvrtletí, jejichž vydání firma několikrát odložila, zatím klid mezi investory nepřinesly. Groupon oznámil, že ve čtvrtém kvartálu činila jeho ztráta 55,3 milionu dolarů (1,2 miliardy korun). Rok předtím vykazoval čistý zisk ve výši 29,4 milionu dolarů (661 milionů korun). Meziročně se z 223,2 milionu dolarů (pět miliard korun) propadly na 148,2 milionu dolarů (3,3 miliardy korun) také příjmy.

Analytici přitom očekávali o něco lepší výsledky, i proto se akcie po jejich představení až o dvacet procent propadly a zakotvily na historických minimech. Firma zároveň potvrdila, že propouští dalších 500 zaměstnanců. Stejný počet odchodů už oznámila loni a na konci roku 2022 měla 2 900 zaměstnanců. Nově jde tedy o propuštění zhruba 17 procent z celkového počtu lidí, které Groupon po světě zaměstnává. Samotná služba je aktuálně lokalizovaná ve třinácti zemích. Díky těmto a dalším redukcím plánuje Groupon ušetřit na nákladech 250 milionů dolarů ročně.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj akcií společnosti Groupon za poslední rok

„Jsme uprostřed realizace transformační strategie, která, jak věříme, umožní Grouponu plně využít svůj potenciál. I když jsme v roce 2022 čelili některým makroekonomickým překážkám, jsme také přesvědčeni, že jsme nepostupovali dostatečně rychle, abychom přizpůsobili náš obchodní model novým a vznikajícím potřebám našich místních obchodníků a zákazníků,“ přiznal generální ředitel Kedar Deshpande. Zároveň uvedl, že Groupon nyní očekává v prvním čtvrtletí výrazný odliv hotovosti a také upravenou ztrátu EBITDA mezi deseti a pěti miliony dolarů. Vzhledem k nejistému makroekonomickému prostředí a vlastní transformaci navíc stáhl dříve vydaný finanční výhled pro letošní rok.

Bývalý šéf známého e-shopu Zappos Kedar Deshpande do Grouponu nastoupil na konci roku 2021. Z pozice členů představenstva s ním spolupracují jak Barta se Šenkyplem, tak také několik dalších Čechů, které si investoři na pomoc s náročnou transformací firmy přivedli. V jejím čele stojí bývalá šéfka Slevomatu Marie Havlíčková, která má nastavovat strategii proměny firmy ze slevového na zážitkový portál, a s technologickou stránkou věci pomáhá Vojtěch Ryšánek. Ten dosud působil v Aukru a právě jeho otočku ze skomírajícího byznysu do rostoucí a zdravé firmy by chtěli Barta se Šenkyplem zopakovat také v Grouponu.

„V příběhu Grouponu vidíme silnou paralelu s Aukrem, které mělo historicky velmi silnou značku a pozici na trhu, ale postupně svou pozici ztratilo. Aukro se nám během necelých tří let podařilo více než zdvojnásobit na více než tři miliardy korun v hodnotě zobchodovaného zboží a dostat firmu do silné profitability. Věříme, že se nám to podaří zopakovat i s Grouponem,“ uváděl loni v listopadu Dušan Šenkypl. Aktuálně s Bartou nechtějí vzhledem ke své pozici ve firmě poslední zveřejněné výsledky komentovat. Situaci Grouponu nicméně naznačuje jeho výroční zpráva za loňský rok, která obsahuje několik varování.

Obecně v ní firma uvádí, že neexistují žádné záruky, že její transformace bude úspěšná, a zmiňuje možná rizika spojená se svou kapitálovou strukturou. Zabránit v růstu, nepříznivě ovlivnit likviditu a omezit obchodní aktivity Grouponu může například omezený přístup kapitálu a schopnost získávat další. Problém s kapitálem může negativně ovlivnit splacení či vypořádání konvertibilních dluhopisů, které firma vydala v roce 2021 a splatné jsou v roce 2026. Dluhopisy budou směnitelné za hotovost, akcie nebo kombinaci hotovosti a akcií a mohou podle výroční zprávy nepříznivě ovlivnit finanční situaci a provozní výsledky Grouponu.

„Naše účetní závěrka obsahuje prohlášení o zásadních pochybnostech o schopnosti společnosti pokračovat v činnosti,“ shrnuje stav výroční zpráva. Přestože takové výroky ve finančních zprávách naznačují, že stav je vážný a firma nemusí být v následujících dvanácti měsících schopná dostát svým závazkům, Groupon věří, že všechny prováděné kroky včetně snižování nákladů ho udrží ve hře. „Na základě opatření, která jsme přijali a která plánujeme přijmout, jsme přesvědčeni, že jsme zmírnili dříve popsané značné pochybnosti a máme dostatečnou likviditu, abychom mohli v příštích dvanácti měsících plnit své splatné závazky, nicméně nelze zaručit, že se nám podaří tato opatření dokončit a realizovat očekávané úspory nákladů,“ uvádí ve výroční zprávě.

„Firma si dává za cíl snížit roční náklady do konce letošního roku o 250 milionů amerických dolarů, což je poměrně odvážný výhled. Investice do byznysů, jako je Groupon, by mohla být zajímavější v době, kdy spotřebitelé nebudou zatěžováni vysokou inflací a úrokovými sazbami. Nicméně podnikům i přesto nemusí spolupráce se slevovými weby přinést kýžený výsledek. Již v minulosti se totiž stávalo, že spotřebitelé využili slevový kupon a do podniku se již nevrátili. To by mohlo motivovat klienty Grouponu k hledání jiných prodejních kanálů, což by byl pro společnost faktor ztěžující restrukturalizaci,“ komentuje situaci v Grouponu Tomáš Cverna, analytik XTB.