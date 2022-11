Češi po miliardových investicích spouští velkou ozdravnou kúru Grouponu. Vzorem je Aukro i Slevomat

Jan Barta a Dušan Šenkypl se nikdy nebáli velkých výzev. Teď před nimi stojí taková, kterou by mnoho jiných investorů pravděpodobně považovalo za téměř ztracenou, ale spoluzakladatelé investiční skupiny Pale Fire Capital věří své vizi a schopnostem. Do amerického slevového portálu Groupon už vložili nákupem jeho akcií téměř tři miliardy korun a vybudovali si pozici největších akcionářů, která jim teď umožňuje z Prahy rozhodovat o tom, kam se dlouhodobě uvadající firma vydá. Barta se Šenkyplem věří, že nakonec směrem vzhůru. Do globálního vedení proto posílají dalšího svého zástupce, aby jim pomohl byznysový obrat uskutečnit.

Jelikož se z tuzemských investorů stali i největší akcionáři, zamířili postupně do představenstva firmy. Tam Jan Barta a Dušan Šenkypl úzce spolupracují s celým vedením včetně výkonného ředitele Kedara Deshpandeho, který přišel s podobným cílem jako oni před rokem. Všichni chtějí Grouponu vrátit zašlý lesk a zvrátit jeho propad na burze i v hospodářských výsledcích.

V nich se teď budou vyhlížet čísla za probíhající vánoční kvartál, v němž bude chtít Groupon umazat ztrátu z předchozího čtvrtletí. Zájem na tom mají Češi eminentní. Akcie totiž nakoupili v přepočtu zhruba za 2,8 miliardy korun, ale kvůli jejich setrvalému pádu se hodnota jejich investice smrskla na necelou polovinu. V týmu Pale Fire Capital (PFC) proto po několikaměsíčním analyzování situace přišli s plánem, jak vše zvrátit.

Do týmu přibrali i Marii Havlíčkovou, která má jako bývalá šéfka Slevomatu se slevovým byznysem velké zkušenosti. Čeští investoři nakonec pro Groupon volí ozdravnou kúru, která kombinuje právě poznatky z největšího tuzemského slevového portálu a také strategie, jež se jim vyplatily v Aukru. Aukční portál se taktéž několik let potácel a jeho byznys se propadal, než do něj vstoupilo právě Pale Fire Capital, zavelelo k zásadní transformaci celé firmy a během krátké doby Aukro vrátilo do černých čísel.

Změny uvidíme rychle

U velkých změn v Aukru byl od roku 2020 jako technologický šéf také Vojtěch Ryšánek, kterého si přivedlo právě PFC. A jelikož je ta nejtěžší práce v Aukru hotová, přesouvá se nyní Ryšánek do role dočasného technologického šéfa (Interim CTO) globálního Grouponu. Barta se Šenkyplem chtějí do managementu americké společnosti postupně dostat i další své lidi, aby dokázali postavit silný technologický tým, díky kterému budou moci strategii Grouponu transformovat.

„Zapojení Vojty do managementu Grouponu je jedno z prvních veřejných oznámení na významných pozicích. V řádu týdnů plánujeme oznamovat další jména v klíčových oblastech. V příběhu Grouponu vidíme silnou paralelu s Aukrem, které mělo historicky velmi silnou značku a pozici na trhu, ale postupně svou pozici ztratilo. Aukro se nám během necelých tří let podařilo více než zdvojnásobit na více než tři miliardy korun v hodnotě zobchodovaného zboží a dostat firmu do silné profitability. Věříme, že se nám to podaří zopakovat i s Grouponem,“ říká Dušan Šenkypl.

Foto: Pale Fire Capital Vojtěch Ryšánek pomáhá s technologickou proměnou Grouponu

Pro něj a celý Pale Fire Capital aktuálně představuje Groupon absolutní prioritu v portfoliu, do něhož patří také třeba Rouvy, UptimeRobot, Scuk, Zuri, Munipolis nebo Semantic Visions. Vzhledem k vysokým investicím se není čemu divit. Zároveň si v PFC uvědomují, že musí jednat co nejrychleji. Akcie s označením GRPN se během jejich desetiletého působení na burze Nasdaq ještě neprodávaly za méně peněz než nyní. Firma, která v USA kdysi zažehla popularitu slevových portálů, nezvládla reagovat na nové trendy a z ceny jedné akcie při vstupu na burzu odepsala přes 98 procent. Další propad už by tuzemští investoři viděli neradi, a proto konají.

Pod vedení Vojtěcha Ryšánka, jenž bude mít na starosti vyšší stovky vývojářů, kteří na Grouponu pracují nejen ze Spojených států, ale také z vývojových center v Indii nebo irském Dublinu, si teď firma nastavila dva základní cíle: jednak transformovat stávající komplikované technologické řešení amerického Grouponu a jednak rychle vyvinout úplně novou mezinárodní platformu, která by se měla v průběhu příštího roku spustit na deseti evropských trzích a začít generovat další tržby.

„Nechceme všechno sázet jen na jednu kartu, proto jedeme dvě paralelní linky. Technologie se musí stát ultimátní pákou byznysu, ne ho brzdit,“ říká pro CzechCrunch o své nové misi Vojtěch Ryšánek. Právě s tím před lety nastoupilo Pale Fire Capital také do Aukra a rovněž v Grouponu chce využít své technologické expertizy a propojit vývoj napřímo s byznysovým rozhodováním.

Věřím, že dále posílíme sebevědomí a sebedůvěru Čechů budovat projekty s globálním zásahem.

„Chceme vydláždit cestu úspěšnějším byznysovým výsledkům tím, že budeme rychleji vyvíjet nové funkce. Musíme významně změnit stávající procesy a připravit je na budoucí růst. Sledujeme při tom efektivitu nákladů a kolik nám každá nová funkce může přinést navíc – a podle toho prioritizujeme,“ popisuje Ryšánek. Z Aukra se díky podobným tahům stala během pár let prosperující firma, která se prý z interního pohledu se stavem před třemi lety vůbec nedá srovnat.

Podle nového technologického šéfa Grouponu je důležité, že čeští investoři cítí maximální důvěru jak od výkonného ředitele Kedara Deshpandeho, který předtím působil téměř jedenáct let ve velkém e-shopu Zappos, tak od dalších členů managementu a představenstva.

„Chystanou transformaci všichni včetně nejvyššího managementu vítají a podporují, efekt zaváděných změn tedy uvidíme velmi rychle,“ pochvaluje si Ryšánek a Dušan Šenkypl dodává: „Mám upřímnou radost, že součástí tohoto transformačního příběhu budou další kvalitní lidé z Česka, a věřím, že dále posílíme sebevědomí a sebedůvěru Čechů budovat projekty s globálním zásahem.“

Vedle optimalizace nákladů na technologickou část firmy a revize stávajícího řešení totiž přímo v Česku začne také vývoj zbrusu nové platformy, která má nabídnout v Evropě podobné služby jako americký Groupon, ale přinést rychlejší nasazování nových funkcí i kvalitnější zákaznickou zkušenost.

Už teď má Groupon svůj byznys a platformu rozdělený na americkou a mezinárodní část, ale pro desítku evropských zemích začnou vývojáři pod vedením Vojtěcha Ryšánka stavět vše na zelené louce. „V Česku potřebujeme rychle najít zhruba čtyřicet specialistů na různé technologie, protože bychom chtěli novou platformu spustit za sedm měsíců,“ nastiňuje nový CTO ambiciózní plán.

Přestože se teď Pale Fire Capital pohybuje v řádově větším a geograficky mnohem rozkročenějším byznysu, než bylo Aukro či Slevomat, tak jeho představitelé věří, že metody, které se týkají zejména interních procesů a technologií na pozadí, budou fungovat stejně dobře a efektivně jako u lokálních portálů. Groupon má dnes přes dvacet milionů uživatelů a ročně prodá služby a zboží všeho druhu v přepočtu za více než 44 miliard korun.

A jelikož na otočení klesajícího trendu hodnoty Grouponu nechce PFC podobně jako v případě Aukra čekat roky, nic jiného než ambiciózní cíle a termíny si ani dávat nemůže. „Ze zkušenosti Slevomatu víme, že EBITDA marže může dosahovat až 25 procent. Našim cílem proto není nutně jen růst tržeb, ale zvýšení celkové profitability firmy, kde vidíme velký prostor,“ říká Dušan Šenkypl.

„Chceme zúročit i zkušenosti z Aukra. Tam nám to také netrvalo roky. První rok jsme se dostali na nulu, druhý do profitu a teď už škálujeme zisk. V příštím roce bychom už chtěli být ze ztráty venku i v Grouponu,“ dodává Ryšánek. Do Aukra, které rozkvetlo pod vedením bývalého marketingového šéfa Alzy Jana Sadílka, teď za sebe hledá náhradu na pozici technologického ředitele. Úplně ale zatím firmu, jejíž ziskovost se již dnes pohybuje ve vyšších desítkách milionů korun, neopouští.