Groupon dál padá k zemi. Čeští investoři v něm mají miliardy, ale věří v obrat a přikupují další akcie

Níže ještě akcie americké společnosti Groupon během jejího více než desetiletého působení na burze nebyly. Aktuálně se obchodují za zhruba devět dolarů, což znamená, že od roku 2011 odepsaly více než 98 procent ze své hodnoty, kterou měly při vstupu na burzu. Dlouhodobě padající tendenci má celý byznys Grouponu, který vystřelil při rozjezdu slevových portálů. Ve zvrácení jeho osudu ale nadále věří čeští investoři z Pale Fire Capital, kteří dál nakupují jeho akcie a stále aktivněji se podílejí na jeho řízení.

„Pro nás je to v této chvíli jedna z našich hlavních aktivit,“ říká pro CzechCrunch Dušan Šenkypl, který společně se svým partnerem z Pale Fire Capital Janem Bartou začal nakupovat akcie koncem loňského roku. Jelikož do nich vložili už téměř tři miliardy korun, stali se z nich největší akcionáři firmy a již několik měsíců vedení Grouponu pomáhají s nastavením strategie, která by měla zajistit jeho oživení. Dušan Šenkypl sedí v představenstvu od června, nyní se k němu podle plánu připojil i Jan Barta.

Společnými silami a s pomocí bývalé šéfky Slevomatu Marie Havlíčkové, která má se slevovým byznysem značné zkušenosti, mají ambici nepříznivě se vyvíjející situaci v Grouponu otočit. Zájem na tom mají vzhledem ke své expozici na akciích firmy eminentní.

„Groupon má před sebou spoustu práce, je to velká firma a změna jejího směru trvá déle, než by člověk zvenku očekával. V rámci boardu jsme s Honzou oba skutečně velmi aktivní a spolupracujeme na několika rozvojových projektech s českou stopou i na projektech v rámci centrály,“ popisuje Šenkypl.

Foto: Google Finance / CzechCrunch Vývoj ceny akcií Grouponu od vstupu na burzu

Cena akcií Grouponu se za poslední rok až na malou výjimku nepřehoupla přes 30 dolarů za kus. Naopak na začátku roku spadla pod dvacet dolarů a v posledních měsících i pod desetidolarovou hranici. Naposledy příliš nepomohly ani hospodářské výsledky za třetí kvartál, v nichž firma vykázala nižší čísla, než očekávali analytici.

Příjmy meziročně klesly o třetinu na 144 milionů dolarů (3,5 miliardy korun) a z loňského zisku ve výši 78 milionů dolarů (1,9 miliardy korun) se Groupon propadl do ztráty přesahující 56 milionů dolarů (1,4 miliardy korun).

To však z dlouhodobé strategie tuzemské investory příliš nevykolejilo. Akcie sice už Barta se Šenkyplem nenakupují v tak velkých objemech, ale na přelomu srpna a září pořídili další balík. Za cenu kolem 10 dolarů za kus přikoupili dalších 163 tisíc akcií za celkovou cenu 1,6 milionu dolarů, tedy necelých 40 milionů korun. Předtím nakupovali naposledy v květnu a jejich celkové investice se již vyšplhaly na 2,8 miliardy korun. Kormidlem otáčí v Grouponu šéf Kedar Deshpande, který do firmy s podobnými cíli jako čeští investoři přišel před rokem.

„Ve třetím čtvrtletí jsme pokročili v realizaci naší strategie obratu a posunutí Grouponu směrem k ziskovému růstu v různých ekonomických cyklech. Jsme na dobré cestě ke snížení nákladové struktury o 150 milionů dolarů ročně a očekáváme, že tohoto tempa dosáhneme do konce roku 2023. Zároveň rychle postupujeme při testování iniciativ zaměřených na zlepšení zákaznických služeb a na zvýšení kvality služeb, zkušenosti a hustotu zásob,“ uvedl Deshpande. Právě snížení nákladů a zlepšení fungování tržiště, na němž se propojují zákazníci s různými obchodníky, má firmě zajistit dlouhodobý růst.

Tuzemští investoři ve strategických debatách s vedením Grouponu využívají nejen zkušenosti Marie Havlíčkové ze Slevomatu, ale i třeba z Aukra, v němž vidí taktéž značné paralely. Aukční portál totiž také dříve stagnoval, aby se v posledních letech pod dohledem Pale Fire Capital a nového šéfa opět odrazil k růstu. Historicky navíc Barta a spol. provozovali také řadu slevových agregátorů.

Samotný Groupon byl před čtrnácti lety v čele vlny rodících se slevových portálů, avšak během let už nestačil reagovat na nové trendy. Dnes se ve třinácti zemích zaměřuje na propojování uživatelů s lokálními obchodníky, kteří nabízí zboží, služby a další aktivity.