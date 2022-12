Pale Fire Capital vysílají na záchranu Grouponu ex-šéfku Slevomatu. Havlíčková nastaví jeho přeměnu

O tom, že Marie Havlíčková se bude aktivně podílet na přestavbě kdysi slavné americké firmy, se debatovalo od začátku roku. Tehdy partneři Pale Fire Capital (PFC) v čele s Janem Bartou potvrdili, že s bývalou šéfkou Slevomatu spolupracují. Až nyní ale dostala její mise oficiální podobu – v úzké kooperaci se CEO Grouponu bude mít na starost komplexní proměnu společnosti.

Na nedávné investiční konferenci Money Maker, kterou CzechCrunch uspořádal v pražském centru Cubex, připustil Jan Barta, že Groupon se svými kolegy našli v o něco horším stavu, než čekali. Do podniku, který byl průkopníkem slevového byznysu a postupně ztratil hodně ze svého lesku, už ale napumpovali na tři miliardy korun – a z plánu dostat Groupon opět na výsluní nechtějí (a vlastně ani tak úplně nemohou) couvnout.

Jelikož jsou PFC největšími akcionáři Grouponu, mohou výrazně promlouvat do složení jeho managementu. A také už to dělají – nedávno oznámili jméno nového technologického ředitele, kterým se stal Vojtěch Ryšánek. Jeho úkolem má být jednak transformovat stávající komplikované technologické řešení amerického Grouponu, jednak rychle vyvinout úplně novou mezinárodní platformu, která by se měla v průběhu příštího roku spustit na deseti evropských trzích.

Teď čeští investoři, kteří zbohatli mimo jiné na prodeji internetového portálu ePojištění.cz, oznámili další várku personálních změn včetně očekávaného angažmá pro Marii Havlíčkovou. Ta stála několik let v čele Slevomatu, provedla jej změnou ze slevového na zážitkový portál a také byla u jeho jedenapůlmiliardového prodeje do rukou britské skupiny Secret Escapes.

Havlíčková Slevomat vedla do roku 2020, poté odešla na mateřskou dovolenou. Na LinkedInu má u svého jména nyní funkci výsadkářka Pale Fire Capital. To docela přesně sedí na to, co má za úkol. „Marie Havlíčková bude v úzké spolupráci se CEO Grouponu Kedarem Deshpandem pracovat na vytvoření strategie, jejíž cílem je přerod Grouponu z primárně slevového portálu v destinaci na lokální služby a zážitky,“ píše se v tiskové zprávě PFC.

Ona sama k tomu dodává: „Naší hlavní misí v Grouponu je pomoci managementu správně identifikovat hlavní růstové příležitosti a jednotlivé kroky transformace za sebe správně poskládat… Nemáme ambici okopírovat Slevomat, protože rozložení nabídky a produktové uchopení Grouponu musíme přizpůsobit zákazníkům na daných trzích.“

„Především ve Spojených státech vnímáme značné odlišnosti oproti evropskému trhu. Nicméně základní principy, jako je orientace na zákazníka, kvalita a pestrost nabídky nebo odstraňování bariér při nákupu a využití zážitků a služeb, platí pro úspěšnou transformaci Grouponu stejně, jako to bylo v případě Slevomatu.“

Foto: Nguyen Lavin/CzechCrunch Dušan Šenkypl z investiční společnosti Pale Fire Capital

Další posilou, která doplní vedení Grouponu, a to na pozici viceprezidenta pro transformaci, je Filip Popovič. Ten má zkušenosti z finančních skupin a fondů, jako jsou Penta, Enern Investments, respektive Kaya, nebo z Googlu či Avastu: „Mým prvním velkým úkolem bude nastavení kapitálové efektivity napříč produktovými a technologickými týmy, abychom odemkli růstový potenciál Grouponu.“

Třetím a zatím posledním nově jmenovaným členem top managementu Grouponu je Rana Kashyap. Ten má za sebou angažmá v bance JPMorgan & Chase, titul MBA získal na Harvard Business School a posledních osm let působil v investičním fondu RPD, který je zároveň jedním z akcionářů Grouponu.

Za spolumajitele PFC se projektu Groupon aktuálně nejvíc věnuje Dušan Šenkypl, který kvůli tomu tráví hodně času i přímo v USA: „Mám radost, že se nám daří na palubu získávat zkušené posily se zkušeností z mezinárodního prostředí a poskládat tým tak, abychom mohli ovlivňovat jak kroky na straně optimalizace nákladů, tak se i přímo podíleli na tvorbě nového směřování Grouponu.“