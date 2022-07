Akrobatická paráda. Český letec Martin Šonka obkroužil na Dolní Moravě nejdelší visutou lávku světa

Loni se blýskl fantastickým letem hlavou dolů nad formulí v Tatrách, teď akrobatický letec Martin Šonka zavítal na Dolní Moravu, kde se vyřádil pod mostem. I nad ním. A vlastně i okolo něj. Mistr světa letecké série Red Bull Air Race si vzal na paškál nejdelší visutou lávku planety, která se tam nedávno otevřela a která na jedinečný zážitek láká davy turistů, a nechal se natočit u poutavé letecké show plné akrobatických kousků.

O novém mostě nad Mlýnským potokem v podhůří Jeseníků se v posledních týdnech mluví hodně. Důvod je zřejmý – jedná se o globální unikát. Nikde na světě totiž není tak dlouhá visutá lávka jako na Dolní Moravě. Zapsání do Guinnessovy knihy rekordů si vysloužila pro svou délku 721 metrů, čímž překonala dosavadního rekordmana, most Baglung Parbat v nepálské provincii Gandaki, o rovných 154 metrů.

I proto se k ní sjíždí davy turistů, přičemž jen za úvodní měsíc od otevření lávka přilákala na zajímavé výhledy okořeněné notnou dávkou adrenalinu přes pětačtyřicet tisíc návštěvníků. A aby toho nebylo málo, uznávaný americký magazín Time zařadil Sky Bridge 721, jak se visutý most pro pěší nazývá, k nejlepším destinacím světa. Doslova jej nazývá „architektonickým zázrakem“.



Turisté však nejsou jediní, které dolnomoravská lávka zajímá – vydal se k ní totiž i Red Bull, a to s cílem v její těsné blízkosti natočit leteckou akrobatickou podívanou. K tomu si nemohl vybrat nikoho jiného než bývalého šampiona závodů Red Bull Air Race, českého pilota Martina Šonku, který má s podobnými kousky bohaté zkušenosti. Loni v červnu například letěl vzhůru nohama jen pár metrů nad formulí.

Z hangáru si vybral svůj oblíbený letoun Extra 300 SR, nasedl do kokpitu a vyletěl vstříc netradičnímu zážitku. Ikonický most obkroužil ze všech směrů a ve videu nechal diváky nahlédnout na krásná jesenická panoramata. „Povedlo se mi několik akrobatických kousků. Nešlo jen o samotný rovný podlet pod lávkou, dělal jsem okolo ní i například tři loopingy za sebou a další figury,“ říká Šonka pro český Red Bull.

Obzvlášť zajímavý byl ale zmíněný podlet. Nejenže pod lávkou Šonka letěl rychlostí až 350 kilometrů za hodinu, ale především se stal prvním člověkem v historii, který na území Česka nějaký most vůbec podletěl. „Pod mostem jsem létal mnohokrát, v Česku to ale bylo poprvé. Věděl jsem, že je to skvělá lokace, kde se budu moct fantasticky vyřádit,“ doplňuje pilot, který v minulosti letěl i pod skákajícím autem.

Jak akrobatický letec dále doplňuje, před uskutečněním letu bylo stěžejní poznat tamní terén a vymyslet, co všechno je na místě možné provést. A hlavně co má šanci uspět u úřadu civilního letectví, který takové lety musí nejprve schválit. „Podobné projekty vychází velmi často z mé hlavy, ale tentokrát to byl nápad přímo majitelů visutého mostu. Nutno říct, že si o to doslova říkal,“ uzavírá.