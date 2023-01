Do vedení Aukra vstupuje ostřílený e-commerce manažer. Má násobit loňské 4 miliardy v prodejích

Čtyři miliardy korun v obratu: číslo, kterého dosáhlo loni Aukro s prodeji použitého zboží na internetu. Je to růst z předchozích 3,3 miliardy a při pohledu na stav české e-commerce scény v Česku velmi dobrá zpráva. Přesto online tržiště použitého zboží chce svůj růst násobit. Pomoct mu s tím teď má Peter Topor, manažer hned z několika zajímavých e-commerce projektů. Na něm mimo jiné bude vedení nových rozvojových aktivit.

Ty nejosvědčenější, tedy segmenty starožitností a sběratelství, si pod sebou ponechává Jan Sadílek, který mu pozici CEO uvolnil. Z firmy ale neodchází, vedle vedení nejoblíbenějších sekcí přestupuje na pozici marketingového ředitele.

E-commerce si za poslední rok prošla zklamáním: z obrovského růstu pandemických let se vrátila do normálního světa spolu se svými zákazníky, kteří vyrazili nakupovat i mimo obrazovky monitorů. Zatímco celý sektor klesal, Aukro počítá s tím, že bude svůj růst násobit. A tak když loni do křesla generálního ředitele společnost jmenovala Jana Sadílka, hovořila o tom, že chce do čtyř let dosáhnout v obratu na 20 miliard korun.

Teď Pale Fire Capital, pod které Aukro spadá, hovoří spíš o mezikroku k tomuto cíli. Platforma v blíže neurčených nejbližších letech hledí na deset miliard. „Právě proto, abychom dokázali Aukro dostat do deseti a poté dvaceti miliard obratu prodaného zboží v dalších letech, bude se Honza Sadílek dále věnovat rozvoji sběratelství, umění a starožitností. A další nové rozvojové projekty v rámci Aukra povede Peter Topor,“ popisuje David Holý, partner Pale Fire Capital.

Jako nové projekty Aukro otevírá segment prodeje vráceného zboží z e-shopu, auto-moto či nemovitosti. Platforma má brzy vstoupit na Slovensko a následně do dalších zemí. „Jsme přesvědčeni, že cesta vede dalším posilováním týmu a úspěšnou implementací těchto projektů. Dvacet miliard zůstává naší metou. Kdy ji pokoříme, záleží i na celospolečenské situaci a vývoji e-commerce v Evropě,“ říká pro CzechCrunch Holý.

Topor má za sebou několik manažerských rolí (COO, CIO) ve společnostech Footshop nebo GymBeam, jako ředitel obchodního rozvoje měl na starosti mimo jiné přípravu expanze Shoptetu. V Aukru působí od ledna. Jeho úlohou bude pokračovat v nastavené strategii, zaměřit se má i na produktovou a geografickou expanzi.

“Aukro patří mezi velmi úspěšné projekty v našem Pale Fire Capital portfoliu, za 2,5 roku se nám podařilo zdvojnásobit jeho obrat. Abychom dokázali v takovém růstu pokračovat, budeme spouštět více nových projektů a hledat další cesty k novým zákazníkům,“ říká Holý. Doplňuje, že silné kategorie sběratelství, starožitností a umění jsou kromě silné základny pro Aukro – tvoří přes 60 procent obratu firmy – také Sadílkovou vášní.

„Sadílek během svého působení výrazně posílil personální tým, společně v Aukru naškálovali IT, přinesli řadu prozákaznických řešení, zapracovali významně na bezpečnosti nejen samotné platformy. Dále zavedli plovoucí konec aukcí, zjednodušili přímé doručování přes Zásilkovnu a Balíkovny, které nyní využívá 60 procent prodejců, nákup skončených nabídek, rozšířili personalizované nabídky, představili nové kolekce aukcí, spustili úspěšnou TV kampaň Au/Wau nebo připravili expanzi na Slovensko,“ vyjmenovává jeho dosavadní působení Holý.

Aukro funguje od roku 2003, nyní eviduje přes 4,5 milionu registrovaných uživatelů. Obrat platformy v roce 2020 meziročně rostl skoro o třetinu na 3,3 miliardy korun. Jen za sběratelské a starožitné předměty na ní zákazníci utratili dvě miliardy.

Pro Pale Fire Capital je prostředím, ve kterém se s byznysem našlo. Platforma je dokonce jedním ze vzorů pro Groupon, kde se česká skupina stala největším akcionářem. Americká společnost, kdysi průkopník v prostředí slevových portálů, dlouhodobě strmě padá. Pale Fire Capital připravili její ozdravnou kúru a na záchranu Grouponu vyslali českou spojku, ex-šéfku Slevomatu Marii Havlíčkovou.

Ta má kromě zkušeností ze Slevomatu v projektu uplatnit také strategie, které se vyplatily v Aukru. Pale Fire Capital do této společnosti vstoupilo rovněž ve chvíli, kdy se byznys propadal, zavedlo transformaci celé firmy a během krátké doby ji vrátilo do černých čísel.