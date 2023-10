Alza nesmí lákat na reklamace zboží z konkurenčního Mallu a CZC. Nařídil jí to soud

Uložit 0

Alza minulý měsíc rozběhla kampaň, v níž zákazníkům nabízela, že pokud nakoupili zboží na e-shopech Mall a CZC, mohou jej reklamovat u ní. A argumentovala tím, že takový krok udělala kvůli nejasné budoucnosti těchto značek spadajících pod polské Allegro. Nabídku této služby ale nyní předběžným opatřením pozastavil Městský soud v Praze.

O rozhodnutí soudu informoval portál Aktuálně.cz, kterému to potvrdila i mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. „Službu prozatím nabízet nemůžeme. Bohužel se k tomu nemohu více vyjádřit, protože soud nám uložil povinnost zdržet se veřejného informování o kampani,“ uvedla Čeřovská, podle níž se Alza chystá bránit právními prostředky.

Z tohoto důvodu e-shop podle Aktuálně nemůže sdělit ani to, zda se dočasné přerušení služby týká pouze její propagace, nebo i jejího provozování – není tak jasné, jak se prodejce zachová k zákazníkovi, který k němu přijde zboží od konkurence vyreklamovat. Nabídka Alzy původně zahrnovala možnost reklamovat u ní zboží, které si lidé koupili na Mallu nebo CZC do 30. září letošního roku za podmínky, že ho Alza měla historicky v katalogu.

Taková kampaň na trhu vyvolala velký rozruch, Allegro, pod nějž oba dotčené e-shopy spadají, na ni reagovalo slovy, že se minimálně zatím ani jeden z nich uzavírat nechystá a plánuje do nich investovat i nadále, tudíž obavy o jejich budoucnost nejsou na místě. Podle dalších odborníků byla akce Alzy minimálně na pováženou. „Alza, která je dlouholetým lídrem české e-commerce, ukázala již v minulosti, že se nebojí jít v marketingu až na hranu zažitých zvyklostí,“ komentoval situaci Jan Vetyška, ředitel Asociace pro elektronickou komerci, jež sdružuje asi sedm set online prodejců.

Ředitelka Asociace komunikačních agentur Kateřina Hrubešová dokonce označila aktivitu Alzy za nestandardní a eticky spornou marketingovou kampaň: „Zdá se, že akce není zaměřena na pomoc spotřebitelům v nouzi – třeba tím, že nemají kde reklamovat zboží –, ale oslovují stávající zákazníky existujícího, konkurenčního prodejce, což už je minimálně na hraně etiky. Agresivní typ komunikace zaručí značce dostatečnou viditelnost, aniž by zaplatila za mediální prostor.“

Do přestřelky mezi e-shopy se pak zapojil také Mironet, jenž Alzu obvinil z toho, že má „spoustu velkohubých a prázdných slov“. A následně sám nabídl zákazníkům Alzy, že vyreklamuje jejich zboží. „Kampaň Alzy je vzorovým zneužitím pojmu a hodnoty, kterou na trhu roky budoval Mironet,“ popsala firma a odvolala se na to, že opakovaně řešila reklamace zakoupeného zboží po zkrachovalých konkurentech jako ProCA, Monima či Agen. Mironet ale podle svých vyjádření tuto možnost nabídl vždy až poté, co tyto obchody skutečně zkrachovaly, a to s motivací řešit problémy zákazníků, kteří reklamace neměli kde jinde uplatnit.