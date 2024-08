Ambasadorství funguje, otevřelo nám Itálii, říká Notino. V Česku teď spolupracuje s Ewou Farnou

Uložit 0

Když Notino vstupovalo do Itálie, vsadilo na spolupráci s Alenou Šeredovou. Česká modelka na Apeninském poloostrově dlouhodobě žije, tamní zákazníci ji znají a pro český e-shop s parfumerií a kosmetikou to byla trefa do černého. Podobně jako když v Polsku zvolil herečku Małgorzatu Sochu. „Partnerství v těchto zemích Notinu zafungovala skvěle. V Itálii, kde jsme teprve začínali, se pomocí ambasadorské kampaně podařilo hodně zvýšit povědomí o značce. I díky tomu jsme lídrem na italském e-commerce trhu v prodeji kosmetiky a vůní,“ vysvětluje Martina Juráňová z Notina. Teď se v jejich kampaních ukáže i polsko-česká zpěvačka Ewa Farna.

Po úspěšných ambasadorstvích v Itálii a Polsku se naplno rozbíhají další velké kampaně Notina také v Česku, na Slovensku nebo v Rumunsku. Novou tvář bude mít i v Itálii, kde navázalo spolupráci s modelkou Biancou Balti. Na Slovensku spolupracuje s herečkou Kristínou Svarinskou a v Rumunsku se zpěvačkou Theo Rose. V Česku se novou ambasadorkou Notina stala přední představitelka české hudební scény Ewa Farna, která se v posledních týdnech ukázala i jako předskokanka na velkém koncertu slavného zpěváka Eda Sheerana v Hradci Králové.

„Spolupráce s Notinem mi zkrátka dává smysl. Sedí mi to jako ženě, která tam nakupuje, ale sedí to i do konceptu toho, co dělám v hudbě. Myšlenky selfcare a toho, aby se každý sám se sebou cítil dobře, se snažím zdůrazňovat i ve svých textech,“ říká Ewa Farna, která bude součástí kampaně Feel Good. Jejím cílem je ulehčit zákazníkům online nakupování a výběr produktů pomocí nejnovějších technologií. V případě Notina jde například o aplikaci, ve které je možné kromě nákupu si nechat zanalyzovat pleť nebo si vybrat vhodný odstín make-upu, rtěnek, tvářenek nebo očních stínů pomocí virtuálního zrcadla.

Foto: Notino Na Slovensku Notino spolupracuje s herečkou Kristínou Svarinskou

„Propojení Notina se známými tvářemi je pro nás v marketingové strategii klíčové. Při spolupráci s ambasadorkami je pro nás ale také důležité to, aby se jednalo o autentické propojení. Ve správný čas a s tou správnou tváří, která má Notino opravdu ráda, nakupuje u nás a souzní s našimi hodnotami,“ vysvětluje Martina Juráňová, Head of Brand Management Notina. Ambasadorská kampaň je podle ní důležitá také z byznysového pohledu, ale to zásadní je, že propojení se známými tvářemi buduje image značky.

Notino dnes působí v sedmadvaceti evropských zemích a předloni se jeho tržby vyšplhaly na více než třiadvacet miliard korun. Dnes je tak z Notina největší evropský internetový obchod s parfémy, kosmetikou a dalšími produkty pro zdraví. V jeho nabídce je přes sto tisíc výrobků od více než dvou a půl tisíce značek a je autorizovaným partnerem světových značek jako Dior, Prada, Hermès, Versace, Lancôme, Gucci, Yves Saint Laurent či Estée Lauder. Ročně vyřídí 19 milionů objednávek a prodá více než 100 milionů výrobků. Oslovuje tak přes 24 milionů zákazníků v celé Evropě.

V rámci spolupráce s novými ambasadorkami chce svou pozici na trhu ještě více upevnit a oslovit i další nové zákazníky. „Vyhodnocení brand kampaní není úplně jednoduché a je potřeba se dívat na různá data z různých úhlů pohledu. Je to komplexní proces. Kromě klasických dat, která měříme pravidelně, děláme také třeba kvalitativní výzkumy, ve kterých zjišťujeme, jak dané spojení ambasadorky s naší značkou působí na lidi,“ doplňuje Martina Juráňová z Notina.