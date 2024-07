E-shop CZC v roce 2023: Pokles tržeb o šestinu, ztráta narostla téměř trojnásobně na 360 milionů

Uložit 0

Od doby, co si před dvěma lety původem polské Allegro pořídilo českou skupinu e-shopů v čele s Mall a CZC, byznys těchto firem dále krvácí. Nový vlastník, s jehož akciemi se obchoduje na varšavské burze, přitom dlouhodobě nechce dění v jednotlivých společnostech komentovat. A tak větší vhled do dění v online prodejci elektroniky CZC, k němuž je nyní upnutá větší pozornost, ukázala aktuálně publikovaná závěrka.

Z ní vyplývá, že CZC loni vykázalo tržby ve výši 4,1 miliardy korun, což je ve srovnání s rokem 2022 pokles o sedmnáct procent. I tak ale podle žebříčku CzechCrunche pořád za rok 2023 patřilo mezi desítku největších e-shopů v zemi. „Celkem bylo na e-shopu uskutečněno 1,1 milionu objednávek více než 559 tisíc zákazníků,“ píše společnost. V závěrce za rok 2022 přitom uvádí, že tehdy odbavila 1,2 milionu objednávek.

CZC dále píše, že obchodování bylo ovlivněné pokračujícím poklesem celého trhu online nákupů (česká e-commerce loni propadla o šest procent) v důsledku složité makroekonomické situace, zejména vysoké inflace a vyšších cen energií. To mělo nejvíc zasáhnout právě oblast prodeje elektroniky a IT, na což se e-shop zaměřuje.

Nepřímo pak z propadu svého výkonu e-shop viní i svého vlastníka. „Navíc došlo k posílení konkurenčního prostředí příchodem tržišť Kaufland a Allegro.cz, ke kterému ke konci roku také přispěly aktivity asijských e-shopů Shein a Temu. Konkurence byla rovněž zesílená snahou o snižování stavu zásob u významných hráčů na trhu,“ pokračuje CZC.

Nejen toto dění se ale kromě propadu prodejů podepsalo na výrazném navýšení ztráty – za rok 2023 šlo o 356 milionů korun, rok předtím o 130 milionů. Meziroční zvýšení tak bylo o 274 procent. „Ztráta byla způsobena jednak nižší dosaženou hrubou marží z důvodu nižších tržeb a intenzivní konkurence, jednak i zaúčtovanou opravnou položkou k softwaru v částce 121 milionů korun“ vysvětluje CZC.

CzechCrunch oslovil Allegro se souvisejícími dotazy i o bližší vysvětlení opravní položky. „Meziroční zvýšení ztráty CZC souvisí s širším přeceněním mezinárodních aktivit skupiny Allegro, které je vysvětleno ve výroční konsolidované zprávě. V oblasti zveřejňování informací se CZC přizpůsobuje zásadám celé skupiny, a kromě prezentovaných dat skupiny nezveřejňuje detailní informace související s provozními KPIs (ukazatele výkonnosti – pozn. red.),“ reagoval stroze ředitel komunikace Allegro Group Marcin Gruszka.

V závěrce CZC dále vysvětluje, že na nižší tržby reagovalo hledáním úspor v provozní oblasti a mělo se soustředit na efektivnost výkonnostního marketingu, optimalizovat síť vlastních prodejen se zaměřením na ty s nejvyšší profitabilitou a rovněž stěhováním skladu z logistického centra v Rudné do skladu v Jirnech, který sdílelo se sesterským Mallem. Kromě toho měl e-shop optimalizovat své skladové zásoby, které se meziročně podařilo snížit o 204 milionů korun, tedy o 27 procent.

Sledovat vývoj v CZC do budoucna takto podrobně již nebude možné. K 1. lednu letošního roku společnost CZC.cz s.r.o. oficiálně zanikla tím, že se spojila s nástupnickou společností Internet Mall a.s., která se následně přejmenovala na Allegro Retail a.s. Takže zatímco doteď CZC publikovalo své hospodářské výsledky samostatně, nyní už budou jeho aktivity „schované“ ve skupině s dalšími e-shopy včetně Mallu.

Pro zákazníky se však tímto nic nemění, upozorňuje firma. „Obchodní aktivity CZC a samotná značka zůstávají zachovány i v nástupnické společnosti. Cílem je nadále posilovat pozici CZC na platformě Allegro.cz, zaměřené na partnerský prodej,“ píše v závěrce. Jak doplňuje, mezi další důležité faktory budoucího vývoje patří pokračující zefektivňování provozu a zjednodušování interních procesů s cílem dosáhnout vyšší profitability.

Navzdory tomu se obrat nekonal a celá Mall Group s Allegrem v Česku během prvních tří měsíců roku propálily půl miliardy korun. Allegro následně u Mallu a CZC v březnu opět odepsalo účetní hodnotu v miliardách korun, v dubnu pak v těchto firmách propustilo více než stovku lidí.

Na základě zákulisních informací a zpráv o končících funkcích, pro které bylo CZC mezi zákazníky populární, pak vyvstala otázka, zda CZC nezvoní umíráček. Některá média pak přišla se zprávou, že se Allegro chystá vypnout CZC možná už i během letošního léta, na což ale společnost reagovala, že začala vyvíjet nový CZC shop na své platformě, což znamená, že zákazníci mohou nakupovat produkty, které jsou dostupné na CZC, také na tržišti Allegra.