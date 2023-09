Ambiciózní sci-fi od tvůrce Rogue One se blíží. Stvořitel slibuje vlivy Apokalypsy i Blade Runnera

Jelikož se premiéra druhé části Duny kvůli hollywoodským stávkám přesunula až na příští rok, nejočekávanějším filmem pro fanoušky sci-fi se do konce toho letošního rázem stal Stvořitel. Snímek tematizující střet lidstva s umělou inteligencí slibuje poměrně originální pojetí, které jeho režisér označuje za průnik Apokalypsy Francise Forda Coppoly a Blade Runnera. Poslední trailer opět o trochu blíže ukazuje, co tím myslí.

Hlavním hrdinou Stvořitele je bývalý elitní agent Joshua, který se ve světě roku 2070 snaží vypořádat s nedávným zmizeném své ženy. O patnáct let dříve začal otevřený konflikt mezi lidmi a stroji, kdy umělá inteligence shodila atomovou bombu na Los Angeles. Joshua dostane za úkol najít a zničit takzvaného Stvořitele, strůjce pokročilého počítačového systému a tajné zbraně, která prý může ukončit válku – a dějiny lidstva s ní.

Věci se nicméně rychle vyvinou zcela jiným směrem, než žoldák očekával. Místo ničivé superzbraně najde bezbranné dítě s křemíkovým srdcem, rozhodne se neuposlechnout nesmyslný rozkaz a vydává se s ním na útěk. Vlastně není známo před čím, jestli před lidmi, roboty, nebo svým vlastním svědomím.

„Nehledal jsem nápad na film, ale jak jsem projížděl Amerikou, díval jsem se z okna a nechal se inspirovat,“ vysvětlil autor scénáře i režisér Gareth Edwards svůj kreativní proces na speciální projekci ukázek z filmu. Když zahlédnul továrnu a ironicky pomyslel, že se v ní nejspíš vyrábějí roboti, napadlo ho: „Představte si, že jste robot vyrobený v továrně, vylezete ven a poprvé uvidíte nebe. Jaké by to bylo?“

Okamžitě věděl, že by to byl dobrý moment ve filmu a postupně pro něj začal v hlavě skládat další myšlenky. Když pak s potenciálním projektem režisér známý díky Godzille a Rogue One: Star Wars Story vyrazil za studiem, měl v rukávu chytrý nápad, jak ambiciózní původní sci-fi natočit s relativně dostupným rozpočtem 80 milionů dolarů.

Lidem v New Regency Productions ukázal velkolepé vizualizace, které pro něj vytvořili známí, a hned poznamenal, že na ně nebude potřebovat 200–300 milionů dolarů, jak by se od filmu podobného formátu typicky očekávalo. Místo stavění velkých kulis naopak navrhl natáčet s malým štábem přímo ve skutečných lokacích blízkých tomu, co hledá. Až na to se pak „přidá sci-fi“, tedy vizuální efekty.

Časem svůj přístup začal z hlediska stylu natáčení i samotné estetiky označovat právě za kombinaci Apokalypsy a Blade Runnera. Minimalistický štáb často jen o několika lidech, který například scény nasvěcoval světly drženými v rukou místo složitých stativů, se postupně vydal do lokací ve Vietnamu, Kambodži, Japonsku, Indonésii, Thajsku nebo Nepálu.

Foto: Falcon Ken Watanabe v novém sci-fi Stvořitel

Film díky tomu získal velice civilní vzhled, vzdálený typickým sci-fi vizuálům zaplněným naleštěnou technologií. Té se pak Edwards rozhodl vtisknout retro-futuristický design. „Představte si, že technologickou válku nevyhrál Mac od Applu, ale walkman od Sony,“ řekl v rozhovoru pro SlashFilm. Tvůrci se přitom inspirovali technologiemi z 80. a 90. let, které kombinovali s organickými tvary hmyzu a postupně iterovali další verze.

Vše má nakonec sloužit vizi složitého světa s umělou inteligencí, k němuž možná směřujeme. Pro Edwardse ale Stvořitel, podobně jako žánr sci-fi obecněji, představuje způsob, jak do mainstreamu přinášet také témata nanejvýš relevantní už dnes jako imperialismus nebo utlačování jiných – motivy zřejmé když ne z explicitní zmínky Apokalypsy, pak ze samotných upoutávek připomínajících scény války ve Vietnamu.

Stvořitel do českých kin dorazí už za dva týdny 28. září a vyjma českého Bodu obnovy nebude mít na velkém plátně v následujících měsících žádnou žánrovou konkurenci. Má proto relativně dobrou šanci ukázat, že jde dnes v Hollywoodu věci dělat i trochu jinak, bez rozsáhlých franšíz a obřích rozpočtů.