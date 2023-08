Pokračování velkolepého sci-fi Duna se odkládá. Na vině jsou stávky v Hollywoodu

Mluvilo se o tom už nějakou dobu, nikdo ale nechtěl věřit tomu, že by se očekávaná druhá část Duny musela kvůli momentální situaci v Hollywoodu, kde scenáristé a herci stávkují kvůli špatným finančním podmínkám, odložit. Nejhorší scénář pro fanoušky epické vesmírné ságy se ale naplnil – pokračování filmu se posouvá až na příští rok.

Druhá část Duny slibuje mnohem větší akci, než jakou diváci mohli vidět v části první, od jejíž premiéry uběhly už skoro dva roky. V ní se totiž hlavní hrdina Paul z rodu Atreidů, kterému vdechl život Timothée Chalamet (budoucí výrobce čokolády Willy Wonka), teprve seznamoval s písečnou planetou Arrakis a poznával, co se na ní děje.

Pořádná akce má přijít až v novém filmu, kdy se naplno rozpoutá boj mezi Atreidy a chamtivými Harkonneny, kteří by udělali vše, aby mohli nadále těžit látku zvanou melanž. Až dosud fanoušci vyhlíželi listopad letošního roku, kdy ke střetu, ale i třeba Paulově jízdě na písečném červovi, mělo dojít na plátnech po celém světě.

Teď je ale vše jinak – pokračování velkolepého sci-fi od režiséra Denise Villeneuva se posouvá na příští rok, konkrétně na 15. března. A důvodem není nic jiného než probíhající stávky v Hollywoodu, v rámci kterých se odbory scenáristů a odbory herců snaží bojovat proti špatným finančním podmínkám ve filmovém průmyslu.

Přesněji řečeno má jít o to, že herci, kteří ve filmu hrají, nemohou novinku kvůli stávkám propagovat, což by znatelně ublížilo příjmům. Velká rána to je i pro kina, agentura Reuters jmenuje především severoamerické řetězce AMC, Cineplex a Cinemark, které se stále vzpamatovávají z covidové pandemie. A druhá část Duny jim měla finanční situaci zlepšit.

Na odkladu se domluvily obě dvě hlavní produkční společnosti, Legendary Entertainment a Warner Bros. Zprávu pak i pro CzechCrunch potvrdil distributor Vertical Entertainment, který v Česku bude film doručovat do kin. Konkrétní detaily žádná ze stran neuvádí, je ale zřejmé, že jde o jednu z největších filmových zpráv tohoto roku.

Odsunutí se ale netýká jen druhé části Duny, ale také například filmu Godzilla x Kong: The New Empire, mimochodem od stejných tvůrců, který se ze 14. března posouvá na 12. dubna. Odklad potkal i nový animovaný snímek ze světa Pána prstenů, který nevyjde v plánovaném dubnu, ale až během prosince.