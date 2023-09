Ambiente v Praze otevřelo svůj první fast food. V Burger Service servíruje burgery jen s sebou

Na adrese Revoluční 1 v centru Prahy se otevřel nový podnik z rodiny Ambiente. Jmenuje se Burger Service a jde o první ryzí fast food, do kterého se skupina kolem Tomáše Karpíška pustila, alespoň co se týče formy i rychlosti servisu a jednoduchosti nabídky. Pod dozorem šéfkuchaře Radka Pecka se tu budou servírovat především burgery, hranolky, pár dalších příloh a k nim buď nealko nebo pivo v plechu. Maso z plemene Čestr dodává Amaso ze stejné skupiny, housky se pečou přímo v Burger Service a otevřeno bude celý týden od 11 do 23 hodin.

Nabídka je v Burger Service maximálně přímočará. Classic Cheeseburger, Bacon Cheeseburger a Double Smash Burger doplňuje smažený eidam, který má potěšit vegetariány. Vedle klasických hranolek jsou na výběr také lanýžové hranolky s lanýžovou majonézou a sázeným vejcem, případně nakládaná zelenina či okurka nebo salát coleslaw. A k tomu už jen nápoje, konkrétně nealko v plechu, voda v plastu, pivo v plechu a domácí limonáda nebo ledový čaj.

„Burger balíme do čerstvých bulek, aby se chuť právě upečeného pečiva spojila s čerstvě upečeným masem. Máme navíc vyzkoušeno, že po dvaceti minutách chutná ještě líp, než když se jí hned,“ popisuje recepturu Radek Pecko, šéfkuchař a generální manažer. „Housky nebudou prořezávané a každá půlka se upeče zvlášť, aby tolik nenasákly vlhkostí z masa, a zároveň se nevysušily,“ dodává Petr Benda, generální manažer karlínského Bufetu, který má na budování Burger Service velký podíl. Brzy má přibýt možnost objednat si jídlo domů.

Foto: Ambiente Burger z Burger Service od Ambiente

Foto: Ambiente Fast food Burger Service od Ambiente

Důležitý má být také obal, do kterého se budou burgery balit. Je totiž z materiálu Ideabrill a prý dokáže nahradit misky i alobal, navíc má jeho výroba a použití daleko nižší dopad na životní prostředí než běžné papírové nebo plastové obaly. Burger Service říká, že burger zabalený v Ideabrillu zůstává čerstvý a šťavnatý delší dobu. První zákazníci to mohou ověřit od tohoto týdne. „Hladové okénko“ od Ambiente je otevřené hned vedle vstupu do Pizza Nuova, které do Karpíškovy sítě rovněž patří.

V Ambiente si dali tradičně záležet také na interiéru nového podniku. „Interiér je inspirován atmosférou dílny, vytvořili jsme takový gastronomický servis. Hlavním prvkem je tahokovový strop, který svou transparentností přiznává surový beton i všechny technologické rozvody, zároveň nese průmyslové osvětlení. V kontrastu s technologickým vyzněním většiny interiéru je obklad kamennými deskami inspirován přepravním kontejnerem. Kámen zde není jen jako interiérový prvek, ale funguje i jako praktický gastromateriál na kuchyňských pracovních plochách,“ říká architekt Zdeněk Rychtařík ze studia 20-20 Architekti.

Nejde přitom o jediný nový podnik, který Ambiente spouští. Nad oblíbenou Eskou se nedávno otevřela zbrusu nová restaurace Štangl a v Dlouhé ulici je možné zavítat do podniku Marie B. Jde projekt kulinářských expertů, kteří stojí za restaurací La Degustation Bohême Bourgeoise. Kuchyni zde šéfuje Jiří Šoura, který si pro hosty se svým týmem připravil čtyřchodové menu. Háček ale spočívá v tom, že se jeho obsah nedozvíte. „Komorní, hravá a neotřelá hospoda, taková bude Marie B,“ říkal v nedávném rozhovoru pro CzechCrunch šéfkuchař Oldřicha Sahajdák.