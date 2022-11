Krach kryptoburzy FTX připomíná recept na finanční katastrofu, říká český trader. Dopady budou tvrdé

Nejen kryptoměnovým, ale celým finančním světem v posledních dnech otřásá pád velké kryptoburzy FTX. Analytici, investoři a další zainteresovaní netrpělivě vyhlížejí, jaký dopad to bude mít a zda nás náhodou nečeká dominový efekt v podobě krachu řady dalších projektů. Následky by mohly být nedozírné.

Z pohledu tradera a hlavního analytika hedge fondu p-hat, který obchoduje s kryptoměnami, vše sleduje Petr Hotovec, který v komentáři pro CzechCrunch popisuje, že právě sledujeme patrně nejzajímavější dění ve finančním světě od poslední velké krize. Za hedge fondem p-hat stojí technologická společnost SoftVision, která vyvíjí systém automatizovaného algoritmického obchodování.

***

Jsou desetiletí, kdy se nestane nic. A jsou týdny, kdy se stanou celá desetiletí. Situace kolem burzy FTX je asi to nejzajímavější, co se ve finančním světě od pádu Enronu a Lehman Brothers stalo. Proč? Kauza má všechno.

Hlavní postava: Zázračný veganský miliardář Sam Bankman-Fried (SBF), který vyznává efektivní altruismus, žije ve sdíleném bytě s dalšími desítkami lidí, se kterými, dle neověřených zpráv, navazuje i sexuální vztahy, a řídí třetí největší kryptoměnovou burzu FTX.

Vedlejší postava: Další zázračný miliardář Changpeng Zhao (CZ), který také vyznává efektivní altruismus (efektivní altruismus opravdu není sprosté slovo, avšak pokud vám někdo tvrdí, že miluje vydělávání peněz a že je zároveň efektivní altruista, pak je to možná jen póza) a řídí největší kryptoměnovou burzu Binance.

Další postavy: Nejslavnější hráč amerického fotbalu Tom Brady a jeho manželka, supermodelka Gisele Bündchenová, kteří se stali hlavní tváří marketingové kampaně burzy FTX a pravděpodobně investicí do FTX ztratili velké množství peněz.

A pak je tu zástup dalších kryptoměnových postaviček včetně Kyla Daviese a Sua Zhua, kteří po zpronevěře prostředků v rámci kryptoměny Luna opět vstoupili do mediálního prostoru, aby svou vinu svalili na SBF.

Finále: Pád burzy FTX vedené Samem Bankmanem-Friedem.

Foto: FTX Sam Bankman-Fried, zakladatel kryptoměnové burzy FTX

Efekt: Velká lidská tragédie, kdy spoustu lidí přijde o spoustu peněz a zanevře na kryptoměnové prostředí. Obdobně tomu, co Harvardské fondy způsobily v České republice pro investování do akcií. Jenže v případě krypta je taková ztráta důvěry neoprávněná. Všichni, kdo se pohybují v kryptoměnách, vědí, že je to extrémně rizikové prostředí, a pokud nepostupujete správně a k tomu máte smůlu, pak se riziko materializuje.

Ztráty se netýkají jen retailu, na burze FTX se spálili i profesionálové. Kdybych nebyl tak skeptický k veganským efektivním altruistům, kteří zároveň provozují největší kasino a provádí nepřátelská převzetí (to k sobě vážně nesedí, že?), mohlo to potkat i nás.

Jistě, kryptoměny jsou rizikové, ale to dluhopisy, akcie a nemovitosti také. Navíc v kryptoměnách člověk s rizikem počítá, u dluhopisů je naopak v klidu, a pak může být velice nemile překvapen stejně jako držitelé britských Gilts. Riziko je totiž nejnebezpečnější, když ho vůbec nevnímáte nebo podceníte.

Děj: Nejprve fámy o těžké finanční situaci burzy FTX způsobené špatnými půjčkami vůči sesterské společnosti Alameda Research. Následně ujištění SBF, že je vše v pořádku. Poté „bankovní run“ na FTX. Zastavení výběrů z burzy FTX. Prohlášení CZ o záměru koupit burzu FTX. Uklidnění trhů. A potom? Potom jen panika, špína vyplývající na povrch, run na všechny ostatní burzy, masivní výběry a strohé oznámení, že Binance FTX nekoupí.

Co dál? Armageddon. Všechno, co jsem popsal v předchozí větě, akorát na steroidech. Spolu s tím absolutní nedůvěra ve všechny centralizované služby, ať už DeFi nebo kryptoměnové burzy. A strach, velký strach z takzvaného contagion, neboli nákazy kryptoměnového ekosystému.

Ukázalo se, že FTX zneužívala svěřené prostředky. Kryptoměnové burzy vždy fungovaly tak, že na ně vložíte fiat měny nebo kryptoměny, a pak s nimi na burze obchodujete – směňujete je tam za jiné kryptoměny. Burza si z každého obchodu brala poplatky. Vždy ale platilo, že co se na burzu vloží, to tam i zůstane.

Jistě, mohli jste si koupit „špatnou kryptoměnu“ a ztratit 90 procent hodnoty. Vždy to ale byla hra s nulovým součtem – když někdo prodělal, někdo jiný bohatnul. Burza pak fungovala jako casino – nikdy nemohla prohrát, za každý obchod obchodníkovi naúčtovala tučný poplatek.

V posledních letech ale přišlo DeFi, vyrojilo se velké množství hráčů, kteří vytvořili provázané, více či méně sofistikované finanční instrumenty. V nich se jako podkladové aktivum používaly kryptoměny s využitím pákového efektu a mnohé z nich, určitě ne všechny, byly „shnilými jablky“ postavenými na Ponziho a jiných schématech. Řeč je například o projektech jako Celsius Network nebo již zmíněná Luna a celkovém smrtícím koktejlu, který v kryptosvětě vznikl.

Následky: Připadá vám to povědomé? Připadá vám to jako recept na katastrofu? Finanční krize v roce 2008 začala obdobně, credit default swap nebylo nic jiného než sofistikovaný nástroj se špatně oceněným podkladovým aktivem, kterému nikdo pořádně nerozuměl a ignoroval jeho riziko. Akorát v roce 2008 zasáhly centrální banky. Kryptoměny nemají centrální banku (alespoň zatím, teď vypadá, že se jedna právě vytváří).

Protože neexistuje možnost bailoutu (finanční pomoc či vnější záchrana před bankrotem), všichni se teď obávají nákazy – pád jedné kryptoměnové instituce povede k pádu další, která má vůči ní expozici, to povede k pádu další a další… prostě dominový efekt. Ušetřeni budou jen ti bez expozice – kvalitní projekty a burzy, které se opravdu chovaly jako burzy a neangažovaly se ve venture kapitálových investicích nebo v obchodování s finančními deriváty, kterým nerozuměly.

Bude to tvrdé, ale každá krize je i příležitost. Dá se předpokládat, že tato krize zlikviduje velké množství fondů, které se zabývají arbitráží a market makingem, což povede ke snížení efektivity trhu (to už nyní vidíme na menších kryptoměnách). Snížení efektivity trhu znamená větší prostor k zisku pro ty hráče, kteří přežijí.

Zatím jsme due diligence kryptoměnových burz i kryptoměn, které obchodujeme, zvládli dobře a žádnou přímou expozici vůči FTX nemáme. Kdo to nezvládl, možná již nepřežije. Pro ty, kteří zůstanou a přežijí, zbyde méně efektivní trh s velkým množstvím příležitostí. Teď se oddělí zrno od plev, přišel odliv a teprve se ukáže, kdo plaval celou dobu nahý.

Kryptoměny tu s námi přes všechny současné obtíže zůstanou a pádu několika „shnilých jablek” ekosystémem zatřese, ale nezničí ho. Bitcoin a ethereum stále plní svoji funkci a jejich protokol funguje úplně stejně, dokonce lépe než před rokem, když byly čtyřikrát dražší. Jeden bitcoin je pořád jeden bitcoin, akorát si ho dnes za stejné peníze koupíte čtyřikrát více.

Jdu si dát další kafe a pokračovat v monitorování trhu a celého ekosystému.